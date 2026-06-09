ВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйди
ВTB банки Тезкор тўловлар тизими (СБП) орқали жисмоний шахслар ўртасида телефон рақами ёрдамида пул ўтказишнинг янги усулини жорий қилди. Эндиликда фойдаланувчилар шахсий QR-код ёрдамида маблағ қабул қилишлари мумкин. Миллий тўлов карталари тизими (НСПК) томонидан ишлаб чиқилган ушбу сервис маблағ қабул қилувчига иловада махсус код яратиш ва уни жўнатувчига тақдим этиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тўловни амалга ошириш учун жўнатувчи смартфон камераси ёки банк иловаси орқали QR-кодни сканер қилиши ва операцияни тасдиқлаши кифоя. Бунда қабул қилувчининг телефон рақамини киритиш ёки унинг банкини танлаш талаб этилмайди. ВTB вакилларининг таъкидлашича, бу технология шахсий ҳисоб-китоблар учун қулай бўлиб, махфийликни таъминлайди, чунки жараёнда телефон рақами ошкор этилмайди.
НСПК ушбу ечимнинг банклараро характерга эга эканлигини ва фақат битта банк инфратузилмаси билан чекланиб қолмаслигини алоҳида қайд этди. Турли кредит ташкилотлари мижозлари бир-бирларига тез ва осон пул ўтказишлари мумкин. Қабул қилувчи ҳам белгиланган суммали, ҳам суммасиз код яратиши, шунингдек, маблағ йиғиш учун тўлов ҳаволасидан фойдаланиши мумкин.
Ҳозирда ушбу сервис барча ВTB Онлайн фойдаланувчилари учун очиқ. Операция учун комиссия СБП доирасидаги бепул лимитлар асосида ундирилмайди. Тизимга янги иштирокчи банклар қўшилишда давом этмоқда, бу эса хизмат қамровини янада кенгайтиради.
…