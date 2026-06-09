Россияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайди

·0·Техно
Россияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайди

Россияда хорижий нейротармоқлардан фойдаланишни чеклаш режалаштирилмаяпти. Бу ҳақда Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида бош вазир ўринбосари ва ҳукумат аппарати раҳбари Дмитрий Григоренко маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллектни давлат томонидан тартибга солиш бўйича ишлаб чиқилаётган қонун лойиҳаси хорижий сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишга нисбатан ҳеч қандай тақиқ ёки чекловларни ўз ичига олмайди. Ҳужжатнинг асосий вазифаси маҳаллий технологиялар ривожланишини рағбатлантириш ва Россия ишланмаларига бўлган талабни оширишдан иборат.

«Сунъий интеллект масаласига келсак, биз умуман тақиқларни, жумладан, хорижий нейротармоқларни блоклашни кўриб чиқмаяпмиз. Ҳозир тайёрлаётган тартибга солиш чораларимиздан мақсад — маҳаллий ечимларни ишлаб чиқиш ва уларга бўлган талабни рағбатлантиришдир. Қонун лойиҳасида тақиқловчи қоидалар мавжуд эмас», — дея таъкидлади Григоренко.

Шу билан бирга, ҳукумат вакили давлат тузилмалари ва ўта муҳим инфратузилма объектларида асосан Россияда ишлаб чиқилган сунъий интеллект технологияларидан фойдаланилиши лозимлигини қайд этиб ўтди.

ChatGPTGrokDeepSeekСунъий IntelлектРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алеш Свобода Dragon кемаси учувчиси бўлади: Чехия илк бор ХКСга астронавт юборадиАлеш Свобода Dragon кемаси учувчиси бўлади: Чехия илк бор ХКСга астронавт юборадиБугун, 04:55Энг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлдиЭнг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлдиБугун, 03:23Google Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиGoogle Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиБугун, 01:57Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?Бугун, 01:54Меркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айбладиМеркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айбладиБугун, 00:50Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлдиGalaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлдиБугун, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус