Donald Trump İran ile barış anlaşması konusunda sert bir açıklama yaptı

·65·Dünya
Donald Trump İran ile barış anlaşması konusunda sert bir açıklama yaptı

Orta Doğu'daki jeopolitik durum ve büyük devletler arasındaki diplomatik mücadeleler tüm dünya kamuoyunun dikkat merkezinde. ABD lideri Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ve Tahran arasında varılacak herhangi bir barış anlaşmasını kayıtsız şartsız kabul etmek zorunda kalacağını kesin bir dille belirtti. Dünyanın en nüfuzlu yayınlarından biri olarak kabul edilen Financial Times gazetesine özel bir röportaj veren Beyaz Saray lideri, İran ile ilgili uluslararası ilişkilerde belirleyici sözün ve önemli kararların yalnızca Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınacağını özellikle vurguladı.

Bölgedeki durum, Beyaz Saray'ın siyasi duruşu ve Tahran ile yürütülen gizli müzakerelerin temel detayları hakkında aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz:

ORTA DOĞU'DAKİ JEOPOLİTİK ORTAM VE ABD'NİN DURUŞU

Devletler ve Liderler

Yürütülen Eylemler ve Açıklamalar

Diplomatik Müzakerelerin Temel Şartları

Donald Trump


(ABD Başkanı)

«Tüm kararları şahsen ben alıyorum. İsrail lideri (Netanyahu) bu süreçte karar verici değil.»

Eğer müzakereler başarısızlıkla sonuçlanırsa, Washington askeri güç kullanma seçeneğini de dışlamıyor.

Binyamin Netanyahu


(İsrail Başbakanı)

Washington ve Tahran arasında imzalanması beklenen herhangi bir barış anlaşmasına uymak zorunda.

İsrail'in Lübnan'daki «Hizbullah» mevzilerine düzenlediği saldırının ardından İran misilleme saldırısı gerçekleştirmişti.

İran İslam Cumhuriyeti

İsrail'e yönelik füze saldırılarını sadece «uyarı» olarak nitelendirdi ve savaş istemediğini belirtti.

ABD, Tahran'dan nükleer silah geliştirme programından tamamen ve geri döndürülemez şekilde vazgeçmesini talep ediyor.

Trump'a göre, İran'ın yakın zamanda İsrail topraklarına düzenlediği füze saldırıları pratikte hiçbir sonuç vermedi ve bu durum Washington'ın diplomatik diyalog yoluyla barışa ulaşma planlarını asla değiştiremez.

Perde arkası anlaşmalar ve beklenen sonuç

Bilgilere göre, bu yılın Mayıs ayı sonunda ABD ve İran temsilcileri silahlı çatışmaları durdurmaya yönelik ön barış anlaşması taslağını hazırlama konusunda oldukça ilerlemişti. Nüfuzlu Axios yayını, Amerikalı üst düzey yetkililere dayanarak tarafların birçok tartışmalı konuda ortak bir anlayışa vardığını bildirdi. Ancak nihai belge henüz imzalanmadı. Olayların bu şekilde gelişmesi, sadece iki ülke için değil, tüm Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikrar ortamının tesis edilmesinde kilit bir faktör olarak hizmet ediyor.

Zamin yorumu: Donald Trump'ın bu açıklaması, dış politikada ne kadar kararlı ve sözünün eri bir lider olduğunu bir kez daha gösterdi. İsrail gibi en yakın müttefikine bile anlaşmaları kabul etme yükümlülüğü getirmesi, Beyaz Saray'ın bölgede büyük bir savaşın çıkmasını önlemeye ciddi şekilde odaklandığını gösteriyor. İran'ın füze saldırıları gölgesinde bile diplomatik müzakerelerin kapısını açık tutmak, büyük bir siyasi iradenin ürünüdür. Orta Doğu'daki barış, dünya ekonomisi ve güvenliği için su ve hava kadar hayati önem taşır. Umarız taraflar kısa sürede nihai anlaşmaya varır ve bölgede barış bayrağı dalgalanır. Zira savaşın asla bir galibi olmaz!

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Donald TrumpİranİsrailBinyamin NetanyahuFinancial Times
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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