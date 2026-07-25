Ўрта Осиё осмонида янги давр: Остонада илк бор учувчисиз аэротакси синовдан ўтказилди
Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида минтақа авиация тарихи учун муҳим воқеа юз берди: илк бор электр қуввати билан ишлайдиган АутоФlight Просперитй аэротаксисининг намойиш парвози муваффақиятли амалга оширилди. Ушбу технологик синов транспорт тизимини рақамлаштириш ва шаҳар ичидаги авиацияни ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Парвоз Остона шаҳридаги “Қазанат” ипподроми ҳудудида ташкил этилди. Мазкур тадбир Қозоғистоннинг Алатау Адвансе Air Груп компанияси ва Хитойнинг АутоФlight бренди ҳамкорлигида ўтказилди. Қурилма вертикал равишда ҳавога кўтарилиш ва қўниш хусусиятига эга бўлиб, бу уни замонавий мегаполислар шароитида фойдаланиш учун жуда қулай қилади.
Техник имкониятлар ва парвоз тафсилотлариНамойиш парвози тахминан 10 дақиқа давом этди. Бу вақт ичида аэротакси белгиланган траектория бўйлаб 2,4 километр масофани босиб ўтди ва ҳавода икки марта доира ясади. Хавфсизлик чораларини таъминлаш мақсадида ушбу илк синов жараёнида кабинада одамлар бўлмади; аппарат тўлиқ автоматик режимда, масофадан бошқарилди.
АутоФlight Просперитй модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Келажакда ушбу ҳаво транспорти қуйидаги имкониятларга эга бўлиши кутилмоқда:
- Бир нафар учувчи ва беш нафар йўловчини ташиш қуввати;
- Жами 13 та электр двигател ёрдамида ҳаракатланиш;
- Максимал тезлик соатига 200 километргача;
- Бир марта қувватланиш орқали 200 километр масофани босиб ўтиш имконияти.
Минтақамизда бундай технологияларнинг синовдан ўтказилиши Ўрта Осиё давлатларининг юқори технологияли транспорт ечимларига бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради. Агар лойиҳа муваффақиятли ривожланса, келажакда тирбандликлар муаммоси ҳавода ҳаракатланувчи ақлли таксилар ёрдамида ҳал этилиши мумкин.
…