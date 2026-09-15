Жерар Пике ҳайратда!: Жавоҳир Синдаров Ҳиндистондаги глобал лигада шов-шув кўтарди...

·60·Спорт
Жерар Пике ҳайратда!: Жавоҳир Синдаров Ҳиндистондаги глобал лигада шов-шув кўтарди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида бўлиб ўтган «Теч Маҳиндра Глобал Чесс Леагуе-2026» турнирида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров «ФЕRS Американ Гамбиц» жамоаси билан бронза медалини қўлга киритди.
  • Турнир давомида Жавоҳир Синдаров очколар сони бўйича жаҳоннинг 1-рақамли шахматчиси Магнус Карлсенни ортда қолдириб, энг яхши ўйинчи деб топилди.

Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида якунига етган нуфузли жамоавий «Tech Mahindra Global Chess League-2026» турнири ўзбек шахматининг жаҳон миқёсидаги яна бир буюк тантанасига айланди. Ўзбекистонлик ёш халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ҳамда қозоғистонлик машҳур шахматчи Бибисара Асаубаева «FYERS American Gambits» клуби сафида муваффақиятли иштирок этиб, мусобақанинг бронза медалларини қўлга киритишди. Учинчи ўрин учун кечган кескин беллашувда уларнинг жамоаси «CheQ Mumba Masters»ни икки бор кетма-кет (3,5:2,5 ва 4:2 ҳисобида) мағлубиятга учратиб, шоҳсупага кўтарилди.

Энг катта сенсация эса биринчи доскада юз берди: Жавоҳир Синдаров турнир давомида тўплаган очколари сони бўйича сайёрамизнинг 1-рақамли шахматчиси, афсонавий Магнус Карлсенни ҳам ортда қолдириб, чемпионатнинг энг яхши ўйинчисига айланди. Бундай оламшумул натижа ортидан жамоанинг стратегик акциядори, «Барселона» таркибида 4 карра Чемпионлар Лигаси ғолиби ва Испания сафида жаҳон чемпиони бўлган машҳур футбол юлдузи Жерар Пике ижтимоий тармоқларида махсус видеомурожаат йўллаб, Синдаров ва унинг жамоадошларига самимий миннатдорлик билдирди.

Хўш, Жерар Пике шахмат саноатига нега миллионлаб сармоя киритмоқда, Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенни қайси кўрсаткич бўйича доғда қолдирди ва «American Gambits»нинг навбатдаги мақсади нима?

«Сизлардан чексиз фахрланаман!»: Жерар Пикенинг шов-шувли табриги

Футбол афсонасининг шахматчиларга йўллаган эҳтиросли мурожаати:

  • Инстаграмдаги мурожаат: Жерар Пике ўзининг миллионлаб кузатувчиларига эга расмий саҳифасида жамоасининг 3-ўринни қўлга киритганини юксак баҳолаб, видеолавҳа эълон қилди;

  • «Биз жуда яқин келдик»: «Салом, болалар! Сизларни табриклашни истадим, чунки биз учинчи ўринни эгалладик ва бу жуда яхши натижа. Ғалабага жуда яқин эдик, шунга қарамай, сизлардан жуда фахрланаман», — деди собиқ футболчи;

  • Келажакдаги чемпионлик ваъдаси: «Ишончим комилки, келгусида албатта бош совринни ютиб оламиз. American Gambits, олға!», дея таъкидлади Пике;

  • Август ойидаги келишув: Эслатиб ўтамиз, Жерар Пике турнир бошланиши арафасида — август ойида расман «FYERS American Gambits» клубининг стратегик акциядорига айланган эди.

Синдаров Карлсенни ортда қолдирди: Тарихий натижа тафсилотлари

Бангалордаги баҳсларда ўзбек шахматчисининг шахсий рекорди:

  • Биринчи доска қироли: Жавоҳир Синдаров энг оғир ва масъулиятли саналган 1-доскада турнирнинг мутлақ энг яхши натижасини қайд этди;

  • Магнус Карлсендан юқори: Ўзбек гроссмейстери баҳсларда қўлга киритган очколари сони бўйича шахмат оламининг тирик афсонаси Магнус Карлсенни ҳам ортда қолдириб, мутахассислар ҳайратини уйғотди;

  • Бибисара Асаубаеванинг ҳиссаси: Қозоғистонлик истеъдодли шахматчи ҳам муҳим партияларда мураккаб ғалабаларни қўлга киритиб, клубнинг бронзага эришишида ҳал қилувчи бўғин бўлди.

«CheQ Mumba Masters» тор-мор этилди: Бронза учун жанг

Ҳал қилувчи баҳсдаги икки карра мутлақ устунлик:

  • Икки ўйинда ҳам ғалаба: Учинчи ўрин учун кечган тўқнашувда «FYERS American Gambits» рақибини иккала мини-матчда ҳам доғда қолдирди;

  • 3,5:2,5 ва 4:2 ҳисоби: Муросасиз кечган ҳар икки учрашув Синдаров жамоасининг тактик устунлиги билан якунланди;

  • Жаҳон шахмат лигасининг шиддати: «Tech Mahindra Global Chess League» формати ўз мухлисларига эга йирик тижорий турнир бўлиб, унда дунёнинг энг кучли гроссмейстерлари суперклублар байроғи остида баҳс олиб борди.

Жавоҳир Синдаровнинг Бангалордаги ушбу мислсиз ютуғи ва футбол юлдузи Жерар Пике эътирофига сазовор бўлиши ўзбек шахмат мактаби бугунги кунда сайёранинг исталган етакчиси билан тенгма-тенг кураша олишини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, Жавоҳир Синдаровнинг Магнус Карлсенни очколар бўйича ортда қолдириши унинг яқин йилларда жаҳон тожига асосий даъвогарга айланишидан далолат берадими? Жерар Пике каби спорт ва бизнес юлдузларининг шахматга кириб келиши ушбу спорт турининг келажагини қандай ўзгартиради? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек гроссмейстерининг жаҳон саҳнасидаги навбатдаги порлоқ ғалабаси ҳақидаги ушбу мақолани барча шахмат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга фахр билан улашинг!

Жавоҳир СиндаровTech Mahindra Global Chess League-2026FYERS American GambitsЖерар Пике
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борЎзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борБугун, 18:34«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёноти«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёнотиБугун, 17:56Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиБугун, 17:31У майдонда бўлмаса, “Реал” заифлашади: Мадрид клубининг алмаштириб бўлмас юлдузи ким?У майдонда бўлмаса, “Реал” заифлашади: Мадрид клубининг алмаштириб бўлмас юлдузи ким?Бугун, 17:17Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Бугун, 15:40Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?Бугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?