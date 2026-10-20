Йилига 1 миллион ёшга замонавий касб: Президент IT соҳасидаги вазифаларни белгилади
Ўзбекистонда ёшларни юқори даромадли касбларга ўргатиш ва рақамли таълимни халқаро стандартларга мослаштириш бўйича мисли кўрилмаган кенг кўламли дастур ҳаётга татбиқ этилмоқда. 20 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев рақамли таълим экотизимини тубдан ривожлантириш юзасидан тақдимот билан танишди.
Тақдим этилган стратегик режага мувофиқ, 2030 йилга қадар 5,5 миллион нафар ёшни замонавий анъанавий ҳамда масофавий (онлайн) шаклларда юқори технологик касбларга ўқитиш кўзда тутилган.
Йилига 1 миллион ёш: Дронлар, микросхемалар ва сунъий интеллект
Давлатимиз раҳбари соҳа мутасаддилари олдига робототехника, компьютер ўйинлари (GameDev), инновацион стартаплар ва бошқа илғор тармоқларда йилига 1 миллион нафар ёшни ўқитиш бўйича кечиктириб бўлмас вазифани қўйди:
Мактаб дастурлари: Ўқувчилар учун «Ал-Хоразмий ворислари» ҳамда «Беш миллион сунъий интеллект етакчилари» лойиҳалари янада кенгайтирилади;
Келажак касблари: Олийгоҳларда сунъий интеллект, микросхемаларни лойиҳалаш, учувчисиз қурилмалар (дронлар), микроэлектроника ва Буюмлар интернети (IoT) йўналишлари кучайтирилади;
Ўқитувчиларни сертификатлаш: Информатика ўқитувчилари сунъий интеллект бўйича махсус тайёргарликдан ўтказилиб, халқаро сертификатлаш тизимига уланади;
Фарғона тажрибаси кенгаяди: Вилоят тажрибаси асосида ҳудудларда iOS дастурчиларини тайёрлаш бўйича махсус марказлар ташкил этилади ва хусусий таълим секторига менторлар етиштириб берилади.
Ёшлар қандай иш топади? «Рақамли ёшлар» платформаси ишга тушади
Олинган билим ва дипломлар қоғозда қолиб кетмаслиги учун таълимни тўғридан-тўғри меҳнат бозорига боғловчи ягона «Рақамли ёшлар» платформаси ривожлантирилади:
Рақамли резюме: Тизимда ёшларнинг таълим босқичи, амалий кўникмалари, тил билиш даражаси ва қўлга киритган барча халқаро сертификатлари бир жойга жамланади;
Автоматик бандлик: Платформа сунъий интеллект ёрдамида ёшларнинг билим савиясига мос бўш иш ўринларини таклиф этади ва уларнинг касбий фаолиятини узлуксиз кузатиб боради.
100 миллион долларлик грантлар ва чекка ҳудудларни жиҳозлаш
Глобал IT-гигантлар ва халқаро институтларни таълимга жалб қилиш бўйича улкан молиявий мақсадлар белгиланди:
Инвестиция кўрсаткичи: Агар ўтган йили мазкур тармоққа 22 миллион доллар грант жалб этилган бўлса, жорий йил якунигача бу кўрсаткични 60 миллион долларга, 2030 йилга бориб эса йилига 100 миллион долларга етказиш топширилди;
Вилоятлар ва қишлоқлар қамрови: Жалб этиладиган грант маблағларининг нақ 50 фоизи тўғридан-тўғри рақамли таълим марказлари ташкил этишга, чекка ҳудудларни робототехника, сунъий интеллект ва дастурлашни ўқитиш учун замонавий серверлар ҳамда ускуналар билан таъминлашга сарфланади;
Марказ инфратузилмаси: Шунингдек, Рақамли технологиялар халқаро маркази фаолиятини тўлиқ йўлга қўйиш ишлари жадаллаштирилади.
Президент рақамли таълимда шунчаки рақамлар кетидан қувмасдан, асосий урғуни ўқитиш сифати ва ёшларнинг юқори маошли иш билан таъминланишига қаратиш лозимлигини қатъий таъкидлади.
Изоҳлар 0
…