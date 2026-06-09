Россияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошлади

·0·Техно
Россияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошлади

Россиянинг Калининград вилоятида қишлоқ хўжалиги майдонларига агродронлар ёрдамида ишлов бериш бўйича тажриба лойиҳаси ишга туширилди. Мазкур ташаббус “Аэромакс” компанияси ва минтақанинг энг йирик агрохолдинги “ДолговГрупп” ҳамкорлигида амалга оширилмоқда. Октябр ойига қадар давом этадиган лойиҳа доирасида учувчисиз учиш аппаратлари минглаб гектар ерларни қайта ишлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий эътибор анъанавий оғир техникадан фойдаланиш қийин бўлган ёки самарасиз ҳисобланган мураккаб релефли ҳудудларга қаратилган. Ишлар Гусев, Nestеров, Черняховск каби олтита муниципал округ ҳудудида олиб борилмоқда. Агродронлар беш метргача бўлган баландликда учиб, ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларини юқори аниқликда сепиш имкониятига эга.

Ушбу технологиянинг афзаллиги шундаки, у экинларга зарар етказмайди ва оғир техникадан фарқли ўлароқ, тупроқнинг зичлашиб кетишига йўл қўймайди. Шунингдек, дронлар сутканинг исталган вақтида ва ёмғирдан сўнг дарҳол ишлай олиши сабабли агротехник тадбирларнинг тезкорлиги сезиларли даражада ошади.

Мазкур лойиҳа 2030-йилгача мўлжалланган “Янтарний дрон” минтақавий дастурининг бир қисми бўлиб, у агросаноат мажмуасини рақамлаштиришни кўзда тутади. Келажакда бундай технологиялар қишлоқ хўжалиги самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

АгродронТехнологияРоссияҚишлоқ ХўжалигиИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўладиНоутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўладиБугун, 14:53Apple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилдиApple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилдиБугун, 14:52Apple App Store дўконида иловалар учун умумий обуналар жорий этиладиApple App Store дўконида иловалар учун умумий обуналар жорий этиладиБугун, 14:51Yandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ОWASP хавфсизлик текширувидан ўтдиYandex Дропс сунъий интеллектли қулоқчинлари ОWASP хавфсизлик текширувидан ўтдиБугун, 14:22Россияда «Госуслуги» порталида киберфирибгарликка қарши «хавф тугмаси» пайдо бўладиРоссияда «Госуслуги» порталида киберфирибгарликка қарши «хавф тугмаси» пайдо бўладиБугун, 14:22Yandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиYandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус