Россияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилинди

·0·Техно
Россияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилинди

Россия Давлат думаси киберфирибгарликка қарши курашиш чора-тадбирлари доирасидаги янги қонун лойиҳасини иккинчи ва учинчи ўқишда қабул қилди. Янги қоидаларга кўра, эндиликда бир фуқаро ўз номига 20 тадан ортиқ банк картасини расмийлаштира олмайди. Аввалроқ муҳокама қилинган битта банкда бешта карта лимити эса якуний таҳрирда бекор қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу чекловларни назорат қилиш мақсадида банк карталарининг ягона ҳисобга олиш тизими яратилади. Банклар мижознинг STIР (ИНН) рақами, карталар сони ва уларнинг рақамлари ҳақидаги маълумотларни ушбу тизимга узатиши шарт бўлади. Янги карта беришдан олдин банклар ушбу тизим орқали мижознинг лимитини текшириб кўради. Алоҳида ҳолатларда Россия Марказий банки директорлар кенгаши қарори билан ушбу лимитдан ошишга рухсат берилиши мумкин.

Шунингдек, қонун лойиҳаси билан "болалар" СИМ-картаси тушунчаси ҳам жорий этилмоқда. Ота-оналар ўз номига расмийлаштирилган рақамни фарзандига берганлиги ҳақида алоқа операторини хабардор қилишлари мумкин бўлади. Шундан сўнг, ушбу СИМ-карта болалар учун мўлжалланган карта сифатида ҳисобга олинади.

Дастлаб бундай хабарномани юбориш мажбурий бўлиши режалаштирилган эди, бироқ иккинчи ўқишда бу норма ихтиёрий этиб белгиланди. "Болалар" СИМ-карталари орқали алоқа хизматларини кўрсатиш тартиби Россия Fedерацияси ҳукумати томонидан қўшимча равишда белгилаб берилади.

БанкКартаҚонунРоссияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ландспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиЛандспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 16:54Rivian ўзининг энг муҳим модели бўлган Р2 СУВ етказиб беришни бошладиRivian ўзининг энг муҳим модели бўлган Р2 СУВ етказиб беришни бошладиБугун, 16:53Apple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаApple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 16:29ФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқарадиФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқарадиБугун, 16:27Фойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетдиФойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетдиБугун, 16:21iPhone Ultra букланиш бурчагини аниқлаб, интерфейс ва овозни мослаштирадиiPhone Ultra букланиш бурчагини аниқлаб, интерфейс ва овозни мослаштирадиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус