Xiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси Хитой бозорида 107 фоиз иссиқлик самарадорлигига эга Mijia Смарт Гас Ватер Ҳеатер 2 ақлли газ сув иситгичини сотувга чиқарди.
- Қурилма конденсацион технология ёрдамида ёниш маҳсулотларидаги сув буғидан ҳам қўшимча иссиқлик энергиясини олади ва ўрнатилган насос тизими сув босимини 245 фоизгача ошира олади.
Xiaomi компанияси Хитой бозорида ўзининг энг янги ишланмаси — Mijia Смарт Гас Ватер Ҳеатер 2 ақлли газ сув иситгичининг савдосини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, дақиқасига 16 литр иссиқ сув ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган мазкур қурилма илғор технологиялар, юқори энергия самарадорлиги ҳамда ўрнатилган насос тизими билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод сув иситгичининг асосий техник хусусиятларидан бири унинг ўта юқори — 107 фоизли иссиқлик самарадорлигидир. 100 фоиздан ошиқ кўрсаткич конденсацион технология қўллангани билан изоҳланади, яни қурилма ёниш маҳсулотларидаги сув буғидан ҳам қўшимча иссиқлик энергиясини олиб қолади. Моделнинг электроникаси бурнер иши ва сув оқимини автоматик равишда бошқаради.
Ўрнатиш қулайлиги ва сув босими муаммосининг ечимиҚурилма конструкцияси алоҳида конденсат чиқариш трубасини талаб қилмаслиги билан ажралиб туради. Ҳосил бўладиган суюқлик махсус минерал таркиб ёрдамида зарарсизлантирилади ва юқори тезликда ишлайдиган марказдан қочма пуркаш тизими орқали чиқариб юборилади. Xiaomi таъкидлашича, бундай ечим ўрнатиш жараёнини сезиларли даражада соддалаштиради ва коррозия хавфини камайтиради.
Герметик ёниш камерасига эга бўлган қурилма ўрнатилган кучайтиргич насос билан таъминланган. Бу насос сув оқимини 245 фоизгача оширишга қодир бўлиб, у биринчи навбатда сув қувурларида босим етишмайдиган кўп қаватли уйларнинг юқори қаватлари ва эски бинолар учун мўлжалланган.
Ақлли функциялар ва хавфсизликИшлаб чиқарувчи фойдаланувчиларнинг қулайлигига алоҳида эътибор қаратган. ixbt.com хабарига кўра, қурилма иш жараёнидаги шовқинни камайтириш учун кўп босқичли тизим билан жиҳозланган бўлиб, минимал шовқин даражаси атиги 32 дБ(А) ни ташкил этади. Шунингдек, сув сифатини таъминлаш учун чўкма, аралашмалар ва бактериялардан ҳимоя қилувчи олти босқичли тозалаш тизими ўрнатилган бўлиб, унинг антибактериал самарадорлиги 99,9 фоизгача етади.
Mijia Смарт Гас Ватер Ҳеатер 2 қурилмаси HypeрКоннект платформасини қўллаб-қувватлайди ва бошқа экотизим қурилмалари, жумладан Mijia ҳаммомни иситиш тизимлари билан ўзаро алоқага кира олади. Фойдаланувчилар созламаларни Мижия иловаси ва Xiaomi овозли ёрдамчиси орқали бошқариши, шунингдек, шахсий автоматлаштириш сценарийларини яратиши мумкин.
Хитой бозорида қурилманинг тавсия этилган нархи 3000 юан ($445) атрофида белгиланган, бироқ савдоларнинг бошланғич даврида уни чегирмалар ва давлат субсидиялари билан 2295 юан ($340) эвазига харид қилиш мумкин.
Изоҳлар 0
…