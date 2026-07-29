Портроникс компанияси кучли ҳаво пистолетини тақдим этди

·73·Техно
Портроникс компанияси кучли ҳаво пистолетини тақдим этди

Портроникс компанияси техника ва эришиш қийин бўлган жойларни тозалаш учун мўлжалланган Торнадо Plus номли янги сиmsиз ҳаво пистолетини намойиш этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қурилма ихчам ўлчамлари ва юқори унумдорлиги билан ажралиб туради ҳамда кундалик фойдаланишда чанг ва кирга қарши курашишни сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Замонавий гаджетлар, ноутбук клавиатуралари, компьютер тизим блоклари ҳамда автомобил салонлари вақт ўтиши билан чанг ва майда заррачалар билан ифлосланиши табиий ҳол. Анъанавий тозалаш воситалари ҳар доим ҳам тор оралиқлардаги кирни тўлиқ тозалай олмайди. Янги қурилма ана шундай муаммоларни самарали ҳал қилишга қаратилган бўлиб, фойдаланувчиларга ортиқча қийинчиликларсиз техникани озода сақлаш имконини беради.

Техник имкониятлар ва ишлаш режимлари

Қурилманинг оғирлиги атиги 289 граммни ташкил этиб, пистолет шаклида ясалган. ixbt.com маълумотига кўра, унинг ичига қуввати 160 В бўлган чўткасиз двигател ўрнатилган бўлиб, у уч хил тезлик режимида ишлай олади. Минимал тезлик дақиқасига 25 000 айланишни ташкил этиб, нозик электроника жиҳозларини эҳтиёткорлик билан тозалаш учун мос келади.

Ўрта режимда қурилма дақиқасига 60 000 айланиш тезлигида ишласа, максимал режимда қанотчалар секундига янада кучлироқ ҳаракатланиб, тезликни 130 000 айланиш/дақиқагача етказади. Бу эса йиллар давомида йиғилиб қолган энг қийин ва ўрнашиб қолган чангларни ҳам қувватли ҳаво оқими ёрдамида тезда ҳайдаб чиқаришни таъминлайди.

Автономлик ва хавфсизлик тизими

Торнадо Plus модели ҳар бири 3000 мА·соат сиғимга эга бўлган иккита аккумулятор билан таъминланган. Тўлиқ қувватланиш жараёни USB-C порти орқали тахминан уч соат вақт олади. Автоном ишлаш вақти танланган режимга қараб ўзгаради: минимал тезликда 30 дақиқагача, ўртача тезликда 25 дақиқагача ва максимал қувватда 10 дақиқагача давом этиши мумкин.

Ишлаб чиқарувчилар хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Қурилма ортиқча юкламадан ҳимоя қилиш тизими, қизиб кетганда автоматик ўчиш функцияси ҳамда қувватни тежаш мақсадида уч дақиқа давомида ишлатилмаса ўчиб қолиш хусусияти билан жиҳозланган. Тўпламдаги алмаштириладиган насадкалар тор вентиляция тешикларини тозалашни янада қулайлаштиради.

ПортрониксТехнологияларГаджетларЯнгиликларТозалаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб