80 bin kişilik gemi şehir: gelecek çoktan başladı

·47·Dünya
80 bin kişilik gemi şehir: gelecek çoktan başladı

Dünyada ilk kez devasa boyutlarda yüzen bir gemi şehir inşası planlanıyor. Projeye göre, uzunluğu 1,5 kilometreye ulaşacak bu dev yapı sıradan bir gemi değil, gerçek bir "yüzen ülke" olacak.

Bu gemi şehirde yaşamak için tüm olanaklar sağlanacak: okullar, kolejler, stadyum, bankalar, alışveriş merkezleri, restoranlar ve hatta küçük bir havaalanı bile olacak. Bu da sakinlerin karaya çıkmadan tam bir yaşam sürmesine imkan tanıyacak.

Proje, Amerikalı mühendis Norman Nixon'un fikrine dayanıyor ve şu anda uygulanması için yatırımcılar aranıyor. Yaklaşık 16 milyar dolara mal olması beklenen bu mega proje hayata geçerse, tarihteki en büyük yüzen yapılardan biri haline gelecek.

Plana göre, gemi şehirde 50 bin daimi sakin yaşayacak, ayrıca 10 bin turist ve 20 bin mürettebat üyesi de bulunabilecek. En ilginç yanı, bu "yüzen şehir" sakinlerinin dünya çapında seyahat ederken yaşama, çalışma ve eğitim alma fırsatına sahip olmaları.

Norman NixonABD
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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