Intel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланади
Дунёнинг етакчи чип ишлаб чиқарувчиси Intel компанияси шахсий компьютерлар бозорида кутилмаган стратегияни амалга оширишга қарор қилди. Компания нафақат янги авлод маҳсулотларига эътибор қаратади, балки эски авлод процессорларини ишлаб чиқаришни қайта тиклаш ва уларнинг етказиб бериш ҳажмини оширишни режалаштирмоқда. Бу қадам биринчи навбатда бюджетли тизимларни йиғиш харажатларини камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Чаннел Гате ресурси маълумотига кўра, 2026-йилнинг учинчи чорагидан бошлаб Intel ўзининг Коре 10 ва Коре 12-авлод процессорларини бозорга катта миқдорда чиқара бошлайди. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, компания ишлаб чиқаришдан тўхтатилиши кутилаётган Коре 13 ва Коре 14 (Raptor Lake) моделларини ҳам қайта конвеерга қўйишни мақсад қилган. Бу қарор технологик оламда камдан-кам кузатиладиган ҳолат ҳисобланади.
DDR4 хотирасининг аҳамияти ва бозор конъюнктурасиБундай қарор қабул қилинишининг асосий сабабларидан бири — оператив хотира бозоридаги вазиятдир. Ҳозирда замонавий DDR5 хотира модулларининг нархи юқорилигича қолмоқда ва ўсишда давом этмоқда. Intel эса DDR4 хотирасини қўллаб-қувватлайдиган эски платформаларни (масалан, ЛГА1700) бозорда сақлаб қолиш орқали фойдаланувчиларга арзонроқ муқобил таклиф қилмоқчи.
Дистрибюторларга оддий чакана савдода айнан DDR4 асосидаги тизимларни фаолроқ тарғиб қилиш тавсия этилмоқда. Бу Ўзбекистон каби нарх омили муҳим бўлган бозорлар учун ҳам жуда долзарб. Чунки янги платформага ўтиш нафақат процессор, балки қимматроқ она плата ва хотирани ҳам сотиб олишни талаб қилади. Эски авлод чиплари эса ўзининг унумдорлик ва нарх мутаносиблиги билан ҳамон рақобатбардош бўлиб қолмоқда.
Келажакдаги режалар: Raptor Lake НехтШунингдек, инсайдерлар Intel компаниясининг 2027-йилда тақдим этилиши мумкин бўлган Raptor Lake Нехт оиласи ҳақида ҳам маълумот беришмоқда. Тахминларга кўра, ушбу процессорлар Коре 200 туркумига киради ва мавжуд архитектуранинг бироз такомиллаштирилган версияси бўлади. Бу эса Intel ўзининг энг муваффақиятли платформаларидан бири бўлган ЛГА1700 сокетининг умрини максимал даражада узайтирмоқчи эканидан далолат беради.
Хулоса қилиб айтганда, Intel'нинг ушбу стратегияси компьютер йиғишни истаган, аммо катта маблағ сарфлашга тайёр бўлмаган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлиши мумкин. Компания замонавий DDR5 тизимларини фақат юқори унумдорликка муҳтож бўлган профессионал фойдаланувчиларга мўлжалламоқда, оммавий сегмент учун эса ишончли ва арзон эски моделларни қайтармоқда.
…