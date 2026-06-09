Ноутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўлади
Россия ҳукумати электроника ишлаб чиқарувчилари ва импортерлари учун технологик йиғим механизмини ўзгартиришни таклиф қилди. Солиқ кодексига киритилаётган ўзгартиришларга кўра, тўлов миқдори нафақат товар тоифасига, балки қурилманинг аниқ бренди, модели ва техник хусусиятларига ҳам боғлиқ бўлади. Бу ҳақда РБК нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ маҳсулотларнинг айрим тоифалари учун қатъий ставкалар белгилаш кўзда тутилган эди. Эндиликда табақалаштирилган ёндашувдан фойдаланиш таклиф этилмоқда, бунда йиғимнинг максимал миқдори ҳар бир маҳсулот бирлиги учун 5 минг рублгача етиши мумкин. Аниқ ставкалар ва ҳисоблаш методикасини Саноат ва савдо вазирлиги белгилайди.
Шу билан бирга, ҳукумат янги тизимни ишга тушириш муддатини кўчиришга қарор қилди. Агар дастлаб технологик йиғимни 2026-йил 1-сентябрдан жорий этиш режалаштирилган бўлса, энди бу муддат 2026-йил 1-декабрга кўчирилди. Вазирлик вакилларининг сўзларига кўра, ушбу қарор бозор иштирокчиларининг истакларини инобатга олган ҳолда қабул қилинган.
Технологик йиғим ҳам импорт қилинадиган, ҳам Россияда ишлаб чиқарилган электроника маҳсулотларига нисбатан қўлланилади. Расмийлар ушбу маблағлар маҳаллий электроника саноатини ривожлантириш учун инвестиция манбаи бўлишига ва ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни рағбатлантиришига умид қилмоқда.
Аввалроқ соҳа вакиллари янги тўловнинг жорий этилишига қарши чиқиб, маҳсулот таннархи ошиши ва якуний истеъмолчилар учун нархларнинг кўтарилиши мумкинлигидан огоҳлантирган эди. Айрим бозор иштирокчилари қўшимча юклама маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга ҳам салбий таъсир кўрсатишидан хавотирда.
…