Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айланди
Шарқий Африкадаги Жибути Республикаси Ой, Марс ва бошқа осмон жисмларини ўрганиш бўйича халқаро тамойилларни белоловчи Artemis Аккордс ҳужжатини имзолади. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур келишувга қўшилган мамлакатлар сони 72 тага етди ва Жибути бу ташаббусга қўшилган саккизинчи Африка давлати бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Вашингтон шаҳридаги NASA штаб-квартирасида бўлиб ўтган расмий маросимда Жибути номидан мамлакатнинг АҚШдаги элчиси Мохамед Сиад Дуале ҳужжатни имзолади. Artemis Аккордс 2020-йилда NASA ва АҚШ Давлат департаменти томонидан илк ҳамкор давлатлар гуруҳи билан биргаликда ишлаб чиқилган бўлиб, у космонавтика соҳасидаги халқаро ҳамкорликнинг ҳуқуқий пойдевори ҳисобланади.
Халқаро ҳамкорлик ва тинчлик тамойиллариМазкур келишув иштирокчилари космик фаолиятни фақат тинч мақсадларда амалга ошириш мажбуриятини оладилар. Шунингдек, ҳужжат миссиялар шаффофлигини таъминлаш, фавқулодда вазиятларда бир-бирига ёрдам бериш ва илмий маълумотлар алмашинувини йўлга қўйишни назарда тутади.
Давлатлар ўз ҳаракатларини ўзаро мувофиқлаштирган ҳолда, космик коинот тадқиқотлари бир-бирига халақит бермаслигини кафолатлашлари керак. Шунинг яний, осмон жисмларида тарихий аҳамиятга эга объектлар ва артефактларни асраб-авайлаш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилади.
Жибутининг космик интилишлариГарчи ушбу битимга қўшилиш Жибутини тўғридан-тўғри NASAнинг ойдаги дастурлари иштирокчисига айлантирмаса ҳам, мамлакат учун Қўшма Штатлар ва бошқа ҳамкорлар билан яқиндан ишлаш учун мустаҳкам замин яратади. Бу қадам кичик давлатларнинг ҳам глобал миқёсдаги космик жараёнларга қўшилиш имкониятларини кенгайтиради.
Маълумот учун, Жибути ўзининг миллий космик дастурини 2020-йилда бошлаган эди. 2023 ва 2024-йилларда эса мамлакат ўзининг илк Джибоути 1A ва Джибоути 1B сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқарди. Мазкур космик қурилмалар АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванденберг базасидан SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракеталари ёрдамида коинотга учирилган эди.
Изоҳлар 0
…