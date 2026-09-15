Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен Манчестер Сити раҳбарияти билан Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолати ва ўйинлар тақвимини мувофиқлаштириш бўйича музокаралар олиб борди.
- Учрашувда футболчининг соғлиғи ва халқаро ўйинларда уни асраб-авайлаш масалалари муҳокама қилинди.
Норвегия миллий жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен Манчестер шаҳрига ташриф буюриб, Манчестер Сити раҳбарияти ва мураббийлар штаби билан муҳим музокаралар ўтказди. ВГ нашри маълумотига кўра, ушбу учрашувнинг асосий мақсади мамлакат футболининг бош юлдузи Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолати ва унинг тиғиз тақвимдаги юкламасини мувофиқлаштиришдан иборат бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ситй Футбол Академй базасида бўлиб ўтган тадбир Норвегия устози учун янги мураббий билан илк юзма-юз учрашув бўлиб қолди. Солбаккен машғулотларни кузатгач, мураббийлар билан 20 дақиқалик ёпиқ суҳбат уюштирди. Томонлар икки томонлама манфаатли бўлган футболчининг соғлиғи ва уни халқаро ўйинларда асраб-авайлаш масалаларини атрофлича муҳокама қилишди.
Ишончли алоқалар ва келгусидаги режаларСтале Солбаккеннинг таъкидлашича, янги мураббий билан илк учрашувда ўзаро ишонч муҳитини яратиш жуда муҳим эди. У аввалги мураббийлар штаби билан ҳам яхши муносабатда бўлганини ва бу анъана давом этишини қайд этди. Норвегия устози телефон рақамларини алмашиб, очиқ мулоқот учун замин ҳозирланганидан мамнунлигини билдирди.
Маълум бўлишича, Манчестер Сити раҳбарияти ҳеч қачон Норвегия терма жамоаси ўйинларида Эрлинг Холандни асраб қолиш бўйича махсус талаб қўймаган. Бироқ, қишки мавсум яқинлашгани ва ўйинлар сони кескин ошиб бораётгани сабабли футболчининг жисмоний ҳолатини жиддий назорат қилиш талаб этилади.
Олдинда турган қийин синовларМиллий жамоа учун Миллатлар лигасининг А дивизионидаги баҳслар жуда мураккаб кечиши кутилмоқда. Норвегия ўз майдонида кетма-кет Дания ва Португалия билан ўйнаса, ундан кейин Уелс ҳамда Португалияга қарши сафар ўйинлари кутиб турибди. Бу каби шиддатли тақвим футболчининг соғлиғига алоҳида эътибор қаратишни тақозо этади.
Солбаккен учун фақат Холанд эмас, балки бошқа легионерларнинг ҳолати ҳам муҳим ҳисобланади. У Арсенал устози Микел Артета билан ҳам Мартин Эдегорнинг юкламалари юзасидан доимий алоқада эканини айтди. Шунингдек, у Сандер Бергенинг Ливерпулга қарши ўйиндаги ишончли ҳаракатларини юқори баҳолаган бўлса, Оскар Боббга дарвоза қаршисида бироз ўзгариш кераклигини, яни вазиятларда ўзи зарба беришга интилиши лозимлигини таъкидлади.
Изоҳлар 0
…