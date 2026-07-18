ABD elektrikli araç pazarında durgunluk: Honda ve Sony projeleri durduruldu

ABD elektrikli araç pazarında ciddi değişimler yaşanıyor: büyük otomobil devleri elektrifikasyon stratejilerini gözden geçirerek bir dizi gelecek vadeden modelden vazgeçiyor. Özellikle Honda, ABD portföyündeki son tam elektrikli aracı olan Honda Prologue modelinin üretimini durdurma kararı aldı. Bu karar sadece tek bir modelin sonu değil, aynı zamanda tüm sektörün Amerikan pazarındaki geri çekilişini temsil ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch yayınına göre, bu eğilim dünya pazarındaki durumla keskin bir tezat oluşturuyor. ABD'de elektrikli araç satışlarının düşmesine; 7500 dolarlık federal vergi teşviklerinin kaldırılması, tarifelerin artması ve tüketici tercihlerinin değişmesi gibi birçok faktör neden oluyor. Kelley Blue Book ve Cox Automotive verileri, 2026'nın ikinci çeyreğinde satılan elektrikli araçların toplam pazarın sadece yüzde 5,8'ini oluşturduğunu gösteriyor.

Sony ve Honda ortaklığındaki Afeela projesinin kaderi

En ses getiren haberlerden biri, Sony ve Honda ortaklığında oluşturulan Afeela markasının durdurulması oldu. İlk olarak 2020 yılında CES fuarında Vision S prototipi olarak tanıtılan bu proje, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırmıştı. İki Japon holding birleşerek yüksek teknolojili ve akıllı bir elektrikli araç yaratmayı hedeflemişti ancak 2026'nın Mart ayına gelindiğinde bu ortak girişim, Afeela markası altındaki iki modelden vazgeçtiğini duyurdu.

Honda sadece ortak projeleri değil, kendi bağımsız planlarını da kısıtlıyor. Şirket, ABD pazarı için planlanan üç yeni elektrikli araç modelini iptal etti. Bu listeye, 2025 yılında CES fuarında sergilenen ve Ohio'daki "EV Hub" fabrikasında üretilmesi beklenen orta boy SUV de dahil edildi. Daha önce duyurulan fütüristik Saloon ve Space-Hub konseptleri de şimdilik belirsiz bir tarihe ertelendi.

Pazardaki genel durum ve toparlanma belirtileri

Elektrikli araç pazarındaki düşüş rakamlarda açıkça görülüyor. Örneğin, 2025'in dördüncü çeyreğindeki satışlar, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 36 daha düşüktü. 2026'nın ikinci çeyreğinde ise satış hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 azaldı. Buna rağmen uzmanlar, satış hacmindeki farkın daralması nedeniyle pazarda yavaş yavaş toparlanma belirtileri olduğunu kaydediyor.

Birçok model pazardan ayrılıyor olsa da, yeni katılımcılar hala umudunu kaybetmiş değil. Örneğin, Rivian R2 gibi yeni modeller Amerikan pazarına giriş yapıyor. Ancak Honda gibi geleneksel üreticilerin stratejik geri çekilişi, önümüzdeki yıllarda ABD'de elektrikli araç seçeneklerinin önemli ölçüde azalacağına işaret ediyor. Bu durum, elektrikli araçların popülerleştiği pazarlar için de kendine has bir sinyal niteliğinde olup, küresel üreticilerin önceliklerinin değiştiğini gösteriyor.