İran ve İsrail arasında füze saldırıları tırmandı

·8·Dünya
İran ve İsrail arasında füze saldırıları tırmandı

7 Haziran'da İran, İsrail'in kuzey bölgelerine birkaç dalga halinde füze saldırıları düzenledi. İsrail Savunma Ordusu (IDF), fırlatılan tüm füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, operasyonun devam eden bir nitelik taşıdığını belirterek, önümüzdeki günlerde füze ve insansız hava aracı saldırılarının süreceğini duyurdu.

İranlı yetkililer, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki hedeflere yönelik saldırısını kınayarak, bu eylemin "tüm kırmızı çizgileri aştığını" vurguladı. Daha önce İsrail, Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Füze saldırılarının ardından İsrail ordusu, sert bir karşılık verileceğini bildirerek İran'ın "ciddi bir hata yaptığını" vurguladı.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan durumu daha da gerilmemesini isteme niyetinde olduğunu söyledi. Trump'a göre bu, ABD ve İran arasındaki olası bir anlaşmayı korumak için önemlidir.

Daha sonra IDF, İran'ın füze saldırılarının ardından İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın batı ve merkez bölgelerindeki bir dizi askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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