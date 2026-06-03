«Aklını kaçırdın»: Trump Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi

·222·Dünya
«Aklını kaçırdın»: Trump Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan topraklarına düzenlenen saldırılar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı. Axios, kaynaklara dayandırarak bu haberi duyurdu.

Kaynaklara göre, görüşme sırasında Trump İsrail hükümetinin liderini «aklını kaçırmış» olarak nitelendirdi. Ayrıca Netanyahu'yu yolsuzluk davasında hapis cezasından kurtarmaya yardım ettiğini hatırlattı. Trump, Lübnan'a yapılan saldırılar sonucunda Netanyahu'nun uluslararası alanda giderek daha fazla eleştirildiğini ve bunun İsrail'in daha da dışlanmasına neden olabileceğini belirtti.

Trump görüşmede, «Aklını kaçırdın. Ben olmasaydım hapiste olurdun, seni kurtardım. Şimdi herkes senden nefret ediyor. Yaptıkların yüzünden İsrail'e yönelik nefret artıyor» dedi.

Aynı zamanda Trump, Lübnan'da sivil kayıpların artması ve «Hizbullah» komutanlarına yönelik operasyonlar kapsamında yerleşim binalarının yıkılmasından dolayı endişelerini dile getirdi.

1 Haziran'da Netanyahu, İran destekli «Hizbullah» grubuyla çatışmaların şiddetlenmesini gerekçe göstererek Beyrut'un güney bölgelerine saldırı emri vermişti. Bundan bir gün önce ise Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıların ardından Lübnan'daki kara operasyonları genişletilmişti.

ABD yönetimine yakın kaynaklar Axios'a, telefon görüşmesi sırasında Trump'ın Lübnan'daki sivil kayıpların artması ve Hizbullah komutanlarının etkisiz hale getirilmesi sürecinde yerleşim yerlerinin yıkılmasından büyük endişe duyduğunu ilettiğini belirtti.

Görüşmenin ardından Trump, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah hareketi arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Netanyahu ile «çok verimli bir görüşme» yaptığını vurguladı. Bunun üzerine Beyrut'a asker gönderilmeyeceği, yoldaki askeri birliklerin geri çekildiği açıklandı. Ayrıca Trump, üst düzey yetkililer aracılığıyla Hizbullah ile de müzakereler yürütüldüğünü ve sonuçta ateşkes konusunda anlaşıldığını bildirdi.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda, «İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak» dedi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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