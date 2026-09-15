Миллиардлар бор, аммо камар йўқ: Царукян UFC титули учун бор бойлигидан кечишга тайёр
Дунёнинг етакчи жанг санъати лигаси — UFC майдонларида енгил вазн тоифасидаги шиддатли чемпионлик пойгаси ўзининг энг қалтис ва драматик палласига кирди. Ҳали фаолиятида чемпионлик шоҳсупасига кўтарилмаган бўлса-да, промоушеннинг энг бадавлат ва молиявий жиҳатдан мустақил юлдузларидан бири ҳисобланган Арман Царукян бутун спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирган эҳтиросли баёнот билан чиқди. 29 ёшли россиялик спортчи ўзи эришган барча моддий бойликлар, ҳашамат ва миллионларни биргина UFC олтин камарига алмашишга тайёр эканини ошкор қилди.
Унинг таъкидлашича, дунёдаги барча бойликларни тўплаган миллиардерлар ҳам айнан шу мақом ва шарафни сотиб олишга қодир эмас. Айни пайтда енгил вазн рейтингида 2-ўринни ҳамда вазн тоифасидан қатъи назар (P4P) дунёнинг энг кучли жангчилари рўйхатида 14-поғонани эгаллаб турган Царукянни олдинда фаолиятидаги энг муҳим синов кутмоқда. Шу дам олиш кунлари Лос-Анжелес мезбонлик қиладиган шов-шувли UFC 331 турнирида у хавфли бразилиялик нокаутчи Маурисио Руффига қарши октагонга чиқади. Бу тўқнашувдаги ғалаба Арман учун чемпионлик жанги эшикларини ланг очиб беради. Хўш, Царукян бойликдан спорт шарафини қандай қилиб устун қўйди, Руффи тўсиғи унинг режаларини барбод қилиши мумкинми ва дивизионда янги қирол даври қачон бошланади?
«Олтин камарни пулга сотиб бўлмайди»: Царукяннинг юрак дардлари
Россиялик спортчининг моддият ва чемпионлик ўртасидаги танлови:
Моддий бойликлар устидан ғалаба: Арман Царукян ташкилотдаги энг бой спортчилардан бири бўлишига қарамай, пул унинг бош мақсади эмаслигини қатъий таъкидлади;
«Титул учун боримни бераман»: «UFC чемпионлик камарини пулга сотиб олиб бўлмайди. Дунёда миллиардерлар кўп, лекин уларда UFC чемпионлик камари йўқ. Мен UFC титули учун боримни берган бўлардим», — деди спортчи;
Спорт амбицияларининг устунлиги: Бу баёнот орқали жангчи ўз фаолиятида фақат тарихда қоладиган ном, мерос ва чемпионлик руҳини биринчи ўринга қўйишини исботлади.
UFC 331 ва Лос-Анжелесдаги тақдир жанги
Олдинда турган ҳал қилувчи баҳснинг муҳим нуқталари:
Рақиб — Маурисио Руффи: Шу дам олиш кунлари Лос-Анжелесда кечадиган UFC 331 турнири доирасида Арман Царукян бразилиялик кучли жангчи Маурисио Руффи билан куч синашади;
Титулга бир қадам: Ушбу жангдаги ёрқин ғалаба 29 ёшли жангчининг расмий чемпионлик жангига чиқиш имкониятини максимал даражада мустаҳкамлайди;
Хато қилишга ҳаққи йўқ: Рейтингда пастроқда турган, аммо кутилмаган зарбага эга бўлган Руффига қарши жангдаги ҳар қандай эътиборсизлик Царукяннинг йиллар давомида қилган меҳнатини хавф остига қўйиши мумкин.
Рейтинглар чўққиси: Енгил вазндаги мутлақ етакчилик
Царукяннинг лигадаги бугунги мавқеи ва мақоми:
Дивизионда 2-ўрин: У енгил вазн тоифаси рейтингида мустаҳкам равишда иккинчи ўринни банд этиб, амалдаги чемпионнинг бош таъқибчиси сифатида қолмоқда;
P4P рейтингида 14-поғона: Вазн тоифасидан қатъи назар, дунёнинг энг яхши ва универсал 15 та жангчиси қаторига киритилган;
Келажак кафолати: Руффи устидан қозониладиган муваффақиятли натижа Царукянни лига раҳбарияти учун чемпионлик белбоғи учун ягона ва шубҳасиз даъвогарга айлантиради.
Арман Царукяннинг моддий бойликларни четга суриб, фақат чемпионлик шарафи учун курашга киришиши унинг Лос-Анжелесдаги чиқишини йилнинг энг драматик ва томошабоп баҳсларидан бирига айлантириши шубҳасиздир.
Сизнингча, Арман Царукян Лос-Анжелесдаги UFC 331 турнирида бразилиялик хавфли нокаутчи Маурисио Руффини мағлуб эта оладими? Унинг бойликдан кўра чемпионлик камарини устун қўйиши ҳақидаги самимий сўзларига қандай баҳо берасиз — у енгил вазнда ҳақиқий чемпионлик даражасига етиб келдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу кучли қарама-қаршилик таҳлилини барча яккакураш ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…