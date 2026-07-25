Ўрта Осиё осмонида янги давр: Остонада илк бор учувчисиз аэротакси синовдан ўтказилди

·57·Техно
Ўрта Осиё осмонида янги давр: Остонада илк бор учувчисиз аэротакси синовдан ўтказилди

Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида минтақа авиация тарихи учун муҳим воқеа юз берди: илк бор электр қуввати билан ишлайдиган АутоФlight Просперитй аэротаксисининг намойиш парвози муваффақиятли амалга оширилди. Ушбу технологик синов транспорт тизимини рақамлаштириш ва шаҳар ичидаги авиацияни ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Парвоз Остона шаҳридаги “Қазанат” ипподроми ҳудудида ташкил этилди. Мазкур тадбир Қозоғистоннинг Алатау Адвансе Air Груп компанияси ва Хитойнинг АутоФlight бренди ҳамкорлигида ўтказилди. Қурилма вертикал равишда ҳавога кўтарилиш ва қўниш хусусиятига эга бўлиб, бу уни замонавий мегаполислар шароитида фойдаланиш учун жуда қулай қилади.

Техник имкониятлар ва парвоз тафсилотлари

Намойиш парвози тахминан 10 дақиқа давом этди. Бу вақт ичида аэротакси белгиланган траектория бўйлаб 2,4 километр масофани босиб ўтди ва ҳавода икки марта доира ясади. Хавфсизлик чораларини таъминлаш мақсадида ушбу илк синов жараёнида кабинада одамлар бўлмади; аппарат тўлиқ автоматик режимда, масофадан бошқарилди.

АутоФlight Просперитй модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Келажакда ушбу ҳаво транспорти қуйидаги имкониятларга эга бўлиши кутилмоқда:

  • Бир нафар учувчи ва беш нафар йўловчини ташиш қуввати;
  • Жами 13 та электр двигател ёрдамида ҳаракатланиш;
  • Максимал тезлик соатига 200 километргача;
  • Бир марта қувватланиш орқали 200 километр масофани босиб ўтиш имконияти.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу аэротакси шунчаки прототип эмас, балки яқин келажакда шаҳар такси хизматларининг бир қисмига айланиши кўзда тутилган тижорий лойиҳадир. Электр двигателлари туфайли у атроф-муҳитга зарарли газлар чиқармайди ва шовқин даражаси оддий вертолётларга қараганда анча паст.

Минтақамизда бундай технологияларнинг синовдан ўтказилиши Ўрта Осиё давлатларининг юқори технологияли транспорт ечимларига бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради. Агар лойиҳа муваффақиятли ривожланса, келажакда тирбандликлар муаммоси ҳавода ҳаракатланувчи ақлли таксилар ёрдамида ҳал этилиши мумкин.

АэротаксиОстонаТехнологияАутоФлигҳтКелажак Транспорти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб