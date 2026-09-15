Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди

·11·Спорт
Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен Манчестер Сити раҳбарияти билан Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолати ва ўйинлар тақвимини мувофиқлаштириш бўйича музокаралар олиб борди.
  • Учрашувда футболчининг соғлиғи ва халқаро ўйинларда уни асраб-авайлаш масалалари муҳокама қилинди.

Норвегия миллий жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен Манчестер шаҳрига ташриф буюриб, Манчестер Сити раҳбарияти ва мураббийлар штаби билан муҳим музокаралар ўтказди. ВГ нашри маълумотига кўра, ушбу учрашувнинг асосий мақсади мамлакат футболининг бош юлдузи Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолати ва унинг тиғиз тақвимдаги юкламасини мувофиқлаштиришдан иборат бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ситй Футбол Академй базасида бўлиб ўтган тадбир Норвегия устози учун янги мураббий билан илк юзма-юз учрашув бўлиб қолди. Солбаккен машғулотларни кузатгач, мураббийлар билан 20 дақиқалик ёпиқ суҳбат уюштирди. Томонлар икки томонлама манфаатли бўлган футболчининг соғлиғи ва уни халқаро ўйинларда асраб-авайлаш масалаларини атрофлича муҳокама қилишди.

Ишончли алоқалар ва келгусидаги режалар

Стале Солбаккеннинг таъкидлашича, янги мураббий билан илк учрашувда ўзаро ишонч муҳитини яратиш жуда муҳим эди. У аввалги мураббийлар штаби билан ҳам яхши муносабатда бўлганини ва бу анъана давом этишини қайд этди. Норвегия устози телефон рақамларини алмашиб, очиқ мулоқот учун замин ҳозирланганидан мамнунлигини билдирди.

Маълум бўлишича, Манчестер Сити раҳбарияти ҳеч қачон Норвегия терма жамоаси ўйинларида Эрлинг Холандни асраб қолиш бўйича махсус талаб қўймаган. Бироқ, қишки мавсум яқинлашгани ва ўйинлар сони кескин ошиб бораётгани сабабли футболчининг жисмоний ҳолатини жиддий назорат қилиш талаб этилади.

Олдинда турган қийин синовлар

Миллий жамоа учун Миллатлар лигасининг А дивизионидаги баҳслар жуда мураккаб кечиши кутилмоқда. Норвегия ўз майдонида кетма-кет Дания ва Португалия билан ўйнаса, ундан кейин Уелс ҳамда Португалияга қарши сафар ўйинлари кутиб турибди. Бу каби шиддатли тақвим футболчининг соғлиғига алоҳида эътибор қаратишни тақозо этади.

Солбаккен учун фақат Холанд эмас, балки бошқа легионерларнинг ҳолати ҳам муҳим ҳисобланади. У Арсенал устози Микел Артета билан ҳам Мартин Эдегорнинг юкламалари юзасидан доимий алоқада эканини айтди. Шунингдек, у Сандер Бергенинг Ливерпулга қарши ўйиндаги ишончли ҳаракатларини юқори баҳолаган бўлса, Оскар Боббга дарвоза қаршисида бироз ўзгариш кераклигини, яни вазиятларда ўзи зарба беришга интилиши лозимлигини таъкидлади.

Эрлинг ХоландСтале СолбаккенМанчестер СитйМиллатлар лигасиНорвегия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

У майдонда бўлмаса, “Реал” заифлашади: Мадрид клубининг алмаштириб бўлмас юлдузи ким?У майдонда бўлмаса, “Реал” заифлашади: Мадрид клубининг алмаштириб бўлмас юлдузи ким?Бугун, 17:17Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Бугун, 15:40Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?Бугун, 15:38Осиё ўйинлари. Равшан Ҳайдаров шогирдлари Филиппинни 5:1 ҳисобида тор-мор этдиОсиё ўйинлари. Равшан Ҳайдаров шогирдлари Филиппинни 5:1 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 15:34Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиБугун, 14:57Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?Бугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?