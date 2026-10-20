Йилига 1 миллион ёшга замонавий касб: Президент IT соҳасидаги вазифаларни белгилади

·15·Техно
Йилига 1 миллион ёшга замонавий касб: Президент IT соҳасидаги вазифаларни белгилади

Ўзбекистонда ёшларни юқори даромадли касбларга ўргатиш ва рақамли таълимни халқаро стандартларга мослаштириш бўйича мисли кўрилмаган кенг кўламли дастур ҳаётга татбиқ этилмоқда. 20 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев рақамли таълим экотизимини тубдан ривожлантириш юзасидан тақдимот билан танишди.

Тақдим этилган стратегик режага мувофиқ, 2030 йилга қадар 5,5 миллион нафар ёшни замонавий анъанавий ҳамда масофавий (онлайн) шаклларда юқори технологик касбларга ўқитиш кўзда тутилган.

Йилига 1 миллион ёш: Дронлар, микросхемалар ва сунъий интеллект

Давлатимиз раҳбари соҳа мутасаддилари олдига робототехника, компьютер ўйинлари (GameDev), инновацион стартаплар ва бошқа илғор тармоқларда йилига 1 миллион нафар ёшни ўқитиш бўйича кечиктириб бўлмас вазифани қўйди:

  • Мактаб дастурлари: Ўқувчилар учун «Ал-Хоразмий ворислари» ҳамда «Беш миллион сунъий интеллект етакчилари» лойиҳалари янада кенгайтирилади;

  • Келажак касблари: Олийгоҳларда сунъий интеллект, микросхемаларни лойиҳалаш, учувчисиз қурилмалар (дронлар), микроэлектроника ва Буюмлар интернети (IoT) йўналишлари кучайтирилади;

  • Ўқитувчиларни сертификатлаш: Информатика ўқитувчилари сунъий интеллект бўйича махсус тайёргарликдан ўтказилиб, халқаро сертификатлаш тизимига уланади;

  • Фарғона тажрибаси кенгаяди: Вилоят тажрибаси асосида ҳудудларда iOS дастурчиларини тайёрлаш бўйича махсус марказлар ташкил этилади ва хусусий таълим секторига менторлар етиштириб берилади.

Ёшлар қандай иш топади? «Рақамли ёшлар» платформаси ишга тушади

Олинган билим ва дипломлар қоғозда қолиб кетмаслиги учун таълимни тўғридан-тўғри меҳнат бозорига боғловчи ягона «Рақамли ёшлар» платформаси ривожлантирилади:

  • Рақамли резюме: Тизимда ёшларнинг таълим босқичи, амалий кўникмалари, тил билиш даражаси ва қўлга киритган барча халқаро сертификатлари бир жойга жамланади;

  • Автоматик бандлик: Платформа сунъий интеллект ёрдамида ёшларнинг билим савиясига мос бўш иш ўринларини таклиф этади ва уларнинг касбий фаолиятини узлуксиз кузатиб боради.

100 миллион долларлик грантлар ва чекка ҳудудларни жиҳозлаш

Глобал IT-гигантлар ва халқаро институтларни таълимга жалб қилиш бўйича улкан молиявий мақсадлар белгиланди:

  • Инвестиция кўрсаткичи: Агар ўтган йили мазкур тармоққа 22 миллион доллар грант жалб этилган бўлса, жорий йил якунигача бу кўрсаткични 60 миллион долларга, 2030 йилга бориб эса йилига 100 миллион долларга етказиш топширилди;

  • Вилоятлар ва қишлоқлар қамрови: Жалб этиладиган грант маблағларининг нақ 50 фоизи тўғридан-тўғри рақамли таълим марказлари ташкил этишга, чекка ҳудудларни робототехника, сунъий интеллект ва дастурлашни ўқитиш учун замонавий серверлар ҳамда ускуналар билан таъминлашга сарфланади;

  • Марказ инфратузилмаси: Шунингдек, Рақамли технологиялар халқаро маркази фаолиятини тўлиқ йўлга қўйиш ишлари жадаллаштирилади.

Президент рақамли таълимда шунчаки рақамлар кетидан қувмасдан, асосий урғуни ўқитиш сифати ва ёшларнинг юқори маошли иш билан таъминланишига қаратиш лозимлигини қатъий таъкидлади.

Шавкат МирзиёевРақамли таълим экотизимиБеш миллион сунъий интеллект етакчилариДронлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа космик парвозлар сонини оширмоқчи, бироқ АҚШдан ортда қолмоқдаЕвропа космик парвозлар сонини оширмоқчи, бироқ АҚШдан ортда қолмоқда27 сентябр 18:27Starship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинStarship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкин12 август 13:52АҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинАҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкин21 август 10:51Elon Musk Starship орқали орбитага юк ташишни 10 миллион тоннагача оширмоқчиElon Musk Starship орқали орбитага юк ташишни 10 миллион тоннагача оширмоқчи5 август 11:20АҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиАҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчи10 сентябр 14:50Ҳарк стртапи браузерда вазифаларни бажарувчи агентҲарк Ҳандоффни тақдим этдиҲарк стртапи браузерда вазифаларни бажарувчи агентҲарк Ҳандоффни тақдим этди5 август 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди