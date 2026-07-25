Google аккаунтга кириш учун селфи-видео орқали идентификация қилишни жорий этди

·43·Техно
Google аккаунтга кириш учун селфи-видео орқали идентификация қилишни жорий этди

Google компанияси фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлаш ва ҳисоб ёзувига кириш жараёнини соддалаштириш мақсадида янги технологияни синовдан ўтказишни бошлади. Эндиликда фойдаланувчилар ўз аккаунтларига кириш ёки паролни тиклаш учун қисқа селфи-видео орқали шахсини тасдиқлашлари мумкин бўлади. Бу усул анъанавий пароллар ва икки босқичли текширув усулларига қўшимча равишда хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизим биринчи навбатда ҳисоб ёзувига кириш имконияти йўқолганда, масалан, фойдаланувчи паролини унутиб қўйган вазиятларда ёрдам бериш учун ишлаб чиқилган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функцияни фаоллаштириш учун фойдаланувчи экрандаги кўрсатмаларга амал қилган ҳолда бошини турли бурчакларга буриб, қисқа видео ёзиб олиши лозим. Бу жараён тизимда шахснинг биометрик андозасини яратишга хизмат қилади.

Кейинчалик тизимга киришга уриниш содир бўлганда, Google янги видео ёзишни сўрайди ва уни аввал сақланган намуна билан солиштиради. Агар маълумотлар мос келса, фойдаланувчига аккаунтга киришга рухсат берилади. Бу технология айниқса мобил қурилмаларда паролларни қўлда киритишдан кўра анча қулай ва тезкор ҳисобланади.

Хавфсизлик ва махфийлик чоралари

Кўпчиликни қизиқтирган махфийлик масаласига тўхталадиган бўлсак, Google ушбу видеолар шифрланган ҳолда сақланишини ва улардан фақат шахсни тасдиқлаш мақсадида фойдаланилишини таъкидламоқда. Фойдаланувчи ўзи сақлаган селфи-видеони исталган вақтда аккаунт созламалари орқали ўчириб ташлаш ҳуқуқига эга. Шунингдек, видео ёзувлар фойдаланувчининг алоҳида розилигисиз бошқа мақсадларда ишлатилмайди.

Компания мутахассисларининг сўзларига кўра, янги тизим бир неча даражали ҳимоя қатламларига эга. Бу фирибгарларнинг фотосуратлар ёки тайёр видеоёзувлар (деэпфаке) ёрдамида тизимни алдаш хавфини сезиларли даражада камайтиради. Замонавий алгоритмлар видеодаги инсоннинг "тирик" эканлигини ва реал вақт режимида ҳаракатланаётганини аниқлай олади.

Ҳозирда ушбу функция барча фойдаланувчилар учун бирдек очиқ эмас, у босқичма-босқич жорий этилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ҳам ўз Google ҳисоб ёзувлари созламаларига кириб, ушбу имконият фаоллашган ёки йўқлигини текшириб кўришлари мумкин. Агар функция мавжуд бўлса, у хавфсизлик бўлимида "Селфие видео" ёки шунга ўхшаш ном билан кўринади.

Ушбу янгилик технологик оламда пароллардан бутунлай воз кечиш (пассвордлесс) стратегиясининг бир қисмидир. Google, Apple ва Microsoft каби гигантлар узоқ вақтдан бери фойдаланувчиларни мураккаб символларни эслаб қолишдан халос этиб, биометрик маълумотлар — бармоқ изи, юз сканери ёки видео орқали идентификация қилишга ўтишни тарғиб қилиб келмоқда.

GoogleТехнологияХавфсизликБиометрикаАккаунт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб