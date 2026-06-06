Rodriguez, Kolombiya devlet başkanının kızını incittiği için eleştiri oklarının hedefinde

·68·Dünya
Rodriguez, Kolombiya devlet başkanının kızını incittiği için eleştiri oklarının hedefinde

Güney Amerika kıtasında 2026 Dünya Kupası heyecanı giderek zirveye çıkıyor. Ancak Kolombiya milli takımı kampında turnuvadan önce beklenmedik ve nahoş bir siyasi-sosyal çatışma ortaya çıktı. Şu anda ülke kamuoyu ve sosyal medya kullanıcıları, milli takım kaptanı ve yıldızı James Rodriguez'in takımı ABD'ye uğurlama törenindeki davranışlarını hararetli ve sert bir şekilde tartışıyor.

Ülkenin onurunu korumak için yola çıkan futbolcuların resmi uğurlama etkinliği devlet düzeyinde düzenlenmişti.

Resmi uğurlama töreni ve milli gelenekler

Görkemli tören sırasında Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, futbolcularla bir araya gelerek okyanus ötesine gitmelerinden önce devletin yüksek bir sembolü olan milli bayrağı ve yerel kültürün simgesi geleneksel 'vueltiao' şapkalarını bizzat takdim etti. Çok neşeli bir ruhla başlayan etkinlik, beklenmedik bir olayla sona erdi.

Rodriguez, Kolombiya devlet başkanının kızını incittiği için eleştiri oklarının hedefinde

Fotoğraf: Getty Images

Sosyal medyada geniş çapta yayılan ve kısa sürede milyonlarca izlenme toplayan video kaydında şu üzücü durum yer aldı:

  • Küçük kızın isteği: Devlet başkanının küçük kızı Antonella Petro, bu etkinliğe katılarak en büyük hayranı James Rodriguez'den hatıra fotoğrafı çektirmesini rica etti.

  • Yıldızın soğukluğu: Ancak sahadaki büyülü oyunlarıyla tanınan futbolcu nedense durmadı ve sanki küçük kızın samimi isteklerini fark etmemiş gibi, ona hiç ilgi göstermeden yoluna devam etti.

  • Üzgün ifade: Yayınlanan görüntülerde, Rodriguez'in kayıtsızca yanından geçip gitmesinden sonra Antonella'nın yüz ifadesinin belirgin şekilde değiştiği, çok üzüldüğü ve moralinin bozulduğu açıkça görülüyor.

Sosyal medyadaki tartışmalar ve tepkiler

Bu video, Kolombiya'da gerçek bir tartışma fırtınası kopardı. Taraftarlar ve yerel medya temsilcileri iki farklı görüşe ayrıldı:

Tarafların bakış açıları

Dile getirilen görüşler ve tepkiler

Sert eleştirmenler

James'i kibirle suçlayarak, özellikle ülke liderinin kızının duygularını ayaklar altına almanın yıldız statüsüne asla uygun olmadığını vurguluyorlar.

Aklamaya çalışanlar ve savunucular

Futbolcunun o anda çok heyecanlı olduğunu, dikkatinin dağıldığını veya gürültü nedeniyle küçük kızın sesini gerçekten duymamış olabileceğini öne sürüyorlar.

Durum analizi: Dünya Kupası öncesi bu tür psikolojik baskı ve sosyal medya eleştirilerinin milli takım lideri için ek bir yük olması doğaldır. Ancak yıldız statüsü, her durumda sade ve samimi taraftarlara, özellikle de çocuklara karşı dikkatli olmayı gerektirir. James Rodriguez'in bu yanlış anlaşılma hakkında kısa sürede açıklama yapması ve belki de Antonella ile ayrı bir görüşme yaparak durumu yumuşatması, Kolombiya futbolundaki iç huzurun istikrarı için çok önemlidir.

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James RodríguezKolombiyaGustavo PetroAntonella PetroABD
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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