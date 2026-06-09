Yandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлди
Ижтимоий тармоқларда тарқалган «пухосослар» (пахта-чангютгичлар) ҳақидаги вирусли видео Yandex қидирув тизимида интерактив ўйин пайдо бўлишига сабаб бўлди. Июн ойи бошида ушбу мавзуга бўлган қизиқиш кескин ортган: агар 3-июн куни фойдаланувчилар 5 мингга яқин сўров юборган бўлса, эртаси куни бу кўрсаткич 23 мингдан ошиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Натижада қидирув тизимига қилинган ҳар бир миллион мурожаатнинг қарийб 90 таси айнан «пухосослар» ҳақидаги саволларга тўғри келди. Фойдаланувчилар бундай роботнинг мавжудлиги, унинг фотосуратлари ва видеолари билан фаол қизиқишган. Шунингдек, «пухосос бу сунъий интеллектми ёки йўқ», «пухосос сотиб олиш» ва «Москвада пухососни қаерда учратиш мумкин» каби кинояли сўровлар ҳам кўпайган.
Ушбу трендга жавобан Yandex ўзининг асосий қидирув саҳифасига интерактив ўйин қўшди. У фойдаланувчиларга бевосита қурилма экранида «тўпланиб қолган терак момиғини ҳайдаш» имконини беради. Mini-ўйин қидирув сатрига «пухососы» ёки «пух тополя» сўзлари киритилганда автоматик равишда фаоллашади.
Мазкур шов-шувга ижтимоий тармоқларда оммалашган видео сабаб бўлган эди. Унда гўёки Москва кўчаларини тозалаётган юқори технологияли «робот-пухосослар» тасвирланган. Кадрлар шунчалик реал кўринганки, кўпчилик буни ҳақиқий шаҳар инновацияси деб қабул қилди, аслида эса видео нейротармоқ ёрдамида генерация қилинган эди.
…