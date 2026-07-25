Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланмоқда: Роботаксилар бозорида янги давр бошланади

·47·Техно
Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланмоқда: Роботаксилар бозорида янги давр бошланади

Автоном ҳайдаш технологиялари бозорида етакчи ҳисобланган Ваймо компанияси Uber платформаси билан ўртадаги ҳамкорлик алоқаларини узишни режалаштирмоқда. Alphabet (Google бош компанияси) таркибига кирувчи ушбу бренд ўзининг роботаксиларини учинчи томон иловалари орқали эмас, балки мустақил равишда мижозларга тақдим этиш стратегиясига ўтмоқда. Бу ҳақда Финансиал Times нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Ваймо ва Uber ўртасидаги келишувга кўра, Остин ва Атланта шаҳарларида ҳайдовчисиз такси хизматлари Uber иловаси орқали амалга оширилмоқда. Бироқ Ваймо раҳбарияти 2028-йилнинг январ ойидан бошлаб ушбу ҳудудларда ўзининг шахсий иловаси орқали хизмат кўрсатишни кенгайтиришни мақсад қилган. Uber вакиллари TechCrunch нашрига берган интервюсида амалдаги шартнома 2028-йилнинг май ойида якунланишини тасдиқлаган.

Зиддиятлар ва рақобатнинг кучайиши

Икки технологик гигант ўртасидаги муносабатлар сўнгги ойларда сезиларли даражада совуқлашган. Бунга нафақат бизнес манфаатлари, балки техник хавфсизлик борасидаги очиқ танқидлар ҳам сабаб бўлмоқда. Хусусан, Uber техник директори Правеен Неппалли ижтимоий тармоқларда Ваймо роботаксисининг йўлдаги "қўрқинчли" ва хавфли ҳаракати акс этган видеони жойлаштириб, тизим камчиликларини танқид остига олган эди.

Шунингдек, Uber бош директори Дара Хосровшаҳи ҳам молиявий ҳисобот йиғилишларидан бирида Ваймо номини тилга олмаган ҳолда, айрим автоном транспорт воситаларининг мактаб зоналари ва фавқулодда вазиятларда ўзини тутишини танқид қилган. Бундай баёнотлар соҳада узоқ йиллик ҳамкорлар эндиликда бир-бирига асосий рақиб сифатида қарай бошлаганидан далолат беради.

Ваймо ва Uber ўртасидаги ажралиш жараёни аслида жорий йилнинг бошида Финикс шаҳрида бошланган эди. У ерда компаниялар ўзаро ҳамкорликни тўхтатиб, мустақил фаолият юритишга ўтишган. Эндиликда бу тенденция АҚШнинг бошқа йирик штатларига ҳам кўчмоқда. Ваймо ўз экотизимини яратиш орқали барча даромадни ўзида сақлаб қолишни ва мижозлар тажрибасини тўлиқ назорат қилишни истамоқда.

Сиёсий майдонда ҳам бу икки компания қарама-қарши позицияларни эгалламоқда. Роботаксиларни тартибга солиш бўйича янги қонун лойиҳалари ва қоидалар муҳокамасида Ваймо ва Uber кўпинча турли лобби гуруҳлари таркибида бир-бирига қарши чиқишмоқда. Бу эса келажакда автоном транспорт бозорида ягона стандартлар ўрнига кескин рақобат муҳити шаклланишини англатади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу каби янгиликлар ҳозирча узоқ келажакдек туюлиши мумкин, бироқ глобал технологик трендлар транспорт соҳасидаги ўзгаришлар қанчалик тез содир бўлаётганини кўрсатмоқда. Ваймо каби компанияларнинг мустақил платформага ўтиши, келажакда такси хизматлари фақатгина ҳайдовчисиз эмас, балки йирик технологик корпорацияларнинг ёпиқ экотизимлари асосида ишлашига олиб келиши мумкин.

ВаймоUberAlphabetРоботаксиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб