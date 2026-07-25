Ветнамда болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишнинг ўзига хос тартиби жорий этилади

·41·Техно
Ветнамда болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишнинг ўзига хос тартиби жорий этилади

Дунё бўйлаб вояга етмаганларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини чеклаш тенденцияси кучайиб бормоқда. Хусусан, Ветнам ҳукумати ёш авлодни интернетнинг салбий таъсиридан ҳимоя қилиш мақсадида мутлақо янгича ва ўзига хос ёндашувни таклиф қилди. Reuters агентлиги хабарига кўра, мамлакат Маданият, спорт ва туризм вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган янги қонун лойиҳаси 16 ёшга тўлмаган фойдаланувчилар учун ижтимоий платформаларда фаол ҳаракатларни чеклашни кўзда тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ветнам таклиф қилаётган моделнинг ўзига хослиги шундаки, у болаларни платформалардан бутунлай ҳайдаб чиқармайди. Бунинг ўрнига, 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар ўз аккаунтларига эга бўлишлари мумкин, бироқ уларга пост жойлаш, изоҳ қолдириш ёки контентга реакция билдириш (лайк босиш) тақиқланади. Яни, болалар фақат кузатувчи мақомида қоладилар, бу эса уларнинг ижтимоий тармоқлардаги рақамли изини ва мулоқотдаги хавфларни камайтиради.

Ота-оналар назорати ва техник чекловлар

Янги тартибга кўра, 16 ёшга тўлмаган болаларнинг аккаунтлари мажбурий тартибда ота-оналарининг маълумотлари асосида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Ота-оналар фарзандларининг қанча вақт интернетда бўлиши ва қандай контентни кўраётганини назорат қилиш учун масъул этиб белгиланади. Facebook, Instagram ва TikTok каби платформалар эса ўз навбатида фойдаланувчиларнинг ёшини аниқлайдиган техник воситаларни ишга тушириши ва фақат ёшга мос контентни кўрсатиши талаб этилади.

Ветнам Маданият вазири ўринбосари Пҳан Тамнинг таъкидлашича, ҳукуматнинг мақсади болаларнинг ахборот олиш ҳуқуқини чеклаш эмас, балки улар учун хавфсиз ва ёшига мос рақамли муҳит яратишдир. Шунингдек, лойиҳада онлайн ўйинлар учун ҳам чекловлар кўзда тутилган: 16 ёшгача бўлганлар бир кунда битта ўйин учун 60 дақиқадан ортиқ вақт сарфлай олмайдилар.

Глобал миқёсдаги тақиқлар тўлқини

Ветнам бу борада кашфиётчи эмас. Австралия ўтган йилнинг охирида 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни бутунлай тақиқлаган дунёдаги биринчи мамлакат бўлди. Австралия қонунчилигига кўра, Facebook, Instagram, Snapchat, Х ва YouTube каби платформалар болаларни ўз хизматларидан узоқ тутиши шарт, акс ҳолда улар 34,4 миллион АҚШ долларигача жаримага тортилиши мумкин.

Франция ҳам шунга ўхшаш қатъий чораларни кўриб чиқаётган давлатлар қаторига қўшилди. Бундай қонунларнинг қабул қилинишига ижтимоий тармоқлардаги кибербуллинг (онлайн ҳақорат), интернетга қарамлик, руҳий саломатлик муаммолари ва ёшларнинг турли жиноятчилар тузоғига тушиб қолиш хавфи сабаб бўлмоқда.

Бироқ, бу каби чекловлар танқидлардан холи эмас. Амнестй Теч каби ташкилотлар ёшни аниқлаш жараёнида шахсий маълумотларнинг махфийлиги бузилиши ва бундай тақиқлар замонавий авлод ҳаёти реаллигига мос келмаслигини айтиб, уларнинг самарасиз эканини таъкидламоқда. Шунга қарамай, кўплаб давлатлар ёшларни ҳимоя қилишни устувор вазифа деб билмоқда.

ВетнамИжтимоий ТармоқИнтернет ХавфсизлигиАвстралияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб