Perplexity собиқ ходими билим соҳаси учун мўлжалланган Polar браузерини тақдим этди

·33·Техно
Perplexity собиқ ходими билим соҳаси учун мўлжалланган Polar браузерини тақдим этди

Сунъий интеллектга ихтисослашган браузерлар бозори жадал ривожланиш босқичини бошдан кечирмоқда, бироқ уларнинг асосий йўналиши ўзгариб бормоқда. Аввалига оддий фойдаланувчиларнинг кундалик вазифаларига қаратилган лойиҳалар бугунга келиб чуқурроқ ихтисослашув ва автоматлаштириш сари интилмоқда. TechCrunch хабар қилишича, Perplexity компаниясининг собиқ ходими томонидан асос солинган Polar стартапи айнан билим соҳаси ходимлари учун мўлжалланган янги сунъий интеллект браузерини тақдим этди ва 5,7 миллион доллар миқдорида бошланғич сармоя жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сунъий интеллектли браузерлар эволюцияси

ixbt.com ва бошқа технологик манбалар маълумотига кўра, сўнгги йилларда йирик ва кичик компаниялар интернетда кезиш интерфейсини эгаллаш учун сунъий интеллектни бевосита браузерларга интеграция қилишга уриниб кўрдилар. OpenAI ўзининг Atlas лойиҳасидан воз кечди, Те Бровсер Компани ўз навбатида Atlassian томонидан сотиб олинди ва Диа браузерини маҳсулдорлик масалаларига йўналтирди. Шунингдек, Firefox ўзининг СИ уринишларида фойдаланувчиларга ўчириш тугмасини тақдим этган бўлса-да, барибир танқидларга учради.

Жорий йилда эса эътибор агентлар ва автоматлаштириш жараёнларига кўчирилди. Стравберрй, Бровсер Усе ва Асиде каби стартаплар агентлик хусусиятига эга браузерларни ишлаб чиқмоқда. Ҳатто Perplexity компаниясининг Комет лойиҳаси ҳам аста-секин браузер агентларини тақдим этиш томон ҳаракатланмоқда. Ана шундай ўзгаришлар фонида Polar стартапи юзага келди.

Билим соҳаси ва профессионал вазифалар учун ечим

Polar бош директори Кевин Жиангнинг таъкидлашича, биринчи авлод сунъий интеллект браузерлари фойдаланувчиларнинг одатий қидирув тизимини ўзгартиришга ва саёҳатларни брон қилиш каби вазифалар учун чатлардан фойдаланишга ҳаракат қилган, бироқ бу узоқ муддатли истиқболда мустаҳкам пойдевор бўла олмади. Оддий истеъмолчилар ҳар куни ёки ҳар ҳафта авиачипта брон қилмайди, шунинг учун оммавий фойдаланувчилар учун бундай браузерларнинг қиймати унчалик юқори эмас эди.

Шу сабабли Polar ўз эътиборини оммавий истеъмолчиларга эмас, балки сунъий интеллект агентлари ҳақиқатан ҳам қадрли бўлган соҳага — билим билан ишлайдиган мутахассисларга қаратди. Янги браузер ёрдамида фойдаланувчилар иш жараёнларини режалаштириш, сўровларни сақлаш ва очиқ вварақларга асосланган агентларга вазифаларни топшириш имкониятига эга бўладилар.

Имкониятлар ва молиялаштириш

Компаниянинг таъкидлашича, браузердан техник кўникмаларга эга бўлмаган фойдаланувчилар ҳам осонгина фойдалана олади. У савдо, кадрлар билан ишлаш, маркетинг, тадқиқот ва бизнес операциялари каби йўналишларда кўмаклашиши мумкин. Мадрона бошқарувидаги ушбу 5,7 миллион долларлик сармоя босқичи стартап учун муҳим қадам бўлди.

  • Браузердан фойдаланиш бепул бўлиб, сунъий интеллект вазифалари учун кундалик чекланган кредитлар тақдим этилади.
  • Каттароқ лимитларга эга бўлишни истаган фойдаланувчилар учун ойига 20 доллардан бошланадиган обуна режалари мавжуд.
  • Айни пайтда базадаги кўпчилик фойдаланувчилар Polar браузеридан асосий браузерига қўшимча равишда фақат вазифаларни автоматлаштириш учун фойдаланмоқда.
Стартапнинг асосий мақсади автоматлаштириш воситасига айланишдир ва у ҳозирги кунда браузер бунинг учун энг мақбул усул эканлигига ишонади. Шунга қарамай, компания компьютердан фойдаланиш каби бошқа йўналишларни ҳам ўрганишга очиқ. Мадрона ҳамкори Сабрина Албертнинг сўзларига кўра, билим соҳаси ходимлари учун вазифаларни автоматлаштириш улкан бозор ҳисобланади.

PolarСунъий интеллектБраузерPerplexityТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб