Volkswagen муҳандислари Rivian билан ҳамкорлик ортидан ноқонуний даромад кўришда айбланди

·48·Техно
Volkswagen муҳандислари Rivian билан ҳамкорлик ортидан ноқонуний даромад кўришда айбланди

АҚШ Адлия вазирлиги Германиянинг Volkswagen концернида ишловчи икки нафар муҳандисга нисбатан қимматли қоғозлар билан боғлиқ фирибгарлик айбловини эълон қилди. Майкл Стамп ва Маркус Планк исмли мутахассислар автогигантнинг Rivian компанияси билан тузган стратегик ҳамкорлиги ҳақидаги махфий маълумотлардан ўз манфаатлари йўлида фойдаланганликда гумон қилинмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Нью-Йорк жанубий округи прокуратураси томонидан эълон қилинган айблов хулосасига кўра, муҳандислар ушбу инсайдерлик схемаси орқали 300 минг доллардан ортиқ ноқонуний фойда кўрган. Ушбу ҳолат жаҳон автомобил саноатидаги энг йирик келишувлардан бири арафасида юз бергани жамоатчилик эътиборини тортди.

"Прожект Климб" ва махфий маълумотлар

Тергов материалларида келтирилишича, Стамп ва Планк Volkswagen ва Rivian ўртасидаги ҳамкорлик лойиҳаси (ички кодли номи “Прожект Климб”) ҳақида расмий эълон берилишидан аввал хабар топишган. Улар ушбу маълумотдан фойдаланиб, Rivian акциялари ва опсионларини арзон нархда сотиб олишган. 2024-йилнинг 25-июн куни томонлар электромобиллар учун дастурий таъминот ва архитектура ишлаб чиқиш бўйича қўшма корхона тузишини эълон қилганидан сўнг, Rivian акциялари нархи 23 фоизга кўтарилиб кетган.

Volkswagen дастлаб Rivian компаниясига 5 миллиард доллар сармоя киритишни режалаштирган эди, бироқ кейинчалик инвестиция миқдори 5,8 миллиард долларга етди. Ҳозирда Volkswagen ушбу Америка стартапининг энг йирик акциядорига айланган. Акциялар нархи кескин кўтарилганидан сўнг, айбланувчилар ўз улушларини сотиб, мўмай даромадни қўлга киритишган.

Қидирув тизимидаги шубҳали сўровлар

Қизиқарли жиҳати шундаки, гумонланувчилар ўз қилмишларининг ноқонуний эканини англашган. Келишув эълон қилинишидан саккиз кун аввал Майкл Стамп интернет орқали “инсайдерлик савдоси учун жавобгарликка тортиш муддати” ҳақида маълумот қидирган. Планкнинг яқин қариндоши эса немис тилида “инсайдерлик савдоси қандай жазоланади?” мазмунидаги сўровларни амалга оширган.

АҚШ прокурори Жай Клайтоннинг таъкидлашича, бундай ҳаракатлар молия бозорларининг адолатли ва самарали ишлаш тамойилларига путур етказади. “Инсайдерлик савдоси оддий инвесторларга зарар етказадиган ва бозорга бўлган ишончни сўндирадиган жиноятдир”, дея қўшимча қилди прокурор.

Ҳозирда Сан-Хосе шаҳрида истиқомат қилувчи ҳар икки муҳандис қўлга олинган. Агар уларнинг айби судда исботланса, федерал қонунчиликка кўра 25 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин. Volkswagen ва Rivian вакиллари ҳозирча ушбу вазият юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда.

VolkswagenRivianИнсайдерликАҚШЭлектромобиллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб