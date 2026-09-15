Xiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқарди

·4·Техно
Xiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси Хитой бозорида 107 фоиз иссиқлик самарадорлигига эга Mijia Смарт Гас Ватер Ҳеатер 2 ақлли газ сув иситгичини сотувга чиқарди.
  • Қурилма конденсацион технология ёрдамида ёниш маҳсулотларидаги сув буғидан ҳам қўшимча иссиқлик энергиясини олади ва ўрнатилган насос тизими сув босимини 245 фоизгача ошира олади.

Xiaomi компанияси Хитой бозорида ўзининг энг янги ишланмаси — Mijia Смарт Гас Ватер Ҳеатер 2 ақлли газ сув иситгичининг савдосини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, дақиқасига 16 литр иссиқ сув ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган мазкур қурилма илғор технологиялар, юқори энергия самарадорлиги ҳамда ўрнатилган насос тизими билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод сув иситгичининг асосий техник хусусиятларидан бири унинг ўта юқори — 107 фоизли иссиқлик самарадорлигидир. 100 фоиздан ошиқ кўрсаткич конденсацион технология қўллангани билан изоҳланади, яни қурилма ёниш маҳсулотларидаги сув буғидан ҳам қўшимча иссиқлик энергиясини олиб қолади. Моделнинг электроникаси бурнер иши ва сув оқимини автоматик равишда бошқаради.

Ўрнатиш қулайлиги ва сув босими муаммосининг ечими

Қурилма конструкцияси алоҳида конденсат чиқариш трубасини талаб қилмаслиги билан ажралиб туради. Ҳосил бўладиган суюқлик махсус минерал таркиб ёрдамида зарарсизлантирилади ва юқори тезликда ишлайдиган марказдан қочма пуркаш тизими орқали чиқариб юборилади. Xiaomi таъкидлашича, бундай ечим ўрнатиш жараёнини сезиларли даражада соддалаштиради ва коррозия хавфини камайтиради.

Герметик ёниш камерасига эга бўлган қурилма ўрнатилган кучайтиргич насос билан таъминланган. Бу насос сув оқимини 245 фоизгача оширишга қодир бўлиб, у биринчи навбатда сув қувурларида босим етишмайдиган кўп қаватли уйларнинг юқори қаватлари ва эски бинолар учун мўлжалланган.

Ақлли функциялар ва хавфсизлик

Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларнинг қулайлигига алоҳида эътибор қаратган. ixbt.com хабарига кўра, қурилма иш жараёнидаги шовқинни камайтириш учун кўп босқичли тизим билан жиҳозланган бўлиб, минимал шовқин даражаси атиги 32 дБ(А) ни ташкил этади. Шунингдек, сув сифатини таъминлаш учун чўкма, аралашмалар ва бактериялардан ҳимоя қилувчи олти босқичли тозалаш тизими ўрнатилган бўлиб, унинг антибактериал самарадорлиги 99,9 фоизгача етади.

Mijia Смарт Гас Ватер Ҳеатер 2 қурилмаси HypeрКоннект платформасини қўллаб-қувватлайди ва бошқа экотизим қурилмалари, жумладан Mijia ҳаммомни иситиш тизимлари билан ўзаро алоқага кира олади. Фойдаланувчилар созламаларни Мижия иловаси ва Xiaomi овозли ёрдамчиси орқали бошқариши, шунингдек, шахсий автоматлаштириш сценарийларини яратиши мумкин.

Хитой бозорида қурилманинг тавсия этилган нархи 3000 юан ($445) атрофида белгиланган, бироқ савдоларнинг бошланғич даврида уни чегирмалар ва давлат субсидиялари билан 2295 юан ($340) эвазига харид қилиш мумкин.

XiaomiСув иситгичСмарт технологияларУй жиҳозлариГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорMediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорБугун, 16:30Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиXiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиБугун, 15:54Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиЯнги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиБугун, 15:27Samsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилдиSamsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилдиБугун, 14:58Жуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиЖуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 14:26Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади