Bilim insanları yeni bir tehlike konusunda uyardı: Dünya'nın zamanı değişiyor

·1·Dünya
Bilim insanları yeni bir tehlike konusunda uyardı: Dünya'nın zamanı değişiyor

Son yıllarda iklim değişikliğiyle ilgili sorunlar daha çok hava sıcaklığı, kuraklık veya seller bağlamında dile getiriliyordu. Ancak bilim insanları artık bu sürecin gezegenimizin hareketini de etkilediğini açıkladı.

Araştırmalara göre, kutup bölgelerindeki devasa buz tabakalarının erimesi Dünya'daki kütle dağılımını değiştiriyor. Bu durum, gezegenin kendi ekseni etrafındaki dönüş hızını etkileyerek gün uzunluğunun kademeli olarak artmasına neden oluyor.

Uzmanların hesaplamalarına göre, günün uzunluğu şu anda her yüzyılda ortalama 1,33 milisaniye artıyor. Bilimsel kaynaklarda belirtildiği üzere, böyle bir gösterge milyonlarca yıl boyunca gözlemlenmemişti.

Bu değişiklikler sıradan bir insan için fark edilmeyebilir. Ancak GPS navigasyonu, uydular ve yüksek hassasiyete dayalı teknolojiler için zamandaki küçük farklılıklar bile büyük önem taşır.

Ayrıca, önceki araştırmalar buzulların erimesinin deniz seviyesinin yükselmesine ve Dünya'nın şeklinde bazı değişikliklere de neden olduğunu göstermiştir. Uzmanlar bu süreçlerin uzun vadeli sonuçlarını incelemeye devam ediyor.

DünyaGPS
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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