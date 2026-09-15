Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам бор

·12·Спорт
Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси сентябр–октябр ойларида учта халқаро ўртоқлик учрашувини ўтказади.
  • 24 сентябрда Фарғонада Эрон, 1 октябрда Тошкентда Сурия ва 6 октябрда Жанубий Кореяда Жанубий Корея терма жамоалари билан ўйнайди.
  • Бу ўйинлар Фабио Каннаваро учун жамоани турли таркиб ва тактик вариантларда синаб кўриш, шунингдек, футболчиларнинг жамоа услубига мослашувини баҳолаш имкониятини беради.

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг сентябрь–октябрь ойларидаги халқаро ўртоқлик учрашувлари тақвими яна бир ўйин билан тўлди. Фабио Каннаваро бошчилигидаги «Оқ бўрилар» 1 октябрь куни Тошкентда Сурия терма жамоасига қарши майдонга тушади. Бу учрашув жамоа учун қисқа вақт ичидаги навбатдаги жиддий синов бўлади.

Сурия билан ўйин ҳақидаги маълумот бугун тасдиқланди. Қизиғи, ўзбекистонлик футбол мухлисларини олдинда битта эмас, кетма-кет учта халқаро учрашув кутиб турибди.

«Оқ бўрилар»ни сермазмун халқаро ойлик кутмоқда

Ўзбекистон терма жамоаси ФИФА халқаро ойнаси доирасида бир нечта учрашув ўтказади.

Тақвим қуйидагича:

Сана

Рақиб

Майдон

24 сентябрь

Эрон

Фарғона

1 октябрь

Сурия

Тошкент

6 октябрь

Жанубий Корея

Жанубий Корея

Эрон билан учрашув 24 сентябрда Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида ўтказилиши қайд этилган.

Жанубий Корея эса 6 октябрь куни ўз майдонида Ўзбекистонни қабул қилади. Бу учрашув Корея футбол ассоциацияси томонидан ҳам тасдиқланган.

Тошкентда Каннаваро учун янги синов

1 октябрь куни Тошкентда Сурияга қарши баҳс Фабио Каннаваро учун жамоани турли таркиб ва тактик вариантларда синаб кўриш имкониятини бериши мумкин.

Италиялик мутахассис учун ҳар бир халқаро ўйин футболчиларнинг жамоа услубига мослашуви, янги тактик ғояларни синаш ва таркибдаги рақобатни кучайтириш нуқтаи назаридан муҳим.

Айниқса, Эрон ва Жанубий Корея каби Осиёнинг кучли терма жамоалари билан ўйинлар орасида Сурияга қарши учрашув ўтказилиши Каннаварога турли футболчиларга имконият бериш учун қўшимча шароит яратиши мумкин.

Эрондан кейин Сурия, кейин эса Жанубий Корея

Мухлислар учун энг қизиқ жиҳатлардан бири — учрашувларнинг кетма-кетлиги.

Аввалига 24 сентябрь куни Эрон.

Орадан бир ҳафта ўтиб, 1 октябрда Сурия.

Яна беш кундан кейин эса 6 октябрда Жанубий Корея.

Демак, қисқа вақт ичида терма жамоа турли услубдаги рақибларга қарши ўйнаб, ўз имкониятларини текшириб кўради.

Бу Каннаваро учун жамоанинг қайси жиҳатлари яхши ишлаётгани ва қайси нуқталар устида яна ишлаш зарурлигини баҳолашда муҳим бўлади.

Жаҳон чемпионатидан кейинги янги босқич

Ўзбекистон терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этди. Жамоа гуруҳ босқичида Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши ўйнади.

Энди эса эътибор жамоанинг кейинги босқичига қаратилган.

Жаҳон чемпионатида орттирилган тажриба, юқори даражадаги рақибларга қарши учрашувлар ва янги бош мураббийнинг қарашлари терма жамоанинг келгуси қиёфасини шакллантиришда муҳим омилга айланади.

Шу маънода сентябрь–октябрь ойларидаги учрашувларни оддий ўртоқлик баҳслари сифатида қабул қилиш қийин.

Мухлисларни яна бир савол қизиқтирмоқда

Фабио Каннаваро терма жамоада қайси футболчиларга кўпроқ ишонч билдиради?

Қайси футболчилар янги тизимда ўзини кўрсата олади?

Ёш футболчилардан кимлар асосий таркиб учун рақобат қилади?

Ва энг муҳими — «Оқ бўрилар» халқаро майдондаги кейинги босқичга қандай қиёфада киради?

Бу саволларга жавобни қисқа вақт ичида ўтказиладиган учта учрашув бериши мумкин.

Тошкентдаги баҳс алоҳида аҳамиятга эга

Сурияга қарши учрашув Ўзбекистонда ўтказилиши сабабли маҳаллий мухлислар учун ҳам алоҳида қизиқиш уйғотиши табиий.

Терма жамоанинг янги бош мураббий қўли остидаги ўйинини Тошкентда кузатиш имконияти футбол мухлислари учун муҳим воқеага айланади.

Айниқса, Эрон ва Жанубий Корея каби кучли рақиблар билан ўйинлар оралиғидаги Сурия баҳси Каннаваронинг таркиб танловлари ва тактик қарорларига қизиқишни янада оширади.

«Оқ бўрилар»нинг олдида қизғин кунлар

24 сентябрь — Эрон.

1 октябрь — Сурия.

6 октябрь — Жанубий Корея.

Учта ўйин, уч хил рақиб ва янги мураббий қўли остидаги терма жамоа.

Энди мухлисларни битта савол қизиқтириши табиий: Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси бу синовлардан кейин қандай қиёфада бўлади?

Жавобни майдон беради.

Фабио КаннавароЎзбекистон терма жамоасиСурия терма жамоасиЖанубий Корея терма жамоаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллиардлар бор, аммо камар йўқ: Царукян UFC титули учун бор бойлигидан кечишга тайёрМиллиардлар бор, аммо камар йўқ: Царукян UFC титули учун бор бойлигидан кечишга тайёрБугун, 18:41Жерар Пике ҳайратда!: Жавоҳир Синдаров Ҳиндистондаги глобал лигада шов-шув кўтарди...Жерар Пике ҳайратда!: Жавоҳир Синдаров Ҳиндистондаги глобал лигада шов-шув кўтарди...Бугун, 18:05«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёноти«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёнотиБугун, 17:56Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиБугун, 17:31У майдонда бўлмаса, “Реал” заифлашади: Мадрид клубининг алмаштириб бўлмас юлдузи ким?У майдонда бўлмаса, “Реал” заифлашади: Мадрид клубининг алмаштириб бўлмас юлдузи ким?Бугун, 17:17Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Бугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?