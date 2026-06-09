Сандстоне стартапи ички юридик жамоалар учун 30 миллион доллар жалб қилди

·0·Техно
Сандстоне стартапи ички юридик жамоалар учун 30 миллион доллар жалб қилди

Ҳарвей ва Легора каби лойиҳалар катта миқдордаги инвестицияларни жалб қилаётган бир пайтда, юридик воситалар сунъий интеллект стартаплари орасида энг тез ривожланаётган ва рақобатбардош йўналишлардан бирига айланди. Бироқ, аксарият воситалар хусусий амалиётга эътибор қаратаётган бўлса, Сандстоне стартапи эътибордан четда қолган соҳа — компанияларнинг ички юридик бўлимлари учун ечимлар таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сешанба куни Сандстоне компанияси Lightsпеед Вентуре Партнерс бошчилигидаги А серияли инвестиция раундида 30 миллион доллар маблағ тўплаганини эълон қилди. Ушбу молиялаштиришда Сеқуоиа, Мантис ВК ва СВ Ангель каби йирик инвесторлар ҳам иштирок этишди. Мазкур сармоя январ ойида ўтказилган 10 миллион долларлик уруғлик раундидан атиги олти ой ўтиб амалга оширилди.

Стартап асосчиларининг сўзларига кўра, Сандстоне платформаси асосан кичик ва ўрта бизнеснинг юридик бўлимлари учун мўлжалланган. Тизим Slack, электрон почта ва Жира каби турли каналлар орқали келиб тушадиган вазифаларни тартибга солишга ёрдам беради. AI технологияси ишларни саралаш (триаге) ва йўналтириш билан бирга, ҳужжатларни лойиҳалаш, кўриб чиқиш ва ҳуқуқий таҳлил қилиш каби махсус иш жараёнларини автоматлаштиради.

Сандстоне бошқа тизимлардан фарқли ўлароқ, муносабатларни бошқариш ва иш оқимини автоматлаштиришга урғу беради. Компания ҳаммуассиси Жаррйд Стрйдомнинг таъкидлашича, Lightsпеед каби инвесторлар айнан тор ихтисослашган вертикал сунъий интеллектга ишонч билдиришган, чунки бу иш жараёнларини энг майда деталларигача тушуниш имконини беради.

Шунга қарамай, Сандстоне соҳадаги кучли рақобатга дуч келиши аниқ. Хусусан, Anthropic каби етакчи лабораториялар ўзларининг Claude фор Легал хизматини кенгайтириб, суд ишлари бўйича қидирув ва депозитга тайёргарлик кўриш каби янги воситаларни жорий этмоқда.

СандстонеСунъий IntelлектСтартапИнвестицияAnthropic
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиYandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиБугун, 13:59Эвгений Касперский бузиб бўлмайдиган смартфон ҳақида маълумот бердиЭвгений Касперский бузиб бўлмайдиган смартфон ҳақида маълумот бердиБугун, 13:54Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиБугун, 13:26Ҳоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиҲоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиБугун, 13:26Lovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилдиLovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилдиБугун, 13:23Beeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишBeeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус