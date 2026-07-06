Дронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топди

·23·Техно
Дронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топди

Нидерландиядаги Дельфт технология университети ва Вагенинген университети олимлари автоном транспорт воситалари учун кутилмаган, аммо инқилобий тизимни ишлаб чиқишди. Ушбу технология дронлар ва ҳайдовчисиз автомобилларга тирик организмлар каби “оғриқни ҳис қилиш” имконини беради. Мазкур ёндашув техник носозликларни у юзага келишидан аввал аниқлаш ва бартараф этишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тизимнинг ишлаш принципи инсон биологиясига асосланган. Инсон жароҳат олганда, асаб тизими зудлик билан мияга хавф ҳақида сигнал юборади, бу эса танани юкламани камайтиришга ва жиддийроқ шикастланишнинг олдини олишга мажбур қилади. Тадқиқотчилар Просеедингс оф те Натионал Академй оф Ссиенсес (ПNAS) журналида эълон қилинган мақолада айнан шу механизмнинг рақамли аналогини яратишга муваффақ бўлганликларини маълум қилишди.

Технология асосида “критик секинлашув” (критикал словинг довн) деб аталадиган ҳодиса ётади. Илгари ушбу усул экология соҳасида мураккаб тизимлардаги ҳалокатли ўзгаришларни, масалан, экотизимларнинг таназзулини башорат қилиш учун ишлатилган. Олимлар техник тизимлар ҳам барқарорликни йўқотишидан бироз аввал худди шундай қонуниятларни намоён қилишини аниқлашди.

Мураккаб алгоритмларсиз ўз-ўзини ташхислаш

Янги методнинг асосий афзаллиги шундаки, у тизим хатти-ҳаракатларининг олдиндан тайёрланган моделларини, тарихий маълумотларни ёки ўта мураккаб башорат қилувчи алгоритмларни талаб қилмайди. Бунинг ўрнига, технология мавжуд датчиклардан реал вақт режимида келаётган сигналларни узлуксиз таҳлил қилади ва носозлик яқинлашаётганидан далолат берувчи ўзига хос ўзгаришларни илғаб олади.

Тадқиқотни амалий синовдан ўтказиш учун КйберЗоо мажмуасидаги квадрокоптерлардан фойдаланилди. Тажриба давомида олимлар дрон парраклари пичоқларига атайлаб шикаст етказиб, бузилиш даражасини 55 фоизгача оширишди. Маълум бўлишича, аппарат олдинги парраклардан бири атиги 15 фоизга шикастланганда бошқарувни йўқота бошлаган. Ишлаб чиқилган тизим эса бу беқарорлик белгиларини ҳолат критик даражага етмасданоқ муваффақиятли аниқлади.

Лойиҳа раҳбари Жаспер ван Беерс алгоритм ишини инсоннинг оғриқ сезиш қобилиятига қиёслади. Унинг сўзларига кўра, оғриқ инсонга организм ҳолати ҳақида дарҳол тескари алоқа беради ва қайси ҳаракатлар хавфсиз эканлигини тушунишга ёрдам беради. Ҳозирги замонавий механизмлар эса, афсуски, бундай ўз-ўзини ташхислаш қобилиятидан деярли маҳрум.

Автоном автомобиллар учун истиқболлар

Тадқиқотчилар ушбу технологияни айниқса ҳайдовчисиз автомобиллар ва ҳайдовчига ёрдам берувчи тизимлар (ADAС) учун истиқболли деб ҳисобламоқда. Автоном автомобил датчикларнинг ишдан чиқиши ёки механизмларнинг ейилиши каби муаммоларга дуч келиши мумкин. Ҳозирги тизимлар кўпинча муаммони у ҳаракат хавфсизлигига бевосита таъсир қила бошлаганидагина пайқайди.

Янги ёндашув фақат стандарт датчиклар маълумотларидан фойдалангани сабабли, уни жорий этиш қўшимча ускуналар ўрнатишни талаб қилмайди. Бу эса технологияни мавжуд роботакси платформалари учун жуда жозибадор қилади. ixbt.com маълумотига кўра, машиналарга “оғриқни ҳис қилиш” қобилиятини бериш, уларнинг ўз имкониятларини вазият критик тус олмасдан олдин англашига хизмат қилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ушбу кашфиёт келажакда нафақат дронлар, балки саноат роботлари ва бошқа мураккаб автоном тизимларнинг хавфсизлигини янги босқичга олиб чиқиши мумкин. Машиналарнинг ўз “соғлиғи” ҳақида қайғура бошлаши, техноген аварияларнинг олдини олишда асосий омил бўлади.

ТехнологияДронларАвтопилотХавфсизликИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиTesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиБугун, 06:51Хокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиХокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиБугун, 05:20Мия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиМия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиБугун, 04:55ҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераБугун, 04:24NASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиNASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиБугун, 03:55Индонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиИндонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиБугун, 03:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди