Манна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқда
Ирландиянинг Манна Аэро стартапи АҚШ бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида кенг кўламли кенгайиш стратегиясини эълон қилди. Автоном дронлар орқали маҳсулот етказиб беришга ихтисослашган ушбу компания яқин йилларда Америка бозорида Amazon ва Google каби гигантлар билан рақобатлашишни мақсад қилган. Ушбу қадам логистика соҳасида роботлаштирилган тизимларнинг ўрни ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрига берган интервюсида компания асосчиси ва бош директори Боббй Ҳеалй маълум қилишича, Манна Аэро Оклахома штатининг Талса шаҳрида йирик операцион ва ишлаб чиқариш марказини ташкил этмоқда. Лойиҳа доирасида яқин йиллар ичида 1000 га яқин янги иш ўрни яратилиши кўзда тутилган. Ҳозирда завод қурилиш ишлари бошлаб юборилган бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнлари тахминан бир йилдан сўнг йўлга қўйилиши кутилмоқда.
АҚШ бозори нега муҳим?Манна Аэро раҳбарияти АҚШни танлашига бир қанча омиллар сабаб бўлганини таъкидламоқда. Биринчидан, мамлакатдаги истеъмол маданияти ва DoorDash ҳамда Uber Эатс каби агрегаторларнинг бозорни мукаммал шакллантиргани стартап учун қулай муҳит яратади. Боббй Ҳеалйнинг сўзларига кўра, Америка бозори ҳозирда дунёдаги энг жозибадор ва энг катта талабга эга ҳудуд ҳисобланади.
Компания апрель ойида 50 миллион доллар миқдорида венчур сармоясини жалб қилган эди. Ушбу маблағларнинг асосий қисми айнан АҚШдаги инфратузилмани ривожлантиришга йўналтирилади. Манна Аэро нафақат Талса, балки яна олтита бошқа шаҳарларда ҳам ўз фаолиятини бошлаш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Режага кўра, 2027-йил якунига қадар компания ушбу шаҳарларнинг барчасига кириб бориши керак.
Технологик ёндашув ва рақобатМанна дронлари ўзига хос ишлаш механизмига эга: улар ерга қўнмайди. Бунинг ўрнига, дронлар ҳавода муаллақ турган ҳолда маҳсулот солинган қутини махсус арқон (тетер) ёрдамида пастга туширади. Бундай услубдан Google таркибидаги Wing ва Зиплине компаниялари ҳам фойдаланади. Бу хавфсизликни таъминлаш ва етказиб бериш тезлигини ошириш имконини беради.
Қизиғи шундаки, Манна Аэро ўз ватанида — Ирландияда дронлар орқали етказиб бериш хизматини тўхтатишга мажбур бўлди. Бунга Европадаги мураккаб тартибга солиш қоидалари ва кенгайиш учун зарур бўлган режалаштириш меъёрларининг йўқлиги сабаб қилиб кўрсатилган. Аксинча, АҚШдаги Федерал авиация бошқармаси (ФАА) томонидан олиб борилаётган сиёсат дрон саноатига "турбо қувват" бераётгани айтилмоқда.
Компания ўзининг бизнес моделини "хизмат кўрсатиш сифатида етказиб бериш" (деливерй-ас-а-сервисе) деб атайди. Улар Европада Деливероо ва Uber Эатс каби платформалар билан ҳамкорлик қилган бўлса, АҚШда ҳам ҳамкорлик, ҳам ўзининг шахсий иловаси орқали мижозларга хизмат кўрсатишни режалаштирмоқда. Бу эса стартапга бозорда мослашувчан бўлиш имконини беради.
Ҳозирда Манна Аэро штаб-квартираси ҳамда тадқиқот ва ишланмалар (R&D) маркази ҳамон Ирландияда қолмоқда. Бироқ, компания барча асосий ресурсларини АҚШ бозорига тикишга қарор қилди. Кенгайиш жараёнини бошқариш учун Рянаир собиқ маркетинг директори Кеннй Джейкобс компания президенти лавозимига тайинланди. Бу эса стартапнинг амбициялари нақадар жиддий эканлигидан далолат беради.
…