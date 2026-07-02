Intel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланади

·24·Техно
Intel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланади

Дунёнинг етакчи чип ишлаб чиқарувчиси Intel компанияси шахсий компьютерлар бозорида кутилмаган стратегияни амалга оширишга қарор қилди. Компания нафақат янги авлод маҳсулотларига эътибор қаратади, балки эски авлод процессорларини ишлаб чиқаришни қайта тиклаш ва уларнинг етказиб бериш ҳажмини оширишни режалаштирмоқда. Бу қадам биринчи навбатда бюджетли тизимларни йиғиш харажатларини камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Чаннел Гате ресурси маълумотига кўра, 2026-йилнинг учинчи чорагидан бошлаб Intel ўзининг Коре 10 ва Коре 12-авлод процессорларини бозорга катта миқдорда чиқара бошлайди. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, компания ишлаб чиқаришдан тўхтатилиши кутилаётган Коре 13 ва Коре 14 (Raptor Lake) моделларини ҳам қайта конвеерга қўйишни мақсад қилган. Бу қарор технологик оламда камдан-кам кузатиладиган ҳолат ҳисобланади.

DDR4 хотирасининг аҳамияти ва бозор конъюнктураси

Бундай қарор қабул қилинишининг асосий сабабларидан бири — оператив хотира бозоридаги вазиятдир. Ҳозирда замонавий DDR5 хотира модулларининг нархи юқорилигича қолмоқда ва ўсишда давом этмоқда. Intel эса DDR4 хотирасини қўллаб-қувватлайдиган эски платформаларни (масалан, ЛГА1700) бозорда сақлаб қолиш орқали фойдаланувчиларга арзонроқ муқобил таклиф қилмоқчи.

Дистрибюторларга оддий чакана савдода айнан DDR4 асосидаги тизимларни фаолроқ тарғиб қилиш тавсия этилмоқда. Бу Ўзбекистон каби нарх омили муҳим бўлган бозорлар учун ҳам жуда долзарб. Чунки янги платформага ўтиш нафақат процессор, балки қимматроқ она плата ва хотирани ҳам сотиб олишни талаб қилади. Эски авлод чиплари эса ўзининг унумдорлик ва нарх мутаносиблиги билан ҳамон рақобатбардош бўлиб қолмоқда.

Келажакдаги режалар: Raptor Lake Нехт

Шунингдек, инсайдерлар Intel компаниясининг 2027-йилда тақдим этилиши мумкин бўлган Raptor Lake Нехт оиласи ҳақида ҳам маълумот беришмоқда. Тахминларга кўра, ушбу процессорлар Коре 200 туркумига киради ва мавжуд архитектуранинг бироз такомиллаштирилган версияси бўлади. Бу эса Intel ўзининг энг муваффақиятли платформаларидан бири бўлган ЛГА1700 сокетининг умрини максимал даражада узайтирмоқчи эканидан далолат беради.

Хулоса қилиб айтганда, Intel'нинг ушбу стратегияси компьютер йиғишни истаган, аммо катта маблағ сарфлашга тайёр бўлмаган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлиши мумкин. Компания замонавий DDR5 тизимларини фақат юқори унумдорликка муҳтож бўлган профессионал фойдаланувчиларга мўлжалламоқда, оммавий сегмент учун эса ишончли ва арзон эски моделларни қайтармоқда.

IntelПроцессорТехнологияКомпьютерБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаСериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаБугун, 20:58Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаYandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаБугун, 20:52OpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиOpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиБугун, 20:29Мелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиМелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиБугун, 20:29Коммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиКоммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиБугун, 19:55Lucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаLucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаБугун, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда