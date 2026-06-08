Sam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўради

·29·Техно
Sam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўради

ФТХ криптовалюта биржасининг асосчиси Sam Bankman-Fried АҚШ Президенти Трумпга расман афв этиш сўрови билан мурожаат қилди. Бу ҳақда Адлия вазирлигининг Афв этиш масалалари бўйича прокуратура идораси веб-сайтида маълумот пайдо бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Банкман-Фриед 2024-йилда фирибгарлик ва пул ювиш билан боғлиқ айбловлар бўйича айбдор деб топилиб, 25 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган эди. Bloomberg Невс нашрининг хабар беришича, ушбу ариза унинг жазони муддатидан олдин тугатишга бўлган расмий уринишидир.

Трумп ўзининг иккинчи президентлик муддати давомида юзлаб инсонларни афв этишга улгурди. Уларнинг аксарияти 6-январ воқеалари иштирокчилари бўлса-да, сезиларли қисми молиявий жиноятларда айбланган шахслардир. НБК Невс таҳлилига кўра, афв этилганларнинг ярмидан кўпи пул ювиш ва банк фирибгарлиги каби "оқ ёқалилар" жиноятларини содир этган.

Шунингдек, Трумп ўзининг сиёсий кампанияларига катта миқдорда хайрия қилган бир қатор шахсларни ҳам афв этган. Қизиғи шундаки, Bloomberg маълумотларига кўра, Трумп томонидан афв этилганларнинг жуда кам қисми Адлия вазирлигига расмий ариза билан мурожаат қилган; кўпчилик ҳолатларда қарорлар тўғридан-тўғри қабул қилинган.

Sam Bankman-FriedФТХТрумпКриптовалютаАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

НотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам берадиНотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам берадиБугун, 16:20Стартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талабларСтартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талабларБугун, 16:20WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиWhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиБугун, 15:55NVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипNVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипБугун, 15:54Amazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиAmazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиБугун, 15:51Juno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиJuno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус