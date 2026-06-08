Trump, İsrail ve İran'ı acil ateşkese çağırdı

·40·Dünya
Trump, İsrail ve İran'ı acil ateşkese çağırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile çatışmanın yeniden şiddetlendiği bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Bu haberi İsrail'in 12. Kanalı duyurdu.

Kaynağa göre, İsrail ordusu sonraki adımlar konusunda siyasi liderlikten talimat bekliyor.

Donald Trump, İsrail ve İran'ın acilen ateşkes yapması gerektiğini vurguladı. Trump'a göre, belirli bir "cahillik veya aptallık" buna engel oluyor.

İran askeri komutanlığı ise İsrail'e yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. Ancak İsrail'in Lübnan'a yeniden saldırması halinde daha sert darbeler indirileceği konusunda uyardı.

Donald TrumpİsrailİranBenjamin NetanyahuABD
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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