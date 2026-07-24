Россиянинг янгиланган Як-130M ўқув-жанговар самолётлари 2028-йилдан етказиб берилади

·50·Техно
Россиянинг янгиланган Як-130M ўқув-жанговар самолётлари 2028-йилдан етказиб берилади

Россия авиация саноатининг сўнгги ишланмаларидан бири бўлган Як-130M ўқув-жанговар самолётларини серияли равишда етказиб бериш муддати маълум қилинди. Иркутск авиация заводи ишлаб чиқариш директори Виталий Елагиннинг сўзларига кўра, ушбу модернизация қилинган ҳарбий учоқларни буюртмачиларга етказиш 2028-йилнинг охиридан бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда лойиҳа доирасида учта тажриба-нусхаси тўлиқ йиғилган бўлиб, улар турли даражадаги синов жараёнларидан ўтмоқда. Як-130M модели аввалги базавий Як-130 самолётининг чуқур модернизация қилинган варианти ҳисобланади. У нафақат учувчиларни тайёрлаш, балки замонавий жанговар вазифаларни бажариш қобилиятига ҳам эга экани билан ажралиб туради.

Техник имкониятлар ва қуролланиш

Янги модел аввалгисидан ўзининг борт тизимлари ва қуролланиш комплекси билан тубдан фарқ қилади. Ixbt.com нашри берган маълумотларга кўра, Як-130M замонавий радиолокация станцияси (РЛС) билан жиҳозланган бўлиб, бу унга ҳаводаги ва ердаги нишонларни анча узоқ масофадан аниқлаш имконини беради. Шунингдек, самолётга ўрнатилган янги борт ускуналари учувчининг бошқарувини осонлаштиради ва жанговар самарадорликни оширади.

Самолётнинг қуролланиш арсенали ҳам сезиларли даражада кенгайтирилган. Эндиликда у нафақат ўқув машғулотларида, балки реал тўқнашувларда ҳам юқори аниқликдаги ракеталар ва бошқа замонавий қурол турларини қўллаш имкониятига эга. Бу эса уни кичик ҳажмдаги ҳужумчи самолёт сифатида ҳам ишлатишга йўл очади.

Синов жараёнлари ва истиқболлар

Бундан тахминан бир ой муқаддам Як-130M ўзининг илк парвозини муваффақиятли амалга оширган эди. Тахминан 50 дақиқа давом этган ушбу парвоз давомида самолётнинг барча асосий тизимлари ва двигателлари барқарор ишлаши текшириб кўрилган. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел халқаро бозорда ҳам ўз ўрнига эга бўлиши мумкин, чунки у ҳам ўқув, ҳам жанговар функцияларни ўзида мужассам этган.

Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам бундай турдаги самолётлар қизиқарли бўлиши мумкин. Сабаби, минтақа давлатлари ҳаво кучлари таркибида ўқув-машғулот учоқларини янгилаш масаласи доимий кун тартибида туради. Як-130 платформаси ўзининг тежамкорлиги ва бошқариш осонлиги билан кўплаб мамлакатлар ҳарбий ҳаво кучлари эътиборини тортиб келмоқда.

2028-йилгача бўлган муддат давомида муҳандислар барча тажриба нусхаларини тўлиқ давлат синовларидан ўтказишни ва аниқланган камчиликларни бартараф этишни мақсад қилган. Шундан сўнггина заводда тўлиқ қувват билан серияли ишлаб чиқариш йўлга қўйилади.

АвиацияЯк-130MҲарбий ТехникаРоссияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб