Россиянинг янгиланган Як-130M ўқув-жанговар самолётлари 2028-йилдан етказиб берилади
Россия авиация саноатининг сўнгги ишланмаларидан бири бўлган Як-130M ўқув-жанговар самолётларини серияли равишда етказиб бериш муддати маълум қилинди. Иркутск авиация заводи ишлаб чиқариш директори Виталий Елагиннинг сўзларига кўра, ушбу модернизация қилинган ҳарбий учоқларни буюртмачиларга етказиш 2028-йилнинг охиридан бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда лойиҳа доирасида учта тажриба-нусхаси тўлиқ йиғилган бўлиб, улар турли даражадаги синов жараёнларидан ўтмоқда. Як-130M модели аввалги базавий Як-130 самолётининг чуқур модернизация қилинган варианти ҳисобланади. У нафақат учувчиларни тайёрлаш, балки замонавий жанговар вазифаларни бажариш қобилиятига ҳам эга экани билан ажралиб туради.
Техник имкониятлар ва қуролланишЯнги модел аввалгисидан ўзининг борт тизимлари ва қуролланиш комплекси билан тубдан фарқ қилади. Ixbt.com нашри берган маълумотларга кўра, Як-130M замонавий радиолокация станцияси (РЛС) билан жиҳозланган бўлиб, бу унга ҳаводаги ва ердаги нишонларни анча узоқ масофадан аниқлаш имконини беради. Шунингдек, самолётга ўрнатилган янги борт ускуналари учувчининг бошқарувини осонлаштиради ва жанговар самарадорликни оширади.
Самолётнинг қуролланиш арсенали ҳам сезиларли даражада кенгайтирилган. Эндиликда у нафақат ўқув машғулотларида, балки реал тўқнашувларда ҳам юқори аниқликдаги ракеталар ва бошқа замонавий қурол турларини қўллаш имкониятига эга. Бу эса уни кичик ҳажмдаги ҳужумчи самолёт сифатида ҳам ишлатишга йўл очади.
Синов жараёнлари ва истиқболларБундан тахминан бир ой муқаддам Як-130M ўзининг илк парвозини муваффақиятли амалга оширган эди. Тахминан 50 дақиқа давом этган ушбу парвоз давомида самолётнинг барча асосий тизимлари ва двигателлари барқарор ишлаши текшириб кўрилган. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел халқаро бозорда ҳам ўз ўрнига эга бўлиши мумкин, чунки у ҳам ўқув, ҳам жанговар функцияларни ўзида мужассам этган.
Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам бундай турдаги самолётлар қизиқарли бўлиши мумкин. Сабаби, минтақа давлатлари ҳаво кучлари таркибида ўқув-машғулот учоқларини янгилаш масаласи доимий кун тартибида туради. Як-130 платформаси ўзининг тежамкорлиги ва бошқариш осонлиги билан кўплаб мамлакатлар ҳарбий ҳаво кучлари эътиборини тортиб келмоқда.
2028-йилгача бўлган муддат давомида муҳандислар барча тажриба нусхаларини тўлиқ давлат синовларидан ўтказишни ва аниқланган камчиликларни бартараф этишни мақсад қилган. Шундан сўнггина заводда тўлиқ қувват билан серияли ишлаб чиқариш йўлга қўйилади.
…