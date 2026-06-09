Сандстоне стартапи ички юридик жамоалар учун 30 миллион доллар жалб қилди
Ҳарвей ва Легора каби лойиҳалар катта миқдордаги инвестицияларни жалб қилаётган бир пайтда, юридик воситалар сунъий интеллект стартаплари орасида энг тез ривожланаётган ва рақобатбардош йўналишлардан бирига айланди. Бироқ, аксарият воситалар хусусий амалиётга эътибор қаратаётган бўлса, Сандстоне стартапи эътибордан четда қолган соҳа — компанияларнинг ички юридик бўлимлари учун ечимлар таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сешанба куни Сандстоне компанияси Lightsпеед Вентуре Партнерс бошчилигидаги А серияли инвестиция раундида 30 миллион доллар маблағ тўплаганини эълон қилди. Ушбу молиялаштиришда Сеқуоиа, Мантис ВК ва СВ Ангель каби йирик инвесторлар ҳам иштирок этишди. Мазкур сармоя январ ойида ўтказилган 10 миллион долларлик уруғлик раундидан атиги олти ой ўтиб амалга оширилди.
Стартап асосчиларининг сўзларига кўра, Сандстоне платформаси асосан кичик ва ўрта бизнеснинг юридик бўлимлари учун мўлжалланган. Тизим Slack, электрон почта ва Жира каби турли каналлар орқали келиб тушадиган вазифаларни тартибга солишга ёрдам беради. AI технологияси ишларни саралаш (триаге) ва йўналтириш билан бирга, ҳужжатларни лойиҳалаш, кўриб чиқиш ва ҳуқуқий таҳлил қилиш каби махсус иш жараёнларини автоматлаштиради.
Сандстоне бошқа тизимлардан фарқли ўлароқ, муносабатларни бошқариш ва иш оқимини автоматлаштиришга урғу беради. Компания ҳаммуассиси Жаррйд Стрйдомнинг таъкидлашича, Lightsпеед каби инвесторлар айнан тор ихтисослашган вертикал сунъий интеллектга ишонч билдиришган, чунки бу иш жараёнларини энг майда деталларигача тушуниш имконини беради.
Шунга қарамай, Сандстоне соҳадаги кучли рақобатга дуч келиши аниқ. Хусусан, Anthropic каби етакчи лабораториялар ўзларининг Claude фор Легал хизматини кенгайтириб, суд ишлари бўйича қидирув ва депозитга тайёргарлик кўриш каби янги воситаларни жорий этмоқда.
…