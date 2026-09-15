Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси сентябр–октябр ойларида учта халқаро ўртоқлик учрашувини ўтказади.
- 24 сентябрда Фарғонада Эрон, 1 октябрда Тошкентда Сурия ва 6 октябрда Жанубий Кореяда Жанубий Корея терма жамоалари билан ўйнайди.
- Бу ўйинлар Фабио Каннаваро учун жамоани турли таркиб ва тактик вариантларда синаб кўриш, шунингдек, футболчиларнинг жамоа услубига мослашувини баҳолаш имкониятини беради.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг сентябрь–октябрь ойларидаги халқаро ўртоқлик учрашувлари тақвими яна бир ўйин билан тўлди. Фабио Каннаваро бошчилигидаги «Оқ бўрилар» 1 октябрь куни Тошкентда Сурия терма жамоасига қарши майдонга тушади. Бу учрашув жамоа учун қисқа вақт ичидаги навбатдаги жиддий синов бўлади.
Сурия билан ўйин ҳақидаги маълумот бугун тасдиқланди. Қизиғи, ўзбекистонлик футбол мухлисларини олдинда битта эмас, кетма-кет учта халқаро учрашув кутиб турибди.
«Оқ бўрилар»ни сермазмун халқаро ойлик кутмоқда
Ўзбекистон терма жамоаси ФИФА халқаро ойнаси доирасида бир нечта учрашув ўтказади.
Тақвим қуйидагича:
Сана
Рақиб
Майдон
24 сентябрь
Эрон
Фарғона
1 октябрь
Сурия
Тошкент
6 октябрь
Жанубий Корея
Жанубий Корея
Эрон билан учрашув 24 сентябрда Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида ўтказилиши қайд этилган.
Жанубий Корея эса 6 октябрь куни ўз майдонида Ўзбекистонни қабул қилади. Бу учрашув Корея футбол ассоциацияси томонидан ҳам тасдиқланган.
Тошкентда Каннаваро учун янги синов
1 октябрь куни Тошкентда Сурияга қарши баҳс Фабио Каннаваро учун жамоани турли таркиб ва тактик вариантларда синаб кўриш имкониятини бериши мумкин.
Италиялик мутахассис учун ҳар бир халқаро ўйин футболчиларнинг жамоа услубига мослашуви, янги тактик ғояларни синаш ва таркибдаги рақобатни кучайтириш нуқтаи назаридан муҳим.
Айниқса, Эрон ва Жанубий Корея каби Осиёнинг кучли терма жамоалари билан ўйинлар орасида Сурияга қарши учрашув ўтказилиши Каннаварога турли футболчиларга имконият бериш учун қўшимча шароит яратиши мумкин.
Эрондан кейин Сурия, кейин эса Жанубий Корея
Мухлислар учун энг қизиқ жиҳатлардан бири — учрашувларнинг кетма-кетлиги.
Аввалига 24 сентябрь куни Эрон.
Орадан бир ҳафта ўтиб, 1 октябрда Сурия.
Яна беш кундан кейин эса 6 октябрда Жанубий Корея.
Демак, қисқа вақт ичида терма жамоа турли услубдаги рақибларга қарши ўйнаб, ўз имкониятларини текшириб кўради.
Бу Каннаваро учун жамоанинг қайси жиҳатлари яхши ишлаётгани ва қайси нуқталар устида яна ишлаш зарурлигини баҳолашда муҳим бўлади.
Жаҳон чемпионатидан кейинги янги босқич
Ўзбекистон терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этди. Жамоа гуруҳ босқичида Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши ўйнади.
Энди эса эътибор жамоанинг кейинги босқичига қаратилган.
Жаҳон чемпионатида орттирилган тажриба, юқори даражадаги рақибларга қарши учрашувлар ва янги бош мураббийнинг қарашлари терма жамоанинг келгуси қиёфасини шакллантиришда муҳим омилга айланади.
Шу маънода сентябрь–октябрь ойларидаги учрашувларни оддий ўртоқлик баҳслари сифатида қабул қилиш қийин.
Мухлисларни яна бир савол қизиқтирмоқда
Фабио Каннаваро терма жамоада қайси футболчиларга кўпроқ ишонч билдиради?
Қайси футболчилар янги тизимда ўзини кўрсата олади?
Ёш футболчилардан кимлар асосий таркиб учун рақобат қилади?
Ва энг муҳими — «Оқ бўрилар» халқаро майдондаги кейинги босқичга қандай қиёфада киради?
Бу саволларга жавобни қисқа вақт ичида ўтказиладиган учта учрашув бериши мумкин.
Тошкентдаги баҳс алоҳида аҳамиятга эга
Сурияга қарши учрашув Ўзбекистонда ўтказилиши сабабли маҳаллий мухлислар учун ҳам алоҳида қизиқиш уйғотиши табиий.
Терма жамоанинг янги бош мураббий қўли остидаги ўйинини Тошкентда кузатиш имконияти футбол мухлислари учун муҳим воқеага айланади.
Айниқса, Эрон ва Жанубий Корея каби кучли рақиблар билан ўйинлар оралиғидаги Сурия баҳси Каннаваронинг таркиб танловлари ва тактик қарорларига қизиқишни янада оширади.
«Оқ бўрилар»нинг олдида қизғин кунлар
24 сентябрь — Эрон.
1 октябрь — Сурия.
6 октябрь — Жанубий Корея.
Учта ўйин, уч хил рақиб ва янги мураббий қўли остидаги терма жамоа.
Энди мухлисларни битта савол қизиқтириши табиий: Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси бу синовлардан кейин қандай қиёфада бўлади?
Жавобни майдон беради.
Изоҳлар 0
…