Oppo K15 сотувга чиқди: 8000 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимига эга смартфон

·128·Техно
Oppo K15 сотувга чиқди: 8000 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимига эга смартфон

Хитойнинг Oppo компанияси ўзининг янги ва ўзига хос хусусиятларга бой бўлган K15 смартфонини расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма нафақат юқори сиғимли аккумулятори, балки ўйинбоп смартфонларга хос бўлган фаол совутиш тизими ва замонавий дизайни билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Oppo K15 моделининг ташқи кўриниши Спеед Аестетикс концепцияси асосида яратилган бўлиб, у Спеед Whите ва Гале Грай рангларида таклиф этилмоқда. Қурилманинг орқа панелида Блуе Шадов Бреатинг Light деб номланган махсус ёруғлик панели жойлашган. Ушбу РGB-подсветка турли билдиришномалар ёки ўйин жараёнларида динамик эффектларни акс эттириб, смартфонга футуристик кўриниш бағишлайди.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Смартфоннинг юраги Dimensity 7360 Супер процессори бўлиб, у Х Тиде Энгине оптималлаштириш тизими билан биргаликда ишлайди. Қурилманинг энг диққатга сазовор жиҳати — унинг ички қисмига ўрнатилган юқори тезликдаги вентилятордир. Бундай фаол совутиш тизими одатда фақат қимматбаҳо ўйин смартфонларида учраши ҳисобга олинса, K15 ўз сегментида кучли рақобат ҳосил қилади.

Ҳозирча смартфон фақат битта — 12 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира конфигурациясида тақдим этилган. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма нафақат кучли ички тизимга, балки ташқи таъсирлардан ҳимояланган корпусга ҳам эга. Хусусан, смартфон IP69 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган бўлиб, бу уни экстремал шароитларда ҳам хавфсиз ишлатиш имконини беради.

Автономлик ва камералар

Oppo K15 автономлик бўйича рекорд натижаларни кўрсатишга қодир. Унга 8000 мАч сиғимли Гласиер батареяси ўрнатилган. Бундай катта қувватни тезда тўлдириш учун 80 В қувватга эга СуперВООК тезкор зарядлаш технологияси кўзда тутилган. Қизиғи шундаки, шунчалик катта батареяга қарамай, корпус қалинлиги бор-йўғи 8,27 мм ни, вазни эса 205 граммни ташкил этади.

Камера тизими ҳам фойдаланувчиларни бефарқ қолдирмайди. Қурилма қуйидаги оптик модуллар билан жиҳозланган:

  • 50 мегапикселли асосий сенсор;
  • 50 мегапикселли фронтал (олд) камера;
  • Кенг бурчакли объектив ва қўшимча сенсорлар.
Бундан ташқари, смартфонда NFC модули, инфрақизил порт, икки частотали ГПС ва уч частотали Беидоу навигация тизими мавжуд. Қурилманинг нархи Хитой бозорида 2299 юанни (тахминан 320 доллар) ташкил этмоқда, бироқ давлат субсидиялари билан уни 1954 юанга харид қилиш мумкин. Ушбу модел тез орада глобал бозорга, жумладан, Ўзбекистон расталарига ҳам кириб келиши кутилмоқда.

OppoСмартфонТехнологияГаджетАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб