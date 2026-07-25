АҚШ армияси сунъий интеллект бўйича йиллик лимитни бир ойда тугатиб қўйди
АҚШ армияси ходимлари учун сунъий интеллектдан чексиз фойдаланиш имконияти эълон қилинганидан кўп ўтмай, кутилмаган муаммо юзага келди. Ҳарбий хизматчилар ва ходимлар AI тизимлари учун ажратилган бир йиллик токенлар захирасини атиги бир ой ичида сарфлаб юборишди. Бу ҳолат Pentagon тизимида замонавий технологияларга бўлган талаб кутилганидан ўн баравар юқори эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Виред нашри қўлга киритган ички ҳужжатларга кўра, АҚШ армиясининг Ахборот технологиялари бошқармаси (Армй CIO) май ойида чекловлар олиб ташланганини эълон қилган эди. Бироқ июн ойининг ўрталарига келиб, марказлаштирилган токенлар пули бутунлай бўшаб қолган. Натижада раҳбарият зудлик билан аввалги чекловларни қайта тиклашга мажбур бўлди.
Аск Саге платформаси ва кутилмаган фаолликҲарбийлар ChatGPT, Gemini ва Llama каби йирик тил моделларини бирлаштирган Аск Саге корпоратив платформасидан фойдаланишмоқда. Ушбу тизим ёрдамида ходимлар маъмурий вазифаларни бажариш, лавозим йўриқномаларини қайта ишлаш ва ходимларни таснифлаш каби кундалик ишларни автоматлаштирган. Дастлаб ҳар бир фойдаланувчига ойига 200 000 токен ажратилган, тизимдан кам фойдаланувчиларга эса ҳатто фаолроқ бўлиш ҳақида эслатмалар юборилган.
Маълумотларга кўра, Аск Саге йиллик корпоратив обунаси 100 миллион токенни ўз ичига олган эди (битта токен тахминан 3,7 белги матнга тенг). Бироқ ходимларнинг оммавий равишда АИга ўтиши ушбу улкан захирани бир неча ҳафта ичида йўқ қилди. Ҳозирда тизимдан фойдаланиш давом этмоқда, бироқ 1-октабрдан кейин янги захиралар ажратилиши ёки йўқлиги сўроқ остида қолмоқда.
Ҳарбий амалиётларда сунъий интеллектнинг ўрниPentagon миқёсида сунъий интеллектнинг қўлланилиши янада ҳайратланарли даражага етган. Бреакинг Дефенсе нашри хабарига кўра, Эрон қарши ўтказилган 38 кунлик Эпик Фурй операцияси давомида АҚШ ҳарбийлари кунига ўртача 20 миллиард токен сарфлашган. Бу кўрсаткич генератив сунъий интеллект эндиликда шунчаки ёрдамчи восита эмас, балки стратегик қуролга айланиб бораётганини тасдиқлайди.
АҚШ Мудофаа вазирлиги сунъий интеллектни жорий этиш кўламини кенгайтиришда давом этмоқда. Хусусан, илгари мутахассислар томонидан қўлда бажарилган мураккаб вазифалар энди алгоритмларга топширилмоқда:
- Жанговар ҳудудларда тинч аҳоли учун хавф-хатарларни баҳолаш;
- Катта ҳажмдаги разведка маълумотларини саралаш;
- Логистик занжирларни оптималлаштириш ва ресурсларни тақсимлаш;
- Ходимларнинг маъмурий ҳужжатларини автоматлаштирилган таҳлил қилиш.
…