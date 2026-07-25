«Ал Ҳилол» Саммервиллни 65 миллион еврога сотиб олди

·62·Спорт
«Ал Ҳилол» Саммервиллни 65 миллион еврога сотиб олди

Саудия Арабистонининг «Ал Ҳилол» клуби нидерландиялик вингер Крисенсио Саммервилл трансферини расман эълон қилди. 24 ёшли футболчи «Вест Ҳэм»ни тарк этиб, Риёд клуби билан 2030 йил ёзигача шартнома имзолади.

Хабарларга кўра, трансфернинг умумий қиймати бонуслар билан бирга 65 миллион еврогача етиши мумкин. Янги мавсумда Саммервилл «Ал Ҳилол» ҳужум чизиғининг асосий футболчиларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Саммервилл билан узоқ муддатли шартнома тузилди

«Ал Ҳилол» расмий баёнотига кўра, Крисенсио Саммервилл клуб билан 2030 йил ёзигача амал қиладиган битим имзолаган.

Бу Риёд клуби нидерландиялик футболчига узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим қисми сифатида қараётганини кўрсатади.

Саммервилл қанотдаги тезлиги, дриблинги ва ҳужумларни якунлаш қобилияти билан ажралиб туради.

Трансфер 65 миллион еврога етиши мумкин

Аввалроқ тарқалган маълумотларга кўра, «Ал Ҳилол» футболчи учун «Вест Ҳэм»га:

Тўлов тури

Миқдори

Кафолатланган маблағ

55 миллион евро

Эҳтимолий бонуслар

10 миллион евро

Умумий қиймат

65 миллион еврогача

Бонусларнинг қандай натижаларга боғлиқ экани ҳозирча очиқланмаган. Шунингдек, клуб трансфернинг аниқ молиявий шартларини расман маълум қилмаган.

Ўтган мавсумда 12 та голли ҳаракат қайд этди

Саммервилл ўтган мавсум «Вест Ҳэм» сафида барча турнирларда 34 та учрашувда майдонга тушди.

Ушбу баҳсларда футболчи:

  • 7 та гол урди;

  • 5 та голли узатма берди;

  • жами 12 та голли ҳаракат амалга оширди.

Бу кўрсаткичлар унинг нафақат ўзи вазиятларни якунлай олиши, балки жамоадошлари учун ҳам имконият яратишини кўрсатади.

«Ал Ҳилол» ҳужум чизиғини кучайтирмоқда

Риёд клуби Саммервилл трансфери орқали қанотлардаги тезлик ва ҳужумдаги хилма-хилликни оширишни мақсад қилган.

Нидерландиялик футболчи янги чемпионатга қанчалик тез мослашиши ва юқори трансфер қийматини оқлай олиши энди асосий қизиқишлардан бири бўлади.

Сизнингча, Саммервилл «Ал Ҳилол»да ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди