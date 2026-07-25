Инсон умрининг назарий чегараси аниқланди: 190 йил — максимал кўрсаткич

·94·Техно
Инсон умрининг назарий чегараси аниқланди: 190 йил — максимал кўрсаткич

Инсоният асрлар давомида боқий ҳаёт сирларини излаб келмоқда, бироқ замонавий илм-фан бу борада маълум бир биологик чекловлар мавжудлигини кўрсатмоқда. Сколтех тадқиқотчилари томонидан ўтказилган янги илмий изланишлар шуни кўрсатдики, ҳатто қаришнинг барча маълум механизмлари тўхтатилган тақдирда ҳам, инсон умри чексиз бўла олмайди. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, инсоният учун назарий жиҳатдан энг юқори ёш чегараси 190 йилни ташкил этиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотнинг асосий эътибори ДНК таркибидаги тасодифий мутацияларга қаратилган. Инсон туғилганидан бошлаб унинг ҳужайраларида соматик мутациялар — генетик хатоликлар тўпланиб боради. Ixbt.com нашрининг ёзишича, олимлар ушбу жараённи тавсифловчи математик моделни ишлаб чиқишди. Ушбу модел барча ташқи ва ички касалликлар бартараф этилган тақдирда ҳам, айнан генетик бузилишлар организмнинг ҳаётий фаолиятини қачон тўхтатишини аниқлашга ёрдам берди.

ДНК мутациялари ва боқийлик тўсиғи

Ҳатто саратон, юрак-қон томир касалликлари ва деменция каби қариликка хос хасталиклар бутунлай енгилган гипотетик дунёда ҳам, ҳужайралардаги ДНК шикастланиши барибир ўз сўзини айтади. Вақт ўтиши билан тўпланиб борадиган бу хатоликлар органлар ва тўқималарнинг ишлашини издан чиқаради. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, бундай сценарийда ўртача умр кўриш давомийлиги 146 ёшдан 194 ёшгача бўлиши мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, олимлар ушбу рақамларни қатъий башорат сифатида қабул қилмасликка чақиришмоқда. Бу шунчаки математик баҳолаш бўлиб, инсон организмининг биологик имкониятлари чегарасини тушунишга қаратилган. Тадқиқот давомида турли тўқималарнинг турлича қариши ҳам маълум бўлди. Масалан, жигар ва тери ҳужайралари доимий янгиланиб тургани сабабли шикастланишларни узоқроқ компенсация қила олади.

Аксинча, юрак ва мия ҳужайралари деярли янгиланмайди. Айнан шу сабабли ушбу ҳаётий муҳим органларда мутациялар тезроқ тўпланади ва улар инсон умрини чекловчи асосий омилларга айланади. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам ушбу маълумотлар муҳим аҳамиятга эга, чунки генетик тадқиқотлар ва узоқ умр кўриш омилларини ўрганиш мамлакатимиз тиббиётида ҳам долзарб йўналишлардан бири саналади.

Келажакдаги технологиялар учун пойдевор

Соматик мутациялар қаришнинг кўплаб механизмларидан бири холос. Агар фақатгина шу омилнинг ўзи умрни 150–190 йил билан чеклаётган бўлса, демак, бугунги кунда кузатилаётган пастроқ умр кўриш кўрсаткичлари бошқа мураккаб биологик жараёнларга боғлиқ. Олимларнинг фикрича, ишлаб чиқилган модел келажакда қаришни секинлаштирувчи технологияларни яратишда энг истиқболли йўналишларни белгилаб беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, гарчи 190 ёш бугунги кун учун фантастикадек туюлса-да, бу тадқиқот инсон организмининг яширин захиралари ҳали тўлиқ ўрганилмаганини кўрсатмоқда. Келажакда ген муҳандислиги ва ҳужайра терапияси орқали ушбу назарий чегараларга яқинлашиш имконияти туғилиши мумкин.

ОлимларТадқиқотГенетикҚаришСаломатлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб