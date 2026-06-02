Dünya'nın iç çekirdeğinde değişiklikler tespit edildi — araştırma

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Dünya'nın iç çekirdeğinde değişiklikler tespit edildi — araştırma

Bilim insanları, Dünya'nın dış çekirdeğindeki sıvı demir akışlarında alışılmadık bir değişim tespit etti. Araştırmalara göre, Pasifik Okyanusu altındaki bazı akıntılar beklenmedik bir şekilde yön değiştirerek, genel batı hareketinin aksine doğuya doğru akmaya başladı.

“Journal of Studies of Earth” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, dış çekirdek gezegenimizin manyetik alanını oluşturan sıvı demir tabakasından oluşmaktadır. İşte bu manyetik alan, Dünya'yı kozmik radyasyondan korur ve atmosferin korunmasında hayati bir rol oynar.

Uzmanlar, 2010 yılı civarında Pasifik Okyanusu altındaki akıntılarda sıra dışı değişimler gözlemlendiğini belirtiyor. 2012'den sonra bu bölgede güçlü bir doğu akıntısı oluştu ve aktivitesi 2020'ye kadar arttı.

Bilim insanları, bu olayın yerel bir girdap değil, dış çekirdek yüzeyinin yaklaşık yüzde 5'ini kapsayan büyük bir süreç olduğunu vurguluyor. Ortaya çıkış nedenleri henüz belirlenmiş değil.

Araştırmacılar, bu dönemde Dünya'nın iç katmanlarında başka sıra dışı değişikliklerin de kaydedildiğini bildiriyor. Özellikle gün uzunluğundaki periyodik değişimler ve iç çekirdek hareketindeki bazı kaymalar gözlemlendi.

Uzmanlar, bu süreçlerin insanlar için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor. Ancak Dünya çekirdeğindeki dinamik değişimleri incelemek, manyetik alan ve uzay havasındaki değişimleri tahmin etmek açısından büyük önem taşıyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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