Манна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқда

·0·Техно
Манна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқда

Ирландиянинг Манна Аэро стартапи АҚШ бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида кенг кўламли кенгайиш стратегиясини эълон қилди. Автоном дронлар орқали маҳсулот етказиб беришга ихтисослашган ушбу компания яқин йилларда Америка бозорида Amazon ва Google каби гигантлар билан рақобатлашишни мақсад қилган. Ушбу қадам логистика соҳасида роботлаштирилган тизимларнинг ўрни ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрига берган интервюсида компания асосчиси ва бош директори Боббй Ҳеалй маълум қилишича, Манна Аэро Оклахома штатининг Талса шаҳрида йирик операцион ва ишлаб чиқариш марказини ташкил этмоқда. Лойиҳа доирасида яқин йиллар ичида 1000 га яқин янги иш ўрни яратилиши кўзда тутилган. Ҳозирда завод қурилиш ишлари бошлаб юборилган бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнлари тахминан бир йилдан сўнг йўлга қўйилиши кутилмоқда.

АҚШ бозори нега муҳим?

Манна Аэро раҳбарияти АҚШни танлашига бир қанча омиллар сабаб бўлганини таъкидламоқда. Биринчидан, мамлакатдаги истеъмол маданияти ва DoorDash ҳамда Uber Эатс каби агрегаторларнинг бозорни мукаммал шакллантиргани стартап учун қулай муҳит яратади. Боббй Ҳеалйнинг сўзларига кўра, Америка бозори ҳозирда дунёдаги энг жозибадор ва энг катта талабга эга ҳудуд ҳисобланади.

Компания апрель ойида 50 миллион доллар миқдорида венчур сармоясини жалб қилган эди. Ушбу маблағларнинг асосий қисми айнан АҚШдаги инфратузилмани ривожлантиришга йўналтирилади. Манна Аэро нафақат Талса, балки яна олтита бошқа шаҳарларда ҳам ўз фаолиятини бошлаш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Режага кўра, 2027-йил якунига қадар компания ушбу шаҳарларнинг барчасига кириб бориши керак.

Технологик ёндашув ва рақобат

Манна дронлари ўзига хос ишлаш механизмига эга: улар ерга қўнмайди. Бунинг ўрнига, дронлар ҳавода муаллақ турган ҳолда маҳсулот солинган қутини махсус арқон (тетер) ёрдамида пастга туширади. Бундай услубдан Google таркибидаги Wing ва Зиплине компаниялари ҳам фойдаланади. Бу хавфсизликни таъминлаш ва етказиб бериш тезлигини ошириш имконини беради.

Қизиғи шундаки, Манна Аэро ўз ватанида — Ирландияда дронлар орқали етказиб бериш хизматини тўхтатишга мажбур бўлди. Бунга Европадаги мураккаб тартибга солиш қоидалари ва кенгайиш учун зарур бўлган режалаштириш меъёрларининг йўқлиги сабаб қилиб кўрсатилган. Аксинча, АҚШдаги Федерал авиация бошқармаси (ФАА) томонидан олиб борилаётган сиёсат дрон саноатига "турбо қувват" бераётгани айтилмоқда.

Компания ўзининг бизнес моделини "хизмат кўрсатиш сифатида етказиб бериш" (деливерй-ас-а-сервисе) деб атайди. Улар Европада Деливероо ва Uber Эатс каби платформалар билан ҳамкорлик қилган бўлса, АҚШда ҳам ҳамкорлик, ҳам ўзининг шахсий иловаси орқали мижозларга хизмат кўрсатишни режалаштирмоқда. Бу эса стартапга бозорда мослашувчан бўлиш имконини беради.

Ҳозирда Манна Аэро штаб-квартираси ҳамда тадқиқот ва ишланмалар (R&D) маркази ҳамон Ирландияда қолмоқда. Бироқ, компания барча асосий ресурсларини АҚШ бозорига тикишга қарор қилди. Кенгайиш жараёнини бошқариш учун Рянаир собиқ маркетинг директори Кеннй Джейкобс компания президенти лавозимига тайинланди. Бу эса стартапнинг амбициялари нақадар жиддий эканлигидан далолат беради.

Манна АэроДронларТехнологияАҚШЛогистика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиБугун, 01:27Elon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатElon Musk Grok 4.5 моделини тақдим этди: Сунъий интеллект бозорида янги рақобатБугун, 00:53Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаРобототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаБугун, 00:22Роост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқРоост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқБугун, 00:21Х ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиХ ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиКеча, 23:57Google Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлдиGoogle Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлдиКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги