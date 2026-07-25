Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra автономлик бўйича рақибларига имкониятни бой берди

·122·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra автономлик бўйича рақибларига имкониятни бой берди

Яқиндагина тақдим этилган Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra буклама смартфони илк бор реал қувват сарфи ва батарея чидамлилиги бўйича синовдан ўтказилди. Ловер Оф Теч YouTube-канали томонидан ташкил этилган ушбу қиёсий тест натижалари кутилмаган бўлиб чиқди: Жанубий Корея брендининг энг илғор флагмани Хитойнинг Honor ва Oppo компаниялари вакилларидан сезиларли даражада ортда қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнида Galaxy Z Фолд 8 Ultra модели ўзининг асосий рақобатчилари — Honor Magic V6 ва Oppo Финд N6 билан тўқнаш келди. Мутахассислар қурилмаларни кундалик ҳаётда энг кўп учрайдиган сценарийлар асосида текшириб кўришди. Бунга 4K форматда (секундига 60 кадр) видео суратга олиш, TikTok ижтимоий тармоғини кузатиш, YouTube платформасида видеолар кўриш ва мусиқа тинглаш, шунингдек, Аспҳалт ва Субвай Сурферс каби ўйинлар ҳамда видеоқўнғироқлар кирди.

Техник кўрсаткичлар ва натижалар

Ловер Оф Теч маълумотларига кўра, Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra ушбу учлик орасида энг кичик ҳажмли аккумуляторга эга қурилма бўлиб чиқди. Смартфонга 5000 мА/соат сиғимли батарея ўрнатилган. Эътиборли жиҳати шундаки, Samsung ушбу моделда илк бор кремний-углеродли технологиядан фойдаланган бўлса-да, бу унга ғалаба қозониш учун етарли бўлмади.

Тест якунларига кўра, Honor Magic V6 мутлоқ етакчига айланди. Ушбу қурилма 6660 мА/соат сиғимли улкан аккумулятори ёрдамида энг узоқ вақт хизмат қилди. Иккинчи ўринни эса 6000 мА/соат ҳажмли батареяга эга бўлган Oppo Финд N6 эгаллади. Samsung флагмани эса барча кўрсаткичлар бўйича учинчи, яни охирги ўринда қолди.

Рақобат ва бозор талаби

Ўзбекистон бозорида Samsung брендининг буклама смартфонлари анъанавий равишда юқори нуфузга эга бўлса-да, Хитой ишлаб чиқарувчилари батарея сиғими ва қувватлаш тезлиги бўйича жиддий босим ўтказишда давом этмоқда. Galaxy Z Фолд 8 Ultra технологик жиҳатдан мукаммал бўлишига қарамай, фойдаланувчилар учун энг муҳим жиҳатлардан бири — автоном иш вақти бўйича рақибларидан орқада қолаётгани унинг савдосига таъсир қилиши мумкин.

Экспертларнинг таъкидлашича, Samsung корпус қалинлигини камайтириш ва дизайн нафислигини сақлаб қолиш учун батарея ҳажмидан воз кечишга мажбур бўлган. Бироқ, Honor ва Oppo муҳандислари юпқа корпусга каттароқ сиғимли қувват манбаларини жойлаштиришнинг уддасидан чиқишган. Бу эса келажакда Samsung учун энергия самарадорлигини ошириш бўйича янги вазифаларни қўяди.

SamsungGalaxy Z Фолд 8 UltraHonorOppoСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб