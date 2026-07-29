Perplexity собиқ ходими билим соҳаси учун мўлжалланган Polar браузерини тақдим этди
Сунъий интеллектга ихтисослашган браузерлар бозори жадал ривожланиш босқичини бошдан кечирмоқда, бироқ уларнинг асосий йўналиши ўзгариб бормоқда. Аввалига оддий фойдаланувчиларнинг кундалик вазифаларига қаратилган лойиҳалар бугунга келиб чуқурроқ ихтисослашув ва автоматлаштириш сари интилмоқда. TechCrunch хабар қилишича, Perplexity компаниясининг собиқ ходими томонидан асос солинган Polar стартапи айнан билим соҳаси ходимлари учун мўлжалланган янги сунъий интеллект браузерини тақдим этди ва 5,7 миллион доллар миқдорида бошланғич сармоя жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сунъий интеллектли браузерлар эволюциясиixbt.com ва бошқа технологик манбалар маълумотига кўра, сўнгги йилларда йирик ва кичик компаниялар интернетда кезиш интерфейсини эгаллаш учун сунъий интеллектни бевосита браузерларга интеграция қилишга уриниб кўрдилар. OpenAI ўзининг Atlas лойиҳасидан воз кечди, Те Бровсер Компани ўз навбатида Atlassian томонидан сотиб олинди ва Диа браузерини маҳсулдорлик масалаларига йўналтирди. Шунингдек, Firefox ўзининг СИ уринишларида фойдаланувчиларга ўчириш тугмасини тақдим этган бўлса-да, барибир танқидларга учради.
Жорий йилда эса эътибор агентлар ва автоматлаштириш жараёнларига кўчирилди. Стравберрй, Бровсер Усе ва Асиде каби стартаплар агентлик хусусиятига эга браузерларни ишлаб чиқмоқда. Ҳатто Perplexity компаниясининг Комет лойиҳаси ҳам аста-секин браузер агентларини тақдим этиш томон ҳаракатланмоқда. Ана шундай ўзгаришлар фонида Polar стартапи юзага келди.
Билим соҳаси ва профессионал вазифалар учун ечимPolar бош директори Кевин Жиангнинг таъкидлашича, биринчи авлод сунъий интеллект браузерлари фойдаланувчиларнинг одатий қидирув тизимини ўзгартиришга ва саёҳатларни брон қилиш каби вазифалар учун чатлардан фойдаланишга ҳаракат қилган, бироқ бу узоқ муддатли истиқболда мустаҳкам пойдевор бўла олмади. Оддий истеъмолчилар ҳар куни ёки ҳар ҳафта авиачипта брон қилмайди, шунинг учун оммавий фойдаланувчилар учун бундай браузерларнинг қиймати унчалик юқори эмас эди.
Шу сабабли Polar ўз эътиборини оммавий истеъмолчиларга эмас, балки сунъий интеллект агентлари ҳақиқатан ҳам қадрли бўлган соҳага — билим билан ишлайдиган мутахассисларга қаратди. Янги браузер ёрдамида фойдаланувчилар иш жараёнларини режалаштириш, сўровларни сақлаш ва очиқ вварақларга асосланган агентларга вазифаларни топшириш имкониятига эга бўладилар.
Имкониятлар ва молиялаштиришКомпаниянинг таъкидлашича, браузердан техник кўникмаларга эга бўлмаган фойдаланувчилар ҳам осонгина фойдалана олади. У савдо, кадрлар билан ишлаш, маркетинг, тадқиқот ва бизнес операциялари каби йўналишларда кўмаклашиши мумкин. Мадрона бошқарувидаги ушбу 5,7 миллион долларлик сармоя босқичи стартап учун муҳим қадам бўлди.
- Браузердан фойдаланиш бепул бўлиб, сунъий интеллект вазифалари учун кундалик чекланган кредитлар тақдим этилади.
- Каттароқ лимитларга эга бўлишни истаган фойдаланувчилар учун ойига 20 доллардан бошланадиган обуна режалари мавжуд.
- Айни пайтда базадаги кўпчилик фойдаланувчилар Polar браузеридан асосий браузерига қўшимча равишда фақат вазифаларни автоматлаштириш учун фойдаланмоқда.
…