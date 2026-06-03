Japonya'da ayı insanlara saldırdı: 4 kişi yaralandı

Japonya'da bir ayının yerleşim alanına girmesiyle tehlikeli bir olay yaşandı. Fukuşima şehrinde meydana gelen bu olay sonucunda en az dört kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ayı önce sanayi bölgesine girerek bir metalurji fabrikasında çalışan iki işçiye saldırdı. Daha sonra bölgeden ayrılarak yakındaki bir yerleşim yerine geçti ve orada biri kadın, diğeri ofis binasında bulunan erkek olmak üzere iki kişiyi daha yaraladı.

Yaralıların tamamı derhal hastaneye kaldırıldı. Durumları hakkında kesin bilgi verilmese de, doktorların gerekli tıbbi müdahaleyi yaptığı belirtildi.

Yerel polis, ayının hâlâ şehir sınırları içinde olabileceği konusunda uyardı. Bu nedenle güvenlik önlemleri kapsamında bazı okullarda eğitime geçici olarak ara verildi. Halktan dikkatli olmaları, yalnız dolaşmamaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

Uzmanlar, son yıllarda orman alanlarının azalması ve yetersiz beslenme nedeniyle vahşi hayvanların yerleşim yerlerine daha sık yaklaştığını belirtiyor. Bu tür durumlar tehlike arz ettiğinden, halkın dikkatli olması büyük önem taşıyor.