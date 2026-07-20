Нью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқда
Нью-Йорк шаҳри технологик стартаплар ва венчур капитали оламида ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамламоқда. Шу муносабат билан, жорий йилнинг 10-сентябрь куни Вест Виллаге ҳудудидаги Идеал Гласс Стюдиос студиясида СтриктлйВК нуфузли анжумани бўлиб ўтади. Ушбу тадбир шаҳар стартап ҳамжамиятининг сўнгги йиллардаги улкан муваффақиятларини нишонлаш ва соҳа етакчилари ўртасида очиқ мулоқот майдонини яратишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
СтриктлйВК томонидан ташкил этилаётган мазкур кеча узоқ танаффусдан сўнг яна Нью-Йоркка қайтмоқда. Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, тадбир фақат расмий чиқишлардан иборат бўлмай, балки инвесторлар, асосчилар ва битим тузувчилар учун бошқа ҳеч қаерда топиб бўлмайдиган самимий ҳамда эксклюзив мулоқот муҳитини тақдим этади. Ҳозирда умумий кириш чипталари 180 доллардан сотувга чиқарилган.
Нью-Йорк технологик марказ сифатидаТеч:НЙК ҳисоботига таяниб берилган маълумотларга кўра, Нью-Йоркнинг стартап "двигатели" нафақат барқарор ишламоқда, балки рекорд даражадаги тезлик билан ривожланмоқда. 2026-йилнинг биринчи ярим йиллигида шаҳардаги 240 дан ортиқ стартап жами 1,13 миллиард доллар миқдорида илк (сеед) инвестицияларни жалб қилишга муваффақ бўлди. Таққослаш учун, ўтган йилнинг мос даврида бу кўрсаткич 1,06 миллиард долларни ташкил этган эди.
Инвестициялар ҳажми билан бирга, ўртача молиялаштириш миқдори ҳам ўсиб бормоқда. Хусусан, ўртача сеед раундлари 5,4 миллион доллардан 6,64 миллион долларгача кўтарилди. Умумий ҳисобда, Нью-Йорк стартаплари жорий йилнинг олти ойи давомида ҳайратланарли 16 миллиард доллар маблағ тўплади. Бу деярли 2025-йил давомида жалб қилинган 19,1 миллиард долларлик кўрсаткичга яқинлашиб қолганидан далолат беради.
Сармоялар оқими деярли барча стратегик йўналишларни қамраб олган. Булар орасида сунъий интеллект (AI), соғлиқни сақлаш, иқлим технологиялари, финтех, робототехника ва истеъмол товарлари технологиялари етакчилик қилмоқда. Айнан мана шундай кучли ўсиш суръати СтриктлйВК платформасининг Нью-Йоркка қайтиши учун асосий туртки бўлди.
Дастурнинг асосий мавзулари ва спикерларТадбирнинг асосий қисмида Коллаборативе Фунд асосчиси Краиг Шапиро ҳамда TechCrunch бош муҳаррири ва СтриктлйВК асосчиси Конние Лоизос иштирок этади. Уларнинг "Мансублик бизнеси" (Те Бусинесс оф Белонгинг) деб номланган сессияси жамият ва ҳамжамият қуриш нима учун компаниянинг энг қимматли активига айлангани ҳақида бўлади. Шунингдек, технология ва мухлислар ўртасидаги боғлиқликда инвесторлар қандай имкониятларни кўраётгани таҳлил қилинади.
Яна бир муҳим чиқиш Ҳеирлоом Крафт асосчиси Тристан Валкер томонидан амалга оширилади. У ўзининг ўн йиллик тажрибаси, истеъмол бозорида бренд яратиш сирлари ва бугунги AI даврида етакчилик услубининг ўзгариши ҳақида сўзлаб беради. Ташкилотчилар яқин ҳафталарда яна бошқа нуфузли спикерлар рўйхати эълон қилинишини билдиришган.
СтриктлйВК анжуманлари фақат саҳна нутқлари билан чекланиб қолмайди. Бу ерда TechCrunch журналистлари ва стартап экотизими вакиллари ўртасида бошланган суҳбатлар кейинчалик йирик бизнес лойиҳаларга айланиши билан аҳамиятлидир. Нью-Йоркнинг венчур бозори шаклланишида бундай нетворкинг тадбирлари ҳал қилувчи рол ўйнаши шубҳасиз.
…