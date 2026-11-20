Ўзбекистон қандай қилиб минтақавий IT-хабга айланиши мумкин? Асосий ютуқлар ва муаммолар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегияси доирасида IT-экспорт ҳажмини 2030-йилгача 5 миллиард долларга етказиш ва минтақавий технологик марказга айланишни мақсад қилган.
- Ҳозирги кунда IT Парк Узбекистан резидентлари 100 дан ортиқ мамлакат бозорига хизмат кўрсатмоқда ҳамда мй.gov.uz портали орқали 900 дан ортиқ давлат хизматлари рақамлаштирилган.
Ўзбекистоннинг рақамли келажаги жадал ўсиш суръатлари ва Марказий Осиёдаги етакчи технологик марказ — IT-хабга айланиш учун салмоқли салоҳиятга эга. Бироқ ушбу стратегик марраларга етиш мавжуд инфратузилма, кадрлар тайёрлаш ва рақамли хавфсизлик билан боғлиқ долзарб вазифаларни қанчалик самарали ҳал этишга бевосита боғлиқ.
«Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегияси доирасида амалга оширилаётган ишлар мамлакат технологик муҳитини тубдан ўзгартирмоқда. Жамият ва иқтисодиётдаги умумий ҳолатни эришилган ютуқлар ҳамда олдинда турган тўсиқлар кесимида таҳлил қилиш мумкин.
Рақамли трансформациядаги асосий ютуқлар ва имкониятлар
Сўнгги йилларда технологик соҳада сезиларли натижалар қайд этилди:
IT-экспорт ва йирик экотизимлар ўсиши: IT Park Uzbekistan резидентларининг хизматлар экспорти 100 дан ортиқ мамлакат бозорини қамраб олди ва 2030 йилгача ушбу кўрсаткични 5 миллиард долларга етказиш мақсад қилинган. Шунингдек, Uzum каби йирик рақамли экотизимларнинг шаклланиши хусусий секторнинг жадал ўсиб бораётган кучини намоён этмоқда.
Сунъий интеллект ва ҳуқуқий база: 2030 йилгача сунъий интеллект (СИ) технологияларини ривожлантириш стратегияси ҳамда Халқаро рақамли технологиялар маркази тўғрисидаги қонуннинг қабул қилиниши хорижий сармоялар ва йирик халқаро технологик компанияларни жалб этиш учун ҳуқуқий пойдевор яратмоқда.
Электрон ҳукумат ва финтех: Давлат хизматларининг фаол рақамлаштирилиши (my.gov.uz портали орқали 900 дан ортиқ хизматлар йўлга қўйилгани) ҳамда тўлов тизимларининг кенгайиши фуқаролар ва тадбиркорлар учун қулайликларни оширди.
Ёш демографик устунлик: Аҳоли таркибида ёшлар улушининг юқорилиги янги рақамли кўникмаларни тез ўзлаштириш ва халқаро бозор талабларига мос мутахассислар тайёрлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.
Йўналиш
Эришилган ютуқ ёки имконият
Долзарб муаммо ёки чақириқ
IT-бозор ва экспорт
100+ давлатга экспорт, 2030 йилгача $5 млрд мақсад, Uzum экотизими
Маҳаллий стартапларни глобал бозорга олиб чиқиш суръати
Инфратузилма ва хизматлар
my.gov.uz орқали 900+ давлат хизмати, финтех ривожи
Пойтахт ва чекка ҳудудлар ўртасидаги интернет ва хизматлар тафовути
Инсон капитали
Ёш аҳоли, бошланғич дастурчилар сонининг ортиши
Senior даражадаги мутахассислар ва СИ муҳандислари етишмовчилиги
Ҳуқуқ ва хавфсизлик
СИ стратегияси, Халқаро рақамли технологиялар маркази қонуни
Шахсий маълумотлар ҳимояси, кибержиноятчилик ва рақамли саводхонлик
Ҳал этилиши лозим бўлган асосий муаммолар
Рақамли иқтисодиётни янада юқори босқичга олиб чиқиш учун қуйидаги тизимли масалалар устида ишлаш талаб этилади:
Ҳудудий рақамли тафовут: Тошкент ва йирик шаҳарлар билан чекка ҳудудлар ўртасида юқори тезликдаги интернет сифати ҳамда рақамли хизматлардан фойдаланиш имкониятларида фарқ сақланиб қолмоқда.
Юқори малакали кадрлар танқислиги: Бошланғич даражадаги (Junior) дастурчилар сафи кенгаяётган бўлса-да, йирик ва мураккаб лойиҳаларни бошқара оладиган тажрибали Senior мутахассислар ҳамда сунъий интеллект муҳандисларига эҳтиёж юқорилигича қолмоқда.
Киберхавфсизлик ва маълумотлар ҳимояси: Рақамли хизматлар кўлами кенгайгани сари шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш, кибержиноятларга қарши курашиш ва аҳолининг рақамли саводхонлигини ошириш устувор вазифага айланмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон рақамли ривожланиш йўлида изчил ҳаракатланмоқда. Солиқ имтиёзлари, ҳуқуқий енгилликлар ва инфратузилмага йўналтирилаётган инвестициялар мавжуд тўсиқлар босқичма-босқич бартараф этилса, яқин йилларда мамлакатни минтақанинг етакчи IT-марказига айлантириш учун етарли асос яратади.
Сизнингча, Ўзбекистон минтақавий IT-хабга айланиши учун энг аввало қайси йўналишга — ҳудудларда инфратузилмани тенг ривожлантиришгами ёки Senior кадрлар ва сунъий интеллект мутахассисларини тайёрлашгами кўпроқ эътибор қаратиш керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…