АҚШ армияси сунъий интеллект бўйича йиллик лимитни бир ойда тугатиб қўйди

·58·Техно
АҚШ армияси сунъий интеллект бўйича йиллик лимитни бир ойда тугатиб қўйди

АҚШ армияси ходимлари учун сунъий интеллектдан чексиз фойдаланиш имконияти эълон қилинганидан кўп ўтмай, кутилмаган муаммо юзага келди. Ҳарбий хизматчилар ва ходимлар AI тизимлари учун ажратилган бир йиллик токенлар захирасини атиги бир ой ичида сарфлаб юборишди. Бу ҳолат Pentagon тизимида замонавий технологияларга бўлган талаб кутилганидан ўн баравар юқори эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Виред нашри қўлга киритган ички ҳужжатларга кўра, АҚШ армиясининг Ахборот технологиялари бошқармаси (Армй CIO) май ойида чекловлар олиб ташланганини эълон қилган эди. Бироқ июн ойининг ўрталарига келиб, марказлаштирилган токенлар пули бутунлай бўшаб қолган. Натижада раҳбарият зудлик билан аввалги чекловларни қайта тиклашга мажбур бўлди.

Аск Саге платформаси ва кутилмаган фаоллик

Ҳарбийлар ChatGPT, Gemini ва Llama каби йирик тил моделларини бирлаштирган Аск Саге корпоратив платформасидан фойдаланишмоқда. Ушбу тизим ёрдамида ходимлар маъмурий вазифаларни бажариш, лавозим йўриқномаларини қайта ишлаш ва ходимларни таснифлаш каби кундалик ишларни автоматлаштирган. Дастлаб ҳар бир фойдаланувчига ойига 200 000 токен ажратилган, тизимдан кам фойдаланувчиларга эса ҳатто фаолроқ бўлиш ҳақида эслатмалар юборилган.

Маълумотларга кўра, Аск Саге йиллик корпоратив обунаси 100 миллион токенни ўз ичига олган эди (битта токен тахминан 3,7 белги матнга тенг). Бироқ ходимларнинг оммавий равишда АИга ўтиши ушбу улкан захирани бир неча ҳафта ичида йўқ қилди. Ҳозирда тизимдан фойдаланиш давом этмоқда, бироқ 1-октабрдан кейин янги захиралар ажратилиши ёки йўқлиги сўроқ остида қолмоқда.

Ҳарбий амалиётларда сунъий интеллектнинг ўрни

Pentagon миқёсида сунъий интеллектнинг қўлланилиши янада ҳайратланарли даражага етган. Бреакинг Дефенсе нашри хабарига кўра, Эрон қарши ўтказилган 38 кунлик Эпик Фурй операцияси давомида АҚШ ҳарбийлари кунига ўртача 20 миллиард токен сарфлашган. Бу кўрсаткич генератив сунъий интеллект эндиликда шунчаки ёрдамчи восита эмас, балки стратегик қуролга айланиб бораётганини тасдиқлайди.

АҚШ Мудофаа вазирлиги сунъий интеллектни жорий этиш кўламини кенгайтиришда давом этмоқда. Хусусан, илгари мутахассислар томонидан қўлда бажарилган мураккаб вазифалар энди алгоритмларга топширилмоқда:

  • Жанговар ҳудудларда тинч аҳоли учун хавф-хатарларни баҳолаш;
  • Катта ҳажмдаги разведка маълумотларини саралаш;
  • Логистик занжирларни оптималлаштириш ва ресурсларни тақсимлаш;
  • Ходимларнинг маъмурий ҳужжатларини автоматлаштирилган таҳлил қилиш.
АҚШ армияси вакилининг таъкидлашича, тажриба лойиҳаларидан кенг кўламли фойдаланишга ўтиш жараёни бундай воситаларга эҳтиёж нақадар юқори эканини исботлади. Эндиликда раҳбарият корпоратив токенлар пулини бошқаришнинг янги, янада қатъий механизмларини ишлаб чиқиш устида иш олиб бормоқда.

АҚШPentagonСунъий ИнтеллектChatGPTТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб