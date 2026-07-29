Портроникс компанияси кучли ҳаво пистолетини тақдим этди
Портроникс компанияси техника ва эришиш қийин бўлган жойларни тозалаш учун мўлжалланган Торнадо Plus номли янги сиmsиз ҳаво пистолетини намойиш этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қурилма ихчам ўлчамлари ва юқори унумдорлиги билан ажралиб туради ҳамда кундалик фойдаланишда чанг ва кирга қарши курашишни сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Замонавий гаджетлар, ноутбук клавиатуралари, компьютер тизим блоклари ҳамда автомобил салонлари вақт ўтиши билан чанг ва майда заррачалар билан ифлосланиши табиий ҳол. Анъанавий тозалаш воситалари ҳар доим ҳам тор оралиқлардаги кирни тўлиқ тозалай олмайди. Янги қурилма ана шундай муаммоларни самарали ҳал қилишга қаратилган бўлиб, фойдаланувчиларга ортиқча қийинчиликларсиз техникани озода сақлаш имконини беради.
Техник имкониятлар ва ишлаш режимлариҚурилманинг оғирлиги атиги 289 граммни ташкил этиб, пистолет шаклида ясалган. ixbt.com маълумотига кўра, унинг ичига қуввати 160 В бўлган чўткасиз двигател ўрнатилган бўлиб, у уч хил тезлик режимида ишлай олади. Минимал тезлик дақиқасига 25 000 айланишни ташкил этиб, нозик электроника жиҳозларини эҳтиёткорлик билан тозалаш учун мос келади.
Ўрта режимда қурилма дақиқасига 60 000 айланиш тезлигида ишласа, максимал режимда қанотчалар секундига янада кучлироқ ҳаракатланиб, тезликни 130 000 айланиш/дақиқагача етказади. Бу эса йиллар давомида йиғилиб қолган энг қийин ва ўрнашиб қолган чангларни ҳам қувватли ҳаво оқими ёрдамида тезда ҳайдаб чиқаришни таъминлайди.
Автономлик ва хавфсизлик тизимиТорнадо Plus модели ҳар бири 3000 мА·соат сиғимга эга бўлган иккита аккумулятор билан таъминланган. Тўлиқ қувватланиш жараёни USB-C порти орқали тахминан уч соат вақт олади. Автоном ишлаш вақти танланган режимга қараб ўзгаради: минимал тезликда 30 дақиқагача, ўртача тезликда 25 дақиқагача ва максимал қувватда 10 дақиқагача давом этиши мумкин.
Ишлаб чиқарувчилар хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Қурилма ортиқча юкламадан ҳимоя қилиш тизими, қизиб кетганда автоматик ўчиш функцияси ҳамда қувватни тежаш мақсадида уч дақиқа давомида ишлатилмаса ўчиб қолиш хусусияти билан жиҳозланган. Тўпламдаги алмаштириладиган насадкалар тор вентиляция тешикларини тозалашни янада қулайлаштиради.
…