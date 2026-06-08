Sam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўради
ФТХ криптовалюта биржасининг асосчиси Sam Bankman-Fried АҚШ Президенти Трумпга расман афв этиш сўрови билан мурожаат қилди. Бу ҳақда Адлия вазирлигининг Афв этиш масалалари бўйича прокуратура идораси веб-сайтида маълумот пайдо бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Банкман-Фриед 2024-йилда фирибгарлик ва пул ювиш билан боғлиқ айбловлар бўйича айбдор деб топилиб, 25 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган эди. Bloomberg Невс нашрининг хабар беришича, ушбу ариза унинг жазони муддатидан олдин тугатишга бўлган расмий уринишидир.
Трумп ўзининг иккинчи президентлик муддати давомида юзлаб инсонларни афв этишга улгурди. Уларнинг аксарияти 6-январ воқеалари иштирокчилари бўлса-да, сезиларли қисми молиявий жиноятларда айбланган шахслардир. НБК Невс таҳлилига кўра, афв этилганларнинг ярмидан кўпи пул ювиш ва банк фирибгарлиги каби "оқ ёқалилар" жиноятларини содир этган.
Шунингдек, Трумп ўзининг сиёсий кампанияларига катта миқдорда хайрия қилган бир қатор шахсларни ҳам афв этган. Қизиғи шундаки, Bloomberg маълумотларига кўра, Трумп томонидан афв этилганларнинг жуда кам қисми Адлия вазирлигига расмий ариза билан мурожаат қилган; кўпчилик ҳолатларда қарорлар тўғридан-тўғри қабул қилинган.
…