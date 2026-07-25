Volkswagen муҳандислари Rivian билан ҳамкорлик ортидан ноқонуний даромад кўришда айбланди
АҚШ Адлия вазирлиги Германиянинг Volkswagen концернида ишловчи икки нафар муҳандисга нисбатан қимматли қоғозлар билан боғлиқ фирибгарлик айбловини эълон қилди. Майкл Стамп ва Маркус Планк исмли мутахассислар автогигантнинг Rivian компанияси билан тузган стратегик ҳамкорлиги ҳақидаги махфий маълумотлардан ўз манфаатлари йўлида фойдаланганликда гумон қилинмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Нью-Йорк жанубий округи прокуратураси томонидан эълон қилинган айблов хулосасига кўра, муҳандислар ушбу инсайдерлик схемаси орқали 300 минг доллардан ортиқ ноқонуний фойда кўрган. Ушбу ҳолат жаҳон автомобил саноатидаги энг йирик келишувлардан бири арафасида юз бергани жамоатчилик эътиборини тортди.
"Прожект Климб" ва махфий маълумотларТергов материалларида келтирилишича, Стамп ва Планк Volkswagen ва Rivian ўртасидаги ҳамкорлик лойиҳаси (ички кодли номи “Прожект Климб”) ҳақида расмий эълон берилишидан аввал хабар топишган. Улар ушбу маълумотдан фойдаланиб, Rivian акциялари ва опсионларини арзон нархда сотиб олишган. 2024-йилнинг 25-июн куни томонлар электромобиллар учун дастурий таъминот ва архитектура ишлаб чиқиш бўйича қўшма корхона тузишини эълон қилганидан сўнг, Rivian акциялари нархи 23 фоизга кўтарилиб кетган.
Volkswagen дастлаб Rivian компаниясига 5 миллиард доллар сармоя киритишни режалаштирган эди, бироқ кейинчалик инвестиция миқдори 5,8 миллиард долларга етди. Ҳозирда Volkswagen ушбу Америка стартапининг энг йирик акциядорига айланган. Акциялар нархи кескин кўтарилганидан сўнг, айбланувчилар ўз улушларини сотиб, мўмай даромадни қўлга киритишган.
Қидирув тизимидаги шубҳали сўровларҚизиқарли жиҳати шундаки, гумонланувчилар ўз қилмишларининг ноқонуний эканини англашган. Келишув эълон қилинишидан саккиз кун аввал Майкл Стамп интернет орқали “инсайдерлик савдоси учун жавобгарликка тортиш муддати” ҳақида маълумот қидирган. Планкнинг яқин қариндоши эса немис тилида “инсайдерлик савдоси қандай жазоланади?” мазмунидаги сўровларни амалга оширган.
АҚШ прокурори Жай Клайтоннинг таъкидлашича, бундай ҳаракатлар молия бозорларининг адолатли ва самарали ишлаш тамойилларига путур етказади. “Инсайдерлик савдоси оддий инвесторларга зарар етказадиган ва бозорга бўлган ишончни сўндирадиган жиноятдир”, дея қўшимча қилди прокурор.
Ҳозирда Сан-Хосе шаҳрида истиқомат қилувчи ҳар икки муҳандис қўлга олинган. Агар уларнинг айби судда исботланса, федерал қонунчиликка кўра 25 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин. Volkswagen ва Rivian вакиллари ҳозирча ушбу вазият юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда.
…