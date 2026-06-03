ABD ve İran'ın nükleer program görüşmeleri yeniden başlayacak mı?

·48·Dünya
ABD ve İran'ın nükleer program görüşmeleri yeniden başlayacak mı?

Dünya kamuoyunun dikkati Orta Doğu'daki jeopolitik süreçlere odaklanmışken, uluslararası diplomasi arenasında önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda, İran tarafının nükleer programının kritik yönlerini Amerikalı temsilcilerle görüşmeyi kabul ettiğini açıkladı. Ancak resmi Washington, bu müzakerelerin başarılı bir şekilde başlaması için ön şart olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine tamamen açması gerektiğini öne sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre, nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin bir sonraki aşaması birkaç ay sürebilir.

Uzmanlar toplantısı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum meselesi

Marco Rubio, Senato'daki konuşmasında sürecin karmaşıklığına ve teknik detaylarına özellikle değindi:

«Bu şüphesiz çok teknik bir konu ve sadece beş gün içinde çözülebileceğini düşünmüyorum. Tüm küçük detayları ayrıntılı bir şekilde kararlaştırmak için her iki tarafın uzman gruplarının 30, 60 veya 90 gün boyunca düzenli toplantılar yapması gerekiyor», — dedi Dışişleri Bakanı.

Ona göre, yaklaşan diyaloğun ikinci aşamasında ana odak noktası, İran'ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının imha edilmesi (bertaraf edilmesi) konusu olacak.

Yaptırımların hafifletilmesinin şartları nelerdir?

ABD yönetimi, İran'a uygulanan ekonomik kısıtlamaları sadece Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında hafifletme niyetinde olmadığını belirtti. Bilindiği üzere Tahran yönetimi, nükleer faaliyetleri nedeniyle uluslararası yaptırımlar altındadır.

Dışişleri Bakanı, İran liderliğinin nükleer hırslarından tamamen vazgeçmeyi kabul etmesi halinde, üzerlerindeki uluslararası yükümlülüklerin ve buna bağlı olarak yaptırımların kademeli olarak hafifletileceğini ekledi.

Ateşkes ve jeopolitik durumun karmaşıklaşması

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın nisan ayı başından bu yana ABD ile İran arasında geçici bir ateşkes uygulanmaktadır. Bu anlaşmaya göre tarafların nihai bir barış antlaşması hazırlamaları gerekiyordu.

Ancak İran'ın Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik askeri saldırılarının yeniden başlamasının ardından Tahran, Washington ile yürütülen müzakere sürecini geçici olarak durdurdu. Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki diplomatik diyaloğun hala devam ettiğini vurguluyor.

Orta Doğu'daki bu önemli siyasi görüşmelerin detaylarını ve barışa giden yoldaki adımları Zamin sayfalarından takip edin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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