«Ал Ҳилол» Саммервиллни 65 миллион еврога сотиб олди
Саудия Арабистонининг «Ал Ҳилол» клуби нидерландиялик вингер Крисенсио Саммервилл трансферини расман эълон қилди. 24 ёшли футболчи «Вест Ҳэм»ни тарк этиб, Риёд клуби билан 2030 йил ёзигача шартнома имзолади.
Хабарларга кўра, трансфернинг умумий қиймати бонуслар билан бирга 65 миллион еврогача етиши мумкин. Янги мавсумда Саммервилл «Ал Ҳилол» ҳужум чизиғининг асосий футболчиларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Саммервилл билан узоқ муддатли шартнома тузилди
«Ал Ҳилол» расмий баёнотига кўра, Крисенсио Саммервилл клуб билан 2030 йил ёзигача амал қиладиган битим имзолаган.
Бу Риёд клуби нидерландиялик футболчига узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим қисми сифатида қараётганини кўрсатади.
Саммервилл қанотдаги тезлиги, дриблинги ва ҳужумларни якунлаш қобилияти билан ажралиб туради.
Трансфер 65 миллион еврога етиши мумкин
Аввалроқ тарқалган маълумотларга кўра, «Ал Ҳилол» футболчи учун «Вест Ҳэм»га:
Тўлов тури
Миқдори
Кафолатланган маблағ
55 миллион евро
Эҳтимолий бонуслар
10 миллион евро
Умумий қиймат
65 миллион еврогача
Бонусларнинг қандай натижаларга боғлиқ экани ҳозирча очиқланмаган. Шунингдек, клуб трансфернинг аниқ молиявий шартларини расман маълум қилмаган.
Ўтган мавсумда 12 та голли ҳаракат қайд этди
Саммервилл ўтган мавсум «Вест Ҳэм» сафида барча турнирларда 34 та учрашувда майдонга тушди.
Ушбу баҳсларда футболчи:
7 та гол урди;
5 та голли узатма берди;
жами 12 та голли ҳаракат амалга оширди.
Бу кўрсаткичлар унинг нафақат ўзи вазиятларни якунлай олиши, балки жамоадошлари учун ҳам имконият яратишини кўрсатади.
«Ал Ҳилол» ҳужум чизиғини кучайтирмоқда
Риёд клуби Саммервилл трансфери орқали қанотлардаги тезлик ва ҳужумдаги хилма-хилликни оширишни мақсад қилган.
Нидерландиялик футболчи янги чемпионатга қанчалик тез мослашиши ва юқори трансфер қийматини оқлай олиши энди асосий қизиқишлардан бири бўлади.
Сизнингча, Саммервилл «Ал Ҳилол»да ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…