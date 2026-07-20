Нью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқда

·0·Техно
Нью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқда

Нью-Йорк шаҳри технологик стартаплар ва венчур капитали оламида ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамламоқда. Шу муносабат билан, жорий йилнинг 10-сентябрь куни Вест Виллаге ҳудудидаги Идеал Гласс Стюдиос студиясида СтриктлйВК нуфузли анжумани бўлиб ўтади. Ушбу тадбир шаҳар стартап ҳамжамиятининг сўнгги йиллардаги улкан муваффақиятларини нишонлаш ва соҳа етакчилари ўртасида очиқ мулоқот майдонини яратишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

СтриктлйВК томонидан ташкил этилаётган мазкур кеча узоқ танаффусдан сўнг яна Нью-Йоркка қайтмоқда. Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, тадбир фақат расмий чиқишлардан иборат бўлмай, балки инвесторлар, асосчилар ва битим тузувчилар учун бошқа ҳеч қаерда топиб бўлмайдиган самимий ҳамда эксклюзив мулоқот муҳитини тақдим этади. Ҳозирда умумий кириш чипталари 180 доллардан сотувга чиқарилган.

Нью-Йорк технологик марказ сифатида

Теч:НЙК ҳисоботига таяниб берилган маълумотларга кўра, Нью-Йоркнинг стартап "двигатели" нафақат барқарор ишламоқда, балки рекорд даражадаги тезлик билан ривожланмоқда. 2026-йилнинг биринчи ярим йиллигида шаҳардаги 240 дан ортиқ стартап жами 1,13 миллиард доллар миқдорида илк (сеед) инвестицияларни жалб қилишга муваффақ бўлди. Таққослаш учун, ўтган йилнинг мос даврида бу кўрсаткич 1,06 миллиард долларни ташкил этган эди.

Инвестициялар ҳажми билан бирга, ўртача молиялаштириш миқдори ҳам ўсиб бормоқда. Хусусан, ўртача сеед раундлари 5,4 миллион доллардан 6,64 миллион долларгача кўтарилди. Умумий ҳисобда, Нью-Йорк стартаплари жорий йилнинг олти ойи давомида ҳайратланарли 16 миллиард доллар маблағ тўплади. Бу деярли 2025-йил давомида жалб қилинган 19,1 миллиард долларлик кўрсаткичга яқинлашиб қолганидан далолат беради.

Сармоялар оқими деярли барча стратегик йўналишларни қамраб олган. Булар орасида сунъий интеллект (AI), соғлиқни сақлаш, иқлим технологиялари, финтех, робототехника ва истеъмол товарлари технологиялари етакчилик қилмоқда. Айнан мана шундай кучли ўсиш суръати СтриктлйВК платформасининг Нью-Йоркка қайтиши учун асосий туртки бўлди.

Дастурнинг асосий мавзулари ва спикерлар

Тадбирнинг асосий қисмида Коллаборативе Фунд асосчиси Краиг Шапиро ҳамда TechCrunch бош муҳаррири ва СтриктлйВК асосчиси Конние Лоизос иштирок этади. Уларнинг "Мансублик бизнеси" (Те Бусинесс оф Белонгинг) деб номланган сессияси жамият ва ҳамжамият қуриш нима учун компаниянинг энг қимматли активига айлангани ҳақида бўлади. Шунингдек, технология ва мухлислар ўртасидаги боғлиқликда инвесторлар қандай имкониятларни кўраётгани таҳлил қилинади.

Яна бир муҳим чиқиш Ҳеирлоом Крафт асосчиси Тристан Валкер томонидан амалга оширилади. У ўзининг ўн йиллик тажрибаси, истеъмол бозорида бренд яратиш сирлари ва бугунги AI даврида етакчилик услубининг ўзгариши ҳақида сўзлаб беради. Ташкилотчилар яқин ҳафталарда яна бошқа нуфузли спикерлар рўйхати эълон қилинишини билдиришган.

СтриктлйВК анжуманлари фақат саҳна нутқлари билан чекланиб қолмайди. Бу ерда TechCrunch журналистлари ва стартап экотизими вакиллари ўртасида бошланган суҳбатлар кейинчалик йирик бизнес лойиҳаларга айланиши билан аҳамиятлидир. Нью-Йоркнинг венчур бозори шаклланишида бундай нетворкинг тадбирлари ҳал қилувчи рол ўйнаши шубҳасиз.

СтартапИнвестицияНью-ЙоркТехнологияСтриктлйВК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остидаHugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остидаБугун, 17:51Ер орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирдаЕр орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирдаБугун, 16:58Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлариHonor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлариБугун, 16:20SpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаSpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаБугун, 15:58Apple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилдиApple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилдиБугун, 15:24Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаАвиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда