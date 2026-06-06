1,5 milyon takipçili köpek çalınıp restorana satıldı

Çin'de, sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi olan Chutou adlı bir Border Collie'nin çalınıp eti için bir restorana satıldığı ortaya çıktı. Olay, sahibi Guo seyahatteyken gerçekleşti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki kişinin köpeği elektrikli scooter ile götürdüğü tespit edildi. Sahibi, Chutou'nun tasması ve GPS takip cihazı taktığını belirterek polise başvurdu. İki haftalık aramanın ardından şüpheli bulundu. Şüpheli, köpeği sahipsiz zannederek yerel bir restorana sadece 180 yuan (yaklaşık 28 dolar) karşılığında sattığını söyledi. Bu sırada hayvan çoktan kesilip yenmişti.

Şu anda olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bu durum Çin'deki sosyal medyada geniş tartışmalara yol açtı ve hayvan hakları yasalarının sıkılaştırılması konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.