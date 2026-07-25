Google аккаунтга кириш учун селфи-видео орқали идентификация қилишни жорий этди
Google компанияси фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлаш ва ҳисоб ёзувига кириш жараёнини соддалаштириш мақсадида янги технологияни синовдан ўтказишни бошлади. Эндиликда фойдаланувчилар ўз аккаунтларига кириш ёки паролни тиклаш учун қисқа селфи-видео орқали шахсини тасдиқлашлари мумкин бўлади. Бу усул анъанавий пароллар ва икки босқичли текширув усулларига қўшимча равишда хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизим биринчи навбатда ҳисоб ёзувига кириш имконияти йўқолганда, масалан, фойдаланувчи паролини унутиб қўйган вазиятларда ёрдам бериш учун ишлаб чиқилган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функцияни фаоллаштириш учун фойдаланувчи экрандаги кўрсатмаларга амал қилган ҳолда бошини турли бурчакларга буриб, қисқа видео ёзиб олиши лозим. Бу жараён тизимда шахснинг биометрик андозасини яратишга хизмат қилади.
Кейинчалик тизимга киришга уриниш содир бўлганда, Google янги видео ёзишни сўрайди ва уни аввал сақланган намуна билан солиштиради. Агар маълумотлар мос келса, фойдаланувчига аккаунтга киришга рухсат берилади. Бу технология айниқса мобил қурилмаларда паролларни қўлда киритишдан кўра анча қулай ва тезкор ҳисобланади.
Хавфсизлик ва махфийлик чоралариКўпчиликни қизиқтирган махфийлик масаласига тўхталадиган бўлсак, Google ушбу видеолар шифрланган ҳолда сақланишини ва улардан фақат шахсни тасдиқлаш мақсадида фойдаланилишини таъкидламоқда. Фойдаланувчи ўзи сақлаган селфи-видеони исталган вақтда аккаунт созламалари орқали ўчириб ташлаш ҳуқуқига эга. Шунингдек, видео ёзувлар фойдаланувчининг алоҳида розилигисиз бошқа мақсадларда ишлатилмайди.
Компания мутахассисларининг сўзларига кўра, янги тизим бир неча даражали ҳимоя қатламларига эга. Бу фирибгарларнинг фотосуратлар ёки тайёр видеоёзувлар (деэпфаке) ёрдамида тизимни алдаш хавфини сезиларли даражада камайтиради. Замонавий алгоритмлар видеодаги инсоннинг "тирик" эканлигини ва реал вақт режимида ҳаракатланаётганини аниқлай олади.
Ҳозирда ушбу функция барча фойдаланувчилар учун бирдек очиқ эмас, у босқичма-босқич жорий этилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ҳам ўз Google ҳисоб ёзувлари созламаларига кириб, ушбу имконият фаоллашган ёки йўқлигини текшириб кўришлари мумкин. Агар функция мавжуд бўлса, у хавфсизлик бўлимида "Селфие видео" ёки шунга ўхшаш ном билан кўринади.
Ушбу янгилик технологик оламда пароллардан бутунлай воз кечиш (пассвордлесс) стратегиясининг бир қисмидир. Google, Apple ва Microsoft каби гигантлар узоқ вақтдан бери фойдаланувчиларни мураккаб символларни эслаб қолишдан халос этиб, биометрик маълумотлар — бармоқ изи, юз сканери ёки видео орқали идентификация қилишга ўтишни тарғиб қилиб келмоқда.
…