Yandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқди

·0·Техно
Yandex Книги платформасида китобларни ролларга бўлиб ўқиш функцияси чиқди

Yandex Книги платформасидаги виртуал ҳикоячи муҳим янгиланишга эга бўлди. Эндиликда «Ролларда» режими орқали сунъий интеллект асар қаҳрамонларининг репликаларини турли овозларда ўқиб беради. Бу эса мулоқотларни тинглашни янада табиий ва тушунарли қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу технология асосида Yandex компаниясининг нутқ синтези соҳасидаги шахсий ишланмалари ётади. Тизим матнни таҳлил қилиб, реплика кимга тегишли эканлигини аниқлайди ва қаҳрамоннинг жинсига қараб автоматик равишда овоз бириктиради.

Ҳозирги вақтда ушбу функция 2500 та асар учун амал қилмоқда, бироқ келажакда уларнинг сонини кўпайтириш режалаштирилган. Янги режимдан ташқари, иловада китобларни битта эркак ёки битта аёл овозида тинглаш имконияти ҳам сақланиб қолган.

Нутқ синтези технологияси профессионал аудио талқини мавжуд бўлмаган 150 мингдан ортиқ китобларга татбиқ этилган. Yandex маълумотларига кўра, сервис обуначиларининг ҳар ўнтасидан бири виртуал ҳикоячи хизматидан мунтазам фойдаланиб келмоқда.

YandexСунъий IntelлектТехнологияAudiо КитобYandex Книги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Донгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқарадиДонгфенг 1000 км масофа босувчи қаттиқ танали батареяларни ишлаб чиқарадиБугун, 11:57Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиАвтономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиБугун, 09:57Starlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиStarlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиБугун, 09:53Эвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғдиЭвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғдиБугун, 09:29Ер учун сунъий плазма қалқони: олимлар кучли қуёш бўронларидан ҳимоя тизимини ишлаб чиқдиЕр учун сунъий плазма қалқони: олимлар кучли қуёш бўронларидан ҳимоя тизимини ишлаб чиқдиБугун, 09:21Apple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгиладиApple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгиладиБугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус