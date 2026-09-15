Жерар Пике ҳайратда!: Жавоҳир Синдаров Ҳиндистондаги глобал лигада шов-шув кўтарди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида бўлиб ўтган «Теч Маҳиндра Глобал Чесс Леагуе-2026» турнирида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров «ФЕRS Американ Гамбиц» жамоаси билан бронза медалини қўлга киритди.
- Турнир давомида Жавоҳир Синдаров очколар сони бўйича жаҳоннинг 1-рақамли шахматчиси Магнус Карлсенни ортда қолдириб, энг яхши ўйинчи деб топилди.
Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида якунига етган нуфузли жамоавий «Tech Mahindra Global Chess League-2026» турнири ўзбек шахматининг жаҳон миқёсидаги яна бир буюк тантанасига айланди. Ўзбекистонлик ёш халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ҳамда қозоғистонлик машҳур шахматчи Бибисара Асаубаева «FYERS American Gambits» клуби сафида муваффақиятли иштирок этиб, мусобақанинг бронза медалларини қўлга киритишди. Учинчи ўрин учун кечган кескин беллашувда уларнинг жамоаси «CheQ Mumba Masters»ни икки бор кетма-кет (3,5:2,5 ва 4:2 ҳисобида) мағлубиятга учратиб, шоҳсупага кўтарилди.
Энг катта сенсация эса биринчи доскада юз берди: Жавоҳир Синдаров турнир давомида тўплаган очколари сони бўйича сайёрамизнинг 1-рақамли шахматчиси, афсонавий Магнус Карлсенни ҳам ортда қолдириб, чемпионатнинг энг яхши ўйинчисига айланди. Бундай оламшумул натижа ортидан жамоанинг стратегик акциядори, «Барселона» таркибида 4 карра Чемпионлар Лигаси ғолиби ва Испания сафида жаҳон чемпиони бўлган машҳур футбол юлдузи Жерар Пике ижтимоий тармоқларида махсус видеомурожаат йўллаб, Синдаров ва унинг жамоадошларига самимий миннатдорлик билдирди.
Хўш, Жерар Пике шахмат саноатига нега миллионлаб сармоя киритмоқда, Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенни қайси кўрсаткич бўйича доғда қолдирди ва «American Gambits»нинг навбатдаги мақсади нима?
«Сизлардан чексиз фахрланаман!»: Жерар Пикенинг шов-шувли табриги
Футбол афсонасининг шахматчиларга йўллаган эҳтиросли мурожаати:
Инстаграмдаги мурожаат: Жерар Пике ўзининг миллионлаб кузатувчиларига эга расмий саҳифасида жамоасининг 3-ўринни қўлга киритганини юксак баҳолаб, видеолавҳа эълон қилди;
«Биз жуда яқин келдик»: «Салом, болалар! Сизларни табриклашни истадим, чунки биз учинчи ўринни эгалладик ва бу жуда яхши натижа. Ғалабага жуда яқин эдик, шунга қарамай, сизлардан жуда фахрланаман», — деди собиқ футболчи;
Келажакдаги чемпионлик ваъдаси: «Ишончим комилки, келгусида албатта бош совринни ютиб оламиз. American Gambits, олға!», дея таъкидлади Пике;
Август ойидаги келишув: Эслатиб ўтамиз, Жерар Пике турнир бошланиши арафасида — август ойида расман «FYERS American Gambits» клубининг стратегик акциядорига айланган эди.
Синдаров Карлсенни ортда қолдирди: Тарихий натижа тафсилотлари
Бангалордаги баҳсларда ўзбек шахматчисининг шахсий рекорди:
Биринчи доска қироли: Жавоҳир Синдаров энг оғир ва масъулиятли саналган 1-доскада турнирнинг мутлақ энг яхши натижасини қайд этди;
Магнус Карлсендан юқори: Ўзбек гроссмейстери баҳсларда қўлга киритган очколари сони бўйича шахмат оламининг тирик афсонаси Магнус Карлсенни ҳам ортда қолдириб, мутахассислар ҳайратини уйғотди;
Бибисара Асаубаеванинг ҳиссаси: Қозоғистонлик истеъдодли шахматчи ҳам муҳим партияларда мураккаб ғалабаларни қўлга киритиб, клубнинг бронзага эришишида ҳал қилувчи бўғин бўлди.
«CheQ Mumba Masters» тор-мор этилди: Бронза учун жанг
Ҳал қилувчи баҳсдаги икки карра мутлақ устунлик:
Икки ўйинда ҳам ғалаба: Учинчи ўрин учун кечган тўқнашувда «FYERS American Gambits» рақибини иккала мини-матчда ҳам доғда қолдирди;
3,5:2,5 ва 4:2 ҳисоби: Муросасиз кечган ҳар икки учрашув Синдаров жамоасининг тактик устунлиги билан якунланди;
Жаҳон шахмат лигасининг шиддати: «Tech Mahindra Global Chess League» формати ўз мухлисларига эга йирик тижорий турнир бўлиб, унда дунёнинг энг кучли гроссмейстерлари суперклублар байроғи остида баҳс олиб борди.
Жавоҳир Синдаровнинг Бангалордаги ушбу мислсиз ютуғи ва футбол юлдузи Жерар Пике эътирофига сазовор бўлиши ўзбек шахмат мактаби бугунги кунда сайёранинг исталган етакчиси билан тенгма-тенг кураша олишини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаровнинг Магнус Карлсенни очколар бўйича ортда қолдириши унинг яқин йилларда жаҳон тожига асосий даъвогарга айланишидан далолат берадими? Жерар Пике каби спорт ва бизнес юлдузларининг шахматга кириб келиши ушбу спорт турининг келажагини қандай ўзгартиради? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек гроссмейстерининг жаҳон саҳнасидаги навбатдаги порлоқ ғалабаси ҳақидаги ушбу мақолани барча шахмат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…