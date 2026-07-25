Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra автономлик бўйича рақибларига имкониятни бой берди
Яқиндагина тақдим этилган Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra буклама смартфони илк бор реал қувват сарфи ва батарея чидамлилиги бўйича синовдан ўтказилди. Ловер Оф Теч YouTube-канали томонидан ташкил этилган ушбу қиёсий тест натижалари кутилмаган бўлиб чиқди: Жанубий Корея брендининг энг илғор флагмани Хитойнинг Honor ва Oppo компаниялари вакилларидан сезиларли даражада ортда қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёнида Galaxy Z Фолд 8 Ultra модели ўзининг асосий рақобатчилари — Honor Magic V6 ва Oppo Финд N6 билан тўқнаш келди. Мутахассислар қурилмаларни кундалик ҳаётда энг кўп учрайдиган сценарийлар асосида текшириб кўришди. Бунга 4K форматда (секундига 60 кадр) видео суратга олиш, TikTok ижтимоий тармоғини кузатиш, YouTube платформасида видеолар кўриш ва мусиқа тинглаш, шунингдек, Аспҳалт ва Субвай Сурферс каби ўйинлар ҳамда видеоқўнғироқлар кирди.
Техник кўрсаткичлар ва натижаларЛовер Оф Теч маълумотларига кўра, Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra ушбу учлик орасида энг кичик ҳажмли аккумуляторга эга қурилма бўлиб чиқди. Смартфонга 5000 мА/соат сиғимли батарея ўрнатилган. Эътиборли жиҳати шундаки, Samsung ушбу моделда илк бор кремний-углеродли технологиядан фойдаланган бўлса-да, бу унга ғалаба қозониш учун етарли бўлмади.
Тест якунларига кўра, Honor Magic V6 мутлоқ етакчига айланди. Ушбу қурилма 6660 мА/соат сиғимли улкан аккумулятори ёрдамида энг узоқ вақт хизмат қилди. Иккинчи ўринни эса 6000 мА/соат ҳажмли батареяга эга бўлган Oppo Финд N6 эгаллади. Samsung флагмани эса барча кўрсаткичлар бўйича учинчи, яни охирги ўринда қолди.
Рақобат ва бозор талабиЎзбекистон бозорида Samsung брендининг буклама смартфонлари анъанавий равишда юқори нуфузга эга бўлса-да, Хитой ишлаб чиқарувчилари батарея сиғими ва қувватлаш тезлиги бўйича жиддий босим ўтказишда давом этмоқда. Galaxy Z Фолд 8 Ultra технологик жиҳатдан мукаммал бўлишига қарамай, фойдаланувчилар учун энг муҳим жиҳатлардан бири — автоном иш вақти бўйича рақибларидан орқада қолаётгани унинг савдосига таъсир қилиши мумкин.
Экспертларнинг таъкидлашича, Samsung корпус қалинлигини камайтириш ва дизайн нафислигини сақлаб қолиш учун батарея ҳажмидан воз кечишга мажбур бўлган. Бироқ, Honor ва Oppo муҳандислари юпқа корпусга каттароқ сиғимли қувват манбаларини жойлаштиришнинг уддасидан чиқишган. Бу эса келажакда Samsung учун энергия самарадорлигини ошириш бўйича янги вазифаларни қўяди.
…