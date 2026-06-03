Delhi'deki Otel Yangını 21 Kişinin Hayatına Mal Oldu



Hindistan'ın başkenti Delhi'de çıkan büyük yangın çok sayıda kişinin hayatını kaybetti. Trajedi sonucunda en az 21 kişinin öldüğü açıklandı.

Reuters ajansının polis verilerine dayandırdığı habere göre, olay 3 Haziran'da şehrin güney kesiminde yer alan Malviya Nagar semtindeki bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otelde yakındaki tıp merkezlerinde tedavi görmek için gelen yabancı uyruklu vatandaşlar da kalıyordu. Kurbanlar arasında 15'ten fazla yabancı olduğu belirtiliyor.

Yerel yetkililer, bu olayı son yıllarda Delhi'de görülen en şiddetli yangınlardan biri olarak değerlendiriyor. Acil servislerin hızlı müdahalesi sayesinde en az 40 kişinin hayatı kurtarıldı.

İlk verilere göre, yangının otelin birinci katında bulunan Lemon Green restoranından başlamış olabileceği düşünülüyor. Şu anda olayın kesin nedenlerine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Yerel yönetim yetkilisi Jitendra Kumar, yangının çıkışında restoran faaliyetleriyle ilgili faktörlerin ana hipotez olarak değerlendirildiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaşanan olayı 'derin bir trajedi' olarak nitelendirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Ayrıca hükümet tarafından, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2 lakh rupi, yaralılara ise 50 bin rupi tutarında maddi yardım yapılacağı açıklandı.