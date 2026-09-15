Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айланди

·2·Техно
Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айланди

Шарқий Африкадаги Жибути Республикаси Ой, Марс ва бошқа осмон жисмларини ўрганиш бўйича халқаро тамойилларни белоловчи Artemis Аккордс ҳужжатини имзолади. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур келишувга қўшилган мамлакатлар сони 72 тага етди ва Жибути бу ташаббусга қўшилган саккизинчи Африка давлати бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вашингтон шаҳридаги NASA штаб-квартирасида бўлиб ўтган расмий маросимда Жибути номидан мамлакатнинг АҚШдаги элчиси Мохамед Сиад Дуале ҳужжатни имзолади. Artemis Аккордс 2020-йилда NASA ва АҚШ Давлат департаменти томонидан илк ҳамкор давлатлар гуруҳи билан биргаликда ишлаб чиқилган бўлиб, у космонавтика соҳасидаги халқаро ҳамкорликнинг ҳуқуқий пойдевори ҳисобланади.

Халқаро ҳамкорлик ва тинчлик тамойиллари

Мазкур келишув иштирокчилари космик фаолиятни фақат тинч мақсадларда амалга ошириш мажбуриятини оладилар. Шунингдек, ҳужжат миссиялар шаффофлигини таъминлаш, фавқулодда вазиятларда бир-бирига ёрдам бериш ва илмий маълумотлар алмашинувини йўлга қўйишни назарда тутади.

Давлатлар ўз ҳаракатларини ўзаро мувофиқлаштирган ҳолда, космик коинот тадқиқотлари бир-бирига халақит бермаслигини кафолатлашлари керак. Шунинг яний, осмон жисмларида тарихий аҳамиятга эга объектлар ва артефактларни асраб-авайлаш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилади.

Жибутининг космик интилишлари

Гарчи ушбу битимга қўшилиш Жибутини тўғридан-тўғри NASAнинг ойдаги дастурлари иштирокчисига айлантирмаса ҳам, мамлакат учун Қўшма Штатлар ва бошқа ҳамкорлар билан яқиндан ишлаш учун мустаҳкам замин яратади. Бу қадам кичик давлатларнинг ҳам глобал миқёсдаги космик жараёнларга қўшилиш имкониятларини кенгайтиради.

Маълумот учун, Жибути ўзининг миллий космик дастурини 2020-йилда бошлаган эди. 2023 ва 2024-йилларда эса мамлакат ўзининг илк Джибоути 1A ва Джибоути 1B сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқарди. Мазкур космик қурилмалар АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванденберг базасидан SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракеталари ёрдамида коинотга учирилган эди.

ЖибутиNASAArtemis АккордсSpaceXКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиКабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиБугун, 17:52Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБуюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБугун, 17:25Xiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиXiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиБугун, 16:58MediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорMediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорБугун, 16:30Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиXiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиБугун, 15:54Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиЯнги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади