Raylara sıkışan adam son saniyelerde kurtarıldı

·638·Dünya
Raylara sıkışan adam son saniyelerde kurtarıldı

Brezilya'da demiryolu raylarına sıkışan bir yaya, son saniyelerde büyük bir felaketten kurtuldu. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medyada geniş çapta yayıldı.

Olay sırasında rayların arasında sıkışıp kalan adamı fark eden çevredekiler, yaklaşan treni görünce derhal yardıma koştu. Birkaç saniye içinde gerçekleştirilen hızlı müdahale sonucu adam güvenli bir alana çıkarıldı.

Görgü tanıklarına göre, kurtarma işlemi trenin çok yakın mesafeye geldiği anda gerçekleşti ve bu durum gerçek bir mucize olarak nitelendiriliyor. Biraz daha gecikme olsaydı, sonuçlar çok trajik olabilirdi.

Şu ana kadar mağdurun sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, hayatta kaldığı ve büyük bir tehlikeden kurtarıldığı doğrulandı. Bu olay, sosyal medyada "bir saniye hayatı değiştirir" yorumlarıyla tartışılıyor.

Brezilya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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