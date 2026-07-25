Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланмоқда: Роботаксилар бозорида янги давр бошланади
Автоном ҳайдаш технологиялари бозорида етакчи ҳисобланган Ваймо компанияси Uber платформаси билан ўртадаги ҳамкорлик алоқаларини узишни режалаштирмоқда. Alphabet (Google бош компанияси) таркибига кирувчи ушбу бренд ўзининг роботаксиларини учинчи томон иловалари орқали эмас, балки мустақил равишда мижозларга тақдим этиш стратегиясига ўтмоқда. Бу ҳақда Финансиал Times нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Ваймо ва Uber ўртасидаги келишувга кўра, Остин ва Атланта шаҳарларида ҳайдовчисиз такси хизматлари Uber иловаси орқали амалга оширилмоқда. Бироқ Ваймо раҳбарияти 2028-йилнинг январ ойидан бошлаб ушбу ҳудудларда ўзининг шахсий иловаси орқали хизмат кўрсатишни кенгайтиришни мақсад қилган. Uber вакиллари TechCrunch нашрига берган интервюсида амалдаги шартнома 2028-йилнинг май ойида якунланишини тасдиқлаган.
Зиддиятлар ва рақобатнинг кучайишиИкки технологик гигант ўртасидаги муносабатлар сўнгги ойларда сезиларли даражада совуқлашган. Бунга нафақат бизнес манфаатлари, балки техник хавфсизлик борасидаги очиқ танқидлар ҳам сабаб бўлмоқда. Хусусан, Uber техник директори Правеен Неппалли ижтимоий тармоқларда Ваймо роботаксисининг йўлдаги "қўрқинчли" ва хавфли ҳаракати акс этган видеони жойлаштириб, тизим камчиликларини танқид остига олган эди.
Шунингдек, Uber бош директори Дара Хосровшаҳи ҳам молиявий ҳисобот йиғилишларидан бирида Ваймо номини тилга олмаган ҳолда, айрим автоном транспорт воситаларининг мактаб зоналари ва фавқулодда вазиятларда ўзини тутишини танқид қилган. Бундай баёнотлар соҳада узоқ йиллик ҳамкорлар эндиликда бир-бирига асосий рақиб сифатида қарай бошлаганидан далолат беради.
Ваймо ва Uber ўртасидаги ажралиш жараёни аслида жорий йилнинг бошида Финикс шаҳрида бошланган эди. У ерда компаниялар ўзаро ҳамкорликни тўхтатиб, мустақил фаолият юритишга ўтишган. Эндиликда бу тенденция АҚШнинг бошқа йирик штатларига ҳам кўчмоқда. Ваймо ўз экотизимини яратиш орқали барча даромадни ўзида сақлаб қолишни ва мижозлар тажрибасини тўлиқ назорат қилишни истамоқда.
Сиёсий майдонда ҳам бу икки компания қарама-қарши позицияларни эгалламоқда. Роботаксиларни тартибга солиш бўйича янги қонун лойиҳалари ва қоидалар муҳокамасида Ваймо ва Uber кўпинча турли лобби гуруҳлари таркибида бир-бирига қарши чиқишмоқда. Бу эса келажакда автоном транспорт бозорида ягона стандартлар ўрнига кескин рақобат муҳити шаклланишини англатади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу каби янгиликлар ҳозирча узоқ келажакдек туюлиши мумкин, бироқ глобал технологик трендлар транспорт соҳасидаги ўзгаришлар қанчалик тез содир бўлаётганини кўрсатмоқда. Ваймо каби компанияларнинг мустақил платформага ўтиши, келажакда такси хизматлари фақатгина ҳайдовчисиз эмас, балки йирик технологик корпорацияларнинг ёпиқ экотизимлари асосида ишлашига олиб келиши мумкин.
…