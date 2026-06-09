ФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқаради
Технология оламида узоқ вақт ҳукмронлик қилган ФААНГ (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) гуруҳи ўз ўрнини янги ва янада қудратлироқ иттифоққа бўшатиб бермоқда. 2026-йилнинг ёзига келиб, SpaceX, Anthropic ва OpenAI каби компанияларнинг рекорд даражадаги IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнлари кутилаётгани соҳани бутунлай ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги шаклланган ва ижтимоий тармоқларда вирус каби тарқалаётган МАНГОС акроними Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI ва SpaceX компанияларини ўз ичига олади. Дастурчилар @кришдотдев ва @лилскоот томонидан Х платформасида таклиф этилган ушбу ном, сунъий интеллект ва коинот технологиялари даврининг янги етакчиларини ифодалайди.
Гарчи Amazon ва Netflix ҳали ҳам кучли бўлса-да, уларнинг стриминг ва электрон тижорат соҳасидаги ютуқлари бугунги кунда AI ва агентли тизимлар каби инқилобий аҳамиятга эга эмас. Ҳозирги вақтда технология саноатининг келажаги айнан сунъий интеллект ва автоном технологиялар атрофида қурилмоқда.
МАНГОС гуруҳининг муваффақияти жаҳон иқтисодиёти учун янги пойдевор бўлиши кутилмоқда. Бироқ, бу ўзгаришлар иш ўринларининг қисқариши каби ижтимоий муаммоларни келтириб чиқармаслиги ва соғлом иқтисодий ўсишга хизмат қилиши муҳимдир. ФААНГ билан хайрлашиш вақти келди, энди навбат МАНГОС даврига!
…