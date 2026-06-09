Samsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошланди

·0·Техно
Samsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошланди

Samsung компанияси ўзининг янги One UI 9.0 фойдаланувчи интерфейсини ишлаб чиқиш жараёнини жадаллаштирмоқда. Компания серверларида илк бор Galaxy A34 ва Galaxy А57 смартфонлари учун мўлжалланган янги қобиқнинг тест версиялари аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастурий таъминот версиялари мос равишда А346БХХУФГЗF1 ва А576БХХУ3БЗФ3 рақамлари остида рўйхатга олинган. Шунингдек, Samsung серверларида ҳамёнбоп Galaxy А17 модели учун ҳам One UI 9.0 бета-версияси (А176БХХУ5ДЗF1 рақами билан) пайдо бўлди.

Аввалроқ Samsung компанияси One UI 9.0 тизимини флагман ҳисобланган Galaxy S26 серияси учун синовдан ўтказишни бошлаган эди. Galaxy А туркумидаги қурилмалар учун илк дастурий таъминотларнинг пайдо бўлиши, ишлаб чиқиш дастури ўрта ва бюджет сегментидаги смартфонларга ҳам кенгайганидан далолат беради.

Ҳозирча Samsung ушбу моделлар учун One UI 9.0 тизимининг барқарор талқини чиқиш муддатларини расман очиқламади. Тахминларга кўра, янгиланиш ёз охири ёки кузнинг бошларида фойдаланувчиларга тақдим этилиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy АOne UI 9.0СмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиСИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиБугун, 17:57Tecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиTecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиБугун, 17:27ВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиБугун, 17:27Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этдиБугун, 17:24Ландспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиЛандспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 16:54Россияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилиндиРоссияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилиндиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус